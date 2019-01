Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears renunta la cariera pentru o perioada nedeterminata pentru a fi alaturi de tatal ei, aflat in convalescenta, dupa o afectiune grava, informeaza vineri Press Association. Celebra cantareata pop a spus ca doreste sa ii sprijine pe membrii familiei sale, intrucat si acestia au sprijinit-o…

- Dan Badea este mai fericit ca niciodata! Cea mai mare dorinta a lui a devenit... realitate! La inceputul lunii martie a anului viitor isi va putea strange-n brate primul lui copil. Potrivit informatiilor, Dan Badea si sotia lui, Madalina, vor avea un baietel.

- De la fetița inocenta a trecut la o rebela care șoca cu aparițiile sale, dar dragostea a schimbat-o și in urma cu aproximativ doi ani, Miley Cyrus s-a impacat cu fostul logodnic, devenind femeie de cariera, uitand de extravaganțele sale. Dar, acum totul ia o intorsatura.

- Se bucura de un succes mondial, este frumoasa și talentata, iar recent a doborat orice record pe YouTube cu noua ei piesa, “Thank u, Next” care a strans 100 de milioane de vizualizari in doar trei zile, dar asta nu ii aduce fericire, dupa cum a recunoscut-o chiar ea in fața a zeci de mii de oameni.…

- Dana Marijuana a ajuns la 36 de ani si confirma, in premiera, ca s-a drogat. "Eram in ultimul an de liceu, aveam 18 ani si incepusem prima mea relatie mai serioasa. Cu Cristi, un baiat din cartier. Un tip blond cu ochi albastri. Mama mi-a zis de cand eram micuta ca i-ar placea sa am un iubit…

- Ligia, una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, este in doliu. Bunicul sau, pe care il iubea extrem de mult și care a susținut-o necondiționat in cariera muzicala, s-a stins din viața și a lasat o durere nemarginita in spate.

- La doar cateva luni de la desparțire de cea care i-a fost soție timp de noua ani, Jenna Dewan, actorul Channing Tatum a trecut mai departe și se iubește cu talentata cantareața Jessie J. Potrivit dailymail.co.uk, Channing Tatum și Jessie J au fost vazuți ieșind in oraș impreuna timp de mai mult timp.