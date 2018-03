Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data dupa sase ani, parti ale Prinsengracht (Canalul Printului) si Keizersgracht (Canalul Imparatului) au inghetat destul de tare incat sa sustina greutatea a zeci de localnici, turisti si patinatori. (hotnews.ro)

- Numarul persoanelor care au murit din cauza conditiilor meteorologice severe in Europa a crescut la 60, potrivit BBC, care precizeaza ca in Romania au murit doua persoane, iar in Polonia au fost 23 de victime, scrie News.ro.

- Rusia livreaza Europei o cantitate de gaze naturale mai mare ca niciodata, pentru a satisface cererea mare provocata de frigul arctic, ceea ce scoate in evidenta dependenta continentului de vecinul sau de la rasarit. Frigul din ultima saptamana a pus la incercare reteaua de energie a Europei.…

- Vineri dimineața, -9 grade Celsius, ninsoare. Pe o astfel de vreme nimeni nu s-ar gandi sa iasa din casa, daramite sa mai stea in drum pentru doar cațiva lei. Insa pentru ei, cei șase comercianți din Piața Volanta din Alba Iulia, pe care i-a prins gerul la munca in a doua zi din luna martie, […]

- Orasul olandez Amsterdam a fost desemnat pentru a gazdui acest sediu (EMA) care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Romania a ratat șansa de a avea Agenția Europeana a Medicamentului. Despre acest subiect, europarlamentara Norica…

- Un front atmosferic rece continua sa afecteze o mare parte a Europei, iar numarul total de decese a ajuns la 55, pe fondul ninsorilor abundente si a vantului puternic. Organizatia Mondiala a Sanatatii a emis o avertizare privind efectele conditiilor meteo nefavorabile din Europa. „Frigul,…

- Procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990” a inceput marți , 20 februarie. Au trecut 28 de ani de la uciderea a patru persoane, ranirea prin impușcare a altora trei, traumatizarea fizica și psihica a 1388 de participanți la manifestațiile din Piața Universitații. Ulterior, peste 600 de civili au fost…

- Zeci de oameni au infruntat frigul si vantul puternic pentru a asista la un spectacol inedit pe o plaja din Coreea de Sud. Mai multi artisti au prezentat o serie de numere de acrobatie cu... flacari.Talentații artisti au reusit sa smulga ropote de aplauze la fiecare reprezentatie.

- Celebrul polițist Marian Godina și-a declarat susținerea fața de procurorii DNA și exemplifica cu cateva experiențe din cariera sa de polițișt, in care a avut de-a face cu sute de infractori.In postarea sa, Godina afirma ca niciodata un inculpat nu va recunoaște vreodata ca este vinovat și…

- In postarea sa, Godina afirma ca niciodata un inculpat nu va recunoaste vreodata ca este vinovat si va cauta mereu sa demonstreze ca omul legii a comis un abuz asupra lui. "Puscariile vor fi mereu pline de oameni "nevinovati". Am lucrat vreo 11 ani la Politia Rutiera, timp in care am aplicat mii de…

- Gheața de pe strazi și trotuare a facut noi victime. In ultimele doua saptamani, 37 de oameni s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului de Urgența "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava cu traumatisme provocate de caderi accidentale pe gheața. Majoritatea s-au ales cu ...

- In 25 de ani s-ar putea sa fim „stapanii Europei” „O guvernare de coșmar, lipsa oricarei alternative la aceasta, un președinte incapabil de felul lui, a carui singura parghie de putere este SRI-ul, cu toate extensiile lui in Justiție, adica o parghie destructiva. Iohannis, Dragnea, Orban, uniți de singura…

- Opt persoane si-au pierdut viata din cauza gripei in ultima saptamana. Astfel, numarul deceselor de la inceputul sezonului si pana acum a ajuns la 16. Cabinetele medicilor de familie si unitatile de primiri urgente sunt pline cu oameni care au simptome specifice bolii.

- Proiectul initiat de catre Clubul de jurnalism si implicare civica Tineret in (re)actiune, Asociatia “Eu, tu si ei” si blogul VranceaAltfel.ro, Focsaniul Unirii - civic walking tour urmareste sa implice focsanenii intr-un proces de redescoperire si punere in valoare a monumentelor si obiectivelor…

- Deși de mai multe zile ghețușul persista pe strazile din capitala, responsabilii de curațare a drumurilor așa și nu reușesc soluționarea ei. Astfel, unica șansa de a schimba starea lucrurilor este incalzirea vremii ce se anunța pentru sfarșitul saptamanii.

- Bucureștenii s-au obișnuit sa sune la 112 chiar daca nu au o urgența, mai ales atunci cand e urat afara. Medicii atrag atenția ca fiecare apel nejustificat pune in pericol oameni a caror viața chiar depinde de o ambulanța.

- Gheața formata in urma ninsorilor de saptamana trecuta a transformat trotuarele din Capitala intr-un adevarat patinoar. In timp ce autoritațile cauta soluții, numarul pacientilor cu traumatisme este in continua crestere

- Un hotel din centrul capitalei Cehiei a fost cuprins de flacari. Trei oameni au murit, iar sase au fost raniti in urma izbucnirii flacarilor. La fata locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri.

- In plin protest in capitala Romaniei, miliardarul filantrop George Soros lanseaza o previziune la adresa Uniunii Europene. Soros este de parere ca Uniunea Europeana se afla in pragul destramarii. Intr-o declaratie acordata celor de la Financial Times, afaceristul a apreciat ca problemele cu care se…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Exista speranța!Intalnim tot mai des cazurile in care se vorbește despre oameni care mutileaza sau omoara animale. Omenirea nu e pe cale de dispariție. Asta ne-o arata o femeie cu inima mare. Oameni din intreaga lume au fost extrem de uimiți cand au vazut ce a facut un suflet de om cu aripa unui future.…

- Ninsoarea de noaptea trecuta i-a scos pe ieseni din case. Frigul nu mai musca, cerul cernea fulgi desi, iar zapada era moale si curata. Parintii i-au scos pe copii la plimbari relaxante cu saniutele, iar adolescentii au ridicat oameni de zapada caraghiosi. FOTO: Virgil Leitoiu

- Este prima ninsoare mai serioasa din aceasta iarna și sunt probleme in multe zone din tara. Pe 3 drumuri nationale nu se poate circula, 50.000 de persoane din 187 de localitati nu au curent electric și toate porturile de la Marea Neagra sunt inchise.

- Este absolventa Liceului de arte „Corneliu Baba” și este totodata una dintre elevele cu care profesoara Loredana Chiș se mandrește, fiind in prezent masterand la Universitatea de Arte din Cluj, secția Moda. Este una dintre tinerele pline de talent din Bistrița pe care o așteapta o cariera promițatoare:

- Carnagiu la Bagdad, unde cel putin 38 de oameni au fost ucisi si 105 au fost raniti intr-un dublu atentat sinucigas. Exploziile s-au produs in apropierea unei piete extrem de aglomerate in fiecare dimineata.

- Un baiat de opt ani din China a impresionat milioane de oameni cu dorinta sa de a lupta impotriva destinului crud. El traieste intr-o saracie lucie si e convins ca singura lui sansa spre o viata mai buna este scoala. De aceea, in fiecare zi, "baiatul de gheata", asa cum a fost numit, merge pe jos aproape…

- Sapte persoane din Bistrita au fost implicate intr-un accident rutier petrecut joi, 11 ianuarie, pe DN17, aproape de orasul Gherla. Un barbat care locuieste in apropierea locului unde s-a produs accidentul a ajutat trei barbati sa iasa din masina avariata, dupa care le-a cerut bani.

- Salina Turda, din judetul Cluj, a inregistrat, in 2017, un record de vizitatori, de peste 600.000 de persoane, din care 35% au fost din strainatate, cei mai multi din tari precum Ungaria, Polonia, Israel sau Spania, transmite corespondentul MEDIAFAX....

- Conform prestigiosului The Times, nu exista nicio legatura cu Universitatea Oxford, desi, in comunicatele oficiale, cei de la EBA folosesc fonturi similare si au titulaturi similare cu unele oferite de celebra universitate engleza. „Oameni care au lucrat la EBA spun ca erau incurajati sa abordeze tari…

- Secretarul general de stat al Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Boris Gilca, a declarat ca institutia pe care o reprezinta a initiat o ancheta pe cazul tinerei care a fost nevoita sa nasca in toaleta Institutului Mamei si Copilulului. Potrivit oficialului, rezultatele preliminare…

- Vremea neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului a facut ca și la Botoșani, asemenea anunțului facut inclusiv de Patriarhia Romana, sa lipseasca tradiționalele cruci de gheața de la mai toate lacașurile de cult din oraș.

- Politistii suceveni cauta un copil de 2 ani si 4 luni care a disparut din curtea familiei sale, din localitatea Vicovu de Sus. La cautari participa 100 de oameni, cu camere de termoviziune, caini de urma si un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne.

- Exista oameni care se lasa conduși de alții și oameni care sunt nascuți ca sa fie lideri. Ce ii diferențiaza? Multe, dar cea mai importanta este capacitatea de a se impune, care ține foarte mult și de zodia in care cineva s-a nascut, scrie realitatea.net.

- Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuințe au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfașoara cu dificultate. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate de un val uriaș.…

- Cel putin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate, relateaza site-ul BBC News. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa…

- Asi ai baletului rusesc si ai patinajului artistic de la Ansamblul de Stat al Baletului de Gheata din Sankt Petersburg vor evolua duminica, 14 ianuarie, de la orele 16.00 si 19.00, pe scena Operei Romane din Cluj-Napoca. Un bilet costa de la 89 de lei pana la 347 de lei.

- Bilant sangeros in Iran dupa cateva zile de proteste antiguvernamentale: cel putin 21 de oameni au fost ucisi. Printre ei se numara si un politist. Initial, manifestatiile aveau revendicari de natura economica, dar au degenerat rapid.

- Este a treia zi la rand de protestein Iran iar demonstratiile anti guvernamentale s au extins in mai multe orase si la ele participa tot mai multi oameni. In unele locuri, manifestatiile au devenit violente. Trei protestatari ar fi fost impuscati mortal de garzile revolutionare iraniene. Sunt informatii…

- Vestile proaste par sa se tina lant in Rusia. Dupa autobuzul care a ucis cinci oameni pe treptele unui pasaj subteran din Moscova, un centru comercial din Sankt Petersburg a fost tinta unui atac cu bomba. Din fericire, nu au existat morti, dar zece oameni au fost raniti. A fost insa al doilea incident…

- Fostului demnitar (care in prezent este in penitenciar, unde ispaseste o pedeapsa cu inchisoarea pentru o alta fapta de coruptie) i se pune in sarcina, de catre procurorii DNA, faptul ca ar fi cerut spaga de 1.264.000 de lei pentru a trage sforile in atribuirea unor contracte de lucrari publice. Banii…

- Autor: Petru ROMOȘAN De ce s-a gripat Uniunea Europeana ? De ce si-au pierdut cetatenii celor 28 de state, azi numai 27, poate maine pleaca si Polonia si vor fi doar 26, increderea in Bruxelles si Strasbourg, in Comisia Europeana, in Parlamentul European si, mai ales, in moneda euro ? Pana nu demult,…

- Sute de oameni au vrut sa marcheze Craciunul ca pe vremea bunicilor. Acestia au hotarat sa simta spiritul sarbatorilor de iarna departe de forfota orasului si au luat cu asalt pensiunile din tara.

- Cele mai bogate persoane din Europa sunt un grup mixt. Unii dintre aceștia dețin averi derivate din dinastii vechi de secole, in timp ce alții sunt antreprenori care au inceput de jos pentru a-și construi averea.

- „Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca, in conformitate cu datele oferite de autoritatile locale, sunt asteptate furtuni puternice, ploi si vant cu viteza de pana la 120 km/h in sudul Frantei si in departamentele…

- ”Cele doua parti au discutat despre pasii de urmat pentru a pune capat conflicului civil din Siria, sustinand stabilirea unui proces sustenabil de negocieri in care sa fie implicate toate fortele politice siriene”, se arata intr-un comunicat emis de Ministerul de Externe de la Moscova. Cei…

- Prin votul delegatilor prezenti la congresul SPD, liderii partidului au primit unda verde pentru a initia negocieri cu formatiunea consevatoare a cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei noi coalitii guvernamentale. Formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata…