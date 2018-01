VIDEO Canada: Un avion a luat foc, dupa ce doua aeronave s-au ciocnit pe aeroportul din Toronto. Pasagerii au fost evacuati de urgenta

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion cu 174 de persoane la bord a fost lovit vineri seara pe pista aeroportului Pearson din Toronto de un aparat care avea o defectiune tehnica si care era remorcat. Nu s-au inregistrat victime, au anuntat companiile aviatice. Imaginile surprinse de pasageri sunt insa terifiante.

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, in conditiile in care datoria sectorului privat non-financiar…

- Compania a anuntat joi ca, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, zborul Blue Air 0B2945 care a decolat de pe aeroportul Bacau cu destinatia Catania a fost nevoit sa realizeze o oprire pe aeroportul de rezerva Palermo, unde cei 126 de pasageri si cei 6 membri ai echipajului au aterizat in siguranta.…

- Macedonia anunta masuri de urgenta pentru a face fata smogului dens care acopera orasele, o problema cu care regiunea Balcanilor de Vest se confrunta in fiecare iarna si care este cauzata de arderea carbunelui, industria invechita si nivelul inalt de emisii poluante provenite de la autovehicule,…

- O pensiune din orasul Patarlagele a fost cuprinsa de flacari sambata seara, mai multi turisti fiind evacuati, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau.

- ”Nu am intervenit pentru stoparea frontului de flacari pentru un simplu motiv, ca aceasta actiune coordonata impreuna cu captarea gazelor din zacamant ar duce practic la posibilitatea formarii unor amestecuri explozive care in functie de viteza vantului si directia de deplasare a vantului ar putea…

- Cursa aeriana Sibiu - Viena, operata de Austrian Airlines, a avut probleme la aterizare dupa ce a lovit o pasare. Zborul programat pentru marți la ora 16, a fost anulat din cauza problemelor generate de incident....

- Șoc in Canada! Miliardarul canadian Barry Sherman si sotia sa Honey au fost gasiti morti in locuinta lor din Toronto, circumstantele deceselor fiind suspecte, conform politiei canadiene,...

- Patru adolescenti si-au pierdut viata, iar alti sapte au fost raniti grav dupa ce un autobuz scolar si un tren s-au ciocnit, joi, in apropierea orasului Perpignan, in sud-vestul Frantei, a anuntat Ministerul de Interne francez, transmite Reuters.

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Vrancea, Florin Olaru, incendiul a fost anuntat de personalul medical in jurul orei 7.10. Focul se manifesta in camera vestiarelor din cadrul fpitalului, fum dens fiind pe casa scarii si in locul in care ardea. Potrivit lui Olaru, la locul interventie…

- Unii pasageri ai avionului Tarom blocat pe aeroportul din Amsterdam nu au fost informati ca va veni o aeronava Tarom duminica dimineata pentru a-i transporta la Bucuresti si au fost uitati la hotelul de langa aeroport.Cei 120 de pasageri a unei curse Tarom au ramas blocati peste 12 ore in…

- Politia economica din Italia a perchezitionat birourile casei de moda Gucci, in cadrul unei investigatii referitoare la evaziune fiscala, a declarat o sursa apropiata situatiei, citata de Reuters.“Gucci confirma ca asigura o colaborare totala cu autoritatile si are incredere in corectitudinea…

- Aproximativ 3.500 de militari și specialiști din Ministerul Apararii Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Roman de Informații, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, și militari din mai multe țari aliate sau partenere vor participa vineri la parada militara…

- Airbus SE, Rolls-Royce Plc si Siemens AG au anuntat marti ca vor dezvolta motoare electrice hibride pentru avioane, ca parte a eforturilor de a reduce emisiile. Initial, prin programul E-Fan X vor fi instalate trei motoare electrice la aeronava BAe 146, Siemens, Airbus si Rolls-Royce urmand…

- Agentia indoneziana pentru gestionarea dezastrelor a anuntat, luni, ca 40.000 de persoane aflate in apropierea vulcanului Agung de pe insula Bali au fost evacuate, iar alte cateva mii de persoane vor fi nevoite sa isi paraseasca locuintele in fata unei alerte de nivel maxim emisa la primele ore ale…

- Dupa Ștefan Hrusca, inca un canadian se intoarce acasa ”sa ingrașe porcul” inainte de Craciun. Este vorba despre veteranul comic Doru Octavian Dumitru , care s-a reintors in țara sa sa faca glume contracost, o serie de intalniri cu publicul in care iși pune in practica stand up comedy-ul personal. Doru…

- Panica în centrul Londrei. Poliția metropolitana a cerut oamenilor care erau în stația de metrou Circus Oxford sa o evacueze de urgența. Scotland Yard a spus ca incidentul ar fi de natura terorista și ca nu exista înca rapoarte despre victime. Poliția se teme sa nu…

- Platile cu numerar domina inca achizitiile de produse de larg consum realizate in zona euro, chiar daca multe economii occidentale se indreapta rapid spre platile electronice, arata un sondaj publicat vineri de Banca Centrala Europeana, transmite Reuters. Aceste cifre arata ca zona euro este…

- Vestea ca avionul intirzie, primita cu muzica si dans pe un aeroport din Canada. Zeci de pasageri care urmau sa plece de la Toronto catre Labrador au dat o adevarata petrecere care a durat pina la decolarea aeronavei. In loc sa se enerveze cind au fost informati ca vor pleca mai tarziu, pasagerii…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Botoșani a organizat, miercuri, un amplu exercițiu pentru limitarea efectelor rezultate ca urmare a producerii unui incendiu la fondul forestier in padurea Gorovei, comuna Vaculești, se arata intr-un comunicat al ISU. Potrivit scenariului, în…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri dimineata, la o pensiune din localitatea Dudestii Noi, aflata langa Timisoara. Sapte persoane au fost evacuate, iar pompierii incearca sa stinga focul. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Banat” al judetului Timis, incendiul…

- Caz incredibil in Canada! In urma cu 13 ani si-a pierdut inelul de logodna. Desi l-a cautat timp de mai multe zile, femeia isi pierduse orice speranta ca il va mai gasi. Aceasta lucra in gradina casei din Alberta in momentul in care a realizat ca nu mai are inelul pe deget.

- Aproximativ 160 de studenți au fost evacuați dintr-un camin aflat in Campusul Hașdeu din Cluj-Napoca, dupa ce o bucatarie a luat foc la etajul 1 al imobilului. Incidentul s-a petrecut luni seara, iar pompierii au intervenit la fața locului cu mai multe autospeciale de stingere a incendiilor. Luni seara…

- Patru oameni au murit dupa ce un elicopter si un avion s-au ciocnit in aer si s-au prabusit intr-o padure, la nord-vest de Londra. In fiecare din cele doua aeronave se aflau cate doua persoane si niciuna nu a supravietuit.

- Compania aeriana nationala din Yemen a anuntat marti ca pe aeroportul international din orasul Aden (sud) a aterizat un avion comercial dupa primirea autorizatiei de securitate, aceasta fiind o masura ce va contribui la atenuarea blocadei impuse uneia dintre cele mai sarace tari arabe, relateaza…

- Un incendiu violent a cuprins, joi dupa-amiaza, centrul SPA al unui hotel din Sovata, turistii au fost evacuati iar un angajat s-a intoxicat cu fum, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures.

- Universitatea Politehnica Timisoara ii va acorda joi titlul de Doctor Honoris Causa lui Tudor Bompa, profesor la Universitatea York din Toronto, Canada. Ardeleanul a devenit celebru datorita metodelor sale de antrenament, care l-au dus spre cele mai inalte performanțe pe sprinterul canadian Ben Johnson.

- Iranianca, sotul ei si copilul lor se aflau intr-un avion al companiei Qatar Airways decolase din Doha si urma sa ajunga in Bali. In timpul zborului, barbatul adormise. Banuindu-l ca nu i-ar fi fidel, femeia a profitat de faptul ca sotul ei adormise in avion si i-a luat telefonul mobil pe…

- Un incident a avut loc, luni dimineata, la metroul din Capitala. Pasagerii trenurilor care au circulat pe Magistrala 2 de la Piata Victoriei 1 spre Aurel Vlaicu au simtit miros de fum, iar echipele Metrorex au fost nevoite sa intervina de urgenta. Potrivit unui comunicat al Metrorex, in jurul orei 9:35,…

- ''ISU Timiș a fost solicitat dupa miezul nopții de joi spre vineri sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la un panou electric, in incinta unui operator economic care produce piese/accesorii auto. La locul intervenției s-au deplasat 6 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autocisterna,…

- Compania aeriana low cost Wizz Air, cea mai mare din Europa Centrala si de Est, are, de duminica, noi reguli pentru pasageri. Acestia pot calatori gratuit cu un bagaj mare de mana. Pasagerii pot aduce la bordul aeronavei un singur bagaj de mana cu dimensiuni maxime de 55 x 40 x 23 cm și o greutate…

- Un avion turc de pasageri care efectua o cursa de la Moscova a aterizat de urgenta, marti, pe aeroportul din Odesa, in sudul Ucrainei, informeaza Reuters. Echipajul a luat decizia de a ateriza de urgenta pe cel mai apropiat aeroport, in loc sa continue zborul pana la destinatia din Turcia, dupa ce…

- Cinci persoane au fost ranite, vineri seara, dupa ce un tir si alte trei masini s-au ciocnit, la fata locului fiind trimise mai multe echipaje de interventie, intre care si un elicopter SMURD, traficul pe DN2 fiind blocat, intre localitatile Sindrilita si Lilieci. Cinci persoane au fost…

- Un barbat înarmat s-ar fi baricadat cu o persoana de pe strada, într-un magazin din Toronto, Canada. Nu se știe daca mai sunt si alti ostatici în magazin. Autoritatile au blocat traficul în zona si roaga locuitorii sa evite sa se deplaseze în acea directie.…

- Odata cu declanșarea scandalului privind numirea unui personaj cunoscut pentru ca a distrus economia statului Zimbabwe și comis numeroase incalcari ale drepturilor omului in cei 37 de ani pe care i-a petrecut ca premier sau președinte, OMS a revenit asupra deciziei și i-a retras distincția."In cursul…

- Pasageri atacați de ploșnite intr-un avion British Airways. O familie din Canada s-a plans ca a fost atacata de plosnite intr-un avion al companiei britanice. Mai mult, calatorii au cerut insotitorilor de zbor sa ii mute pe alte locuri, dar acest lucru fiind imposibil au fost nevoiti sa suporte plosnitele,…

- Pasagerii de la bordul unui avion AirAsia au povestit momentele de coșmar prin care au trecut atunci cind aeronava in care se aflau a piedut presiune dupa ce a cazut peste 6.000 de metri in gol. Zborul QZ535 decolase de 25 de minute din Perth și se indrepta catre Bali cind a fost forțat sa se intoarca…

- Cel putin patru persoane au murit sambata dupa ce un avion cargo s-a prabusit in mare langa aeroportul international din Abidjan, cel mai important oras din Coasta de Fildes, a declarat Reuters un martor al incidentului.UPDATE 14.15 Seful companiei care opereaza aeroportul a anunta ca accidentul s-a…

- Joshua Boyle, fost ostatic canadian eliberat joi in Pakistan alaturi de soția sa americana și de cei trei copii ai lor, nascuți in captivitate in Afganistan, au ajuns vineri seara la Toronto, a anunțat guvernul canadian, informeaza AFP și Reuters. "Ne alaturam familiei Boyle pentru…

- Un avion Turkish Airlines care transporta 121 de pasageri și șase membri ai echipajului a efectuat o aterizare de urgența vineri in Kenya dupa ce unul dintre motoarele sale a aspirat o pasare, a anunțat poliția, informeaza Reuters, scrie agerpres.ro.