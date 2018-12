Stiri pe aceeasi tema

- Camerele video pentru controlul rovinietei, de la podul de la Maracineni, au fost mutate in localitatea Posta Calnau. Prin schimbarea pozitiei acestor camere, mii de soferi din localitatile buzoiene de pe Valea Slanicului si din Vadu Pasii vor scapa de taxa de drum, asta in cazul in care doar traverseaza…

- Camerele video pentru controlul rovinietei, de la podul de la Maracineni, au fost mutate vineri, tot pe Drumul European 85, dar in localitatea Posta Calnau. Operațiunea s-a derulat pe parcursul a trei zile, dupa ce momentul a fost amanat nejustificat cateva luni de catre reprezentanții Companiei care…

- De mai bine de jumatate de an așteapta buzoienii sa fie mutate camerele pentru rovinieta. Responsabilii de la CNAIR au tot amanat acest moment, chiar daca autoritațile buzoiene au facut toate demersurile. Prefectul Carmen Ichim a ajuns sa dea un ultimatum responsabililor din C.NA.I.R. „Am primit promisiunea…

- Camerele video de supraveghere a traficului de pe Podul Maracineni, care verifica rovinietele, vor fi demontate si mutate pana la sfarsitul acestui an. Acesta este anuntul facut de prefectul de Buzau, in baza unor discutii avute cu responsabilii Ministerului Transporturilor.

- Un barbat din localitatea Gura Teghii din Buzau a ajuns sa fie executat silit pentru plata unor amenzi date gresit. Ion Dedu a primit, pe parcursul a 7 ani, nu mai puin de 440 de amenzi pentru neplata rovinietei. La inceput le-a platit constiincios. Chiar daca stia ca nu fusese cu masina in…

- Operatiunea de transfer a camerelor de la podul Maracineni, in localitatea Posta Calnau, era asteptata imediat dupa redeschiderea podului reabilitat, de peste raul Buzau. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a decis insa sa monteze camere video la Posta Calnau si pe celalalt…