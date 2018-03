Stiri pe aceeasi tema

- O eleva din Viseu de Sus a fost gasita spanzurata in dimineașa zilei de 9 martie. Fata, care era in clasa a X-a și avea 16 ani, ar fi suferit din dragoste. O eleva de 16 ani a liceului din Viseu de Sus, județul Maramureș, a fost gasita vineri dimineata de catre mama sa spanzurata. “In dimineata zilei…

- Politistii au fost si continua sa fie alaturi de copii, atat in cadrul activitatilor pe care le desfasoara in scoli pentru siguranta lor, cat si prin intermediul unor misiuni de suflet.

- Cantareata Alessia a nascut un baietel perfect sanatos si a sustinut pentru emisiunea "Rai Da' Buni" ca nu poate inchide un ochi si ca anul trecut, pe vremea aceasta, nici nu se gandea ca avea sa devina mama.

- In urma cu doua saptamani lumea cantaretului Karym, cel care a lansat cu Celia piesa „La doua capete”, a fost data peste cap, atunci cand tatal lui a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala cumplita a ficatului care a rapus-o și pe Denisa Raducu. Artistul a vorbit despre momentele dureroase…

- Din ce in ce mai multe femei prefera sa poarte colanti, tocmai pentru ca sunt comozi si caldurosi, dar oare s-au gandit vreodata la ce expun? Citeste materialul de mai jos pentru a descoperi afectiunile la care esti dispus.

- Calin Geambasu recunoaște ca sufera de sindromul Stockholm. Artistul a vorbit in direct la tv despre probleme din familia lui și despre cat de mult il afecteaza scandalul cu tatal lui. Invitat in platoul emisiunii „Rai Da’ Buni”, Calin Geambasu a spus ca mai are mai multe dezvaluiri si acuzatii impotriva…

- Din Rahova, a ajuns sa lucreze pe santier in Spania. Dar apoi, norocul i-a suras. De la munca grea de jos, de la saracia crunta, a ajuns manechin de top in New York. Drumul nu a fost deloc usor, dar a stiut sa nu renunte. Gilbert Costache isi spune povestea la "Totul pentru dragoste"!

- Dragi prieteni, in data de 1 Martie, chiar daca astazi afara este foarte frig, sarbatorim Marțișorul și prima zi de primavara. Va doresc tuturor o primavara frumoasa și insorita, sa

- Beatrice are 46 de ani, este o femeie divorțata, mama a 2 copii. De meserie este contabila, dar in prezent este in concediu medical. A fost diagnosticata cu cancer la san, iar in luna octombrie 2017 a terminat ultima serie de chimioterapie.

- Iti place sau nu muzica lor, trebuie sa recunostem ca, Culita Sterp si Carmen de la Salciua reprezinta idealul multor cupluri de tineri din ziua de azi. Povestea lor de dragoste impresioneaza pe toata lumea. Sunt tineri, frumosi, talentati, apreciati si iubiti, si mai mult decat orice se iubesc foarte…

- Exatlon 25 februarie. Momente emotionante ieri seara, la Exatlon, unde concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile atunci cand au fost intrebați cine ar fi persoana pe care și-ar dori sa o aiba alaturi in Republica…

- Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te ferești de ghinion. Zodiile norocoase in dragoste Taur Nativii Tauri sunt favorizați de tranzitul lui Venus prin semnul…

- A treia luna din anul 2018 vine cu schimbari majore pentru unele zodii, schimbari fundamentale din toate punctele de vedere. Astrele ne dezvaluie ca semnele zodiacale de pamant sunt avantajate in perioada ce urmeaza , iar una dintre ele va renaște din propria cenușa.

- Exatlon, 17 februarie. Ultimele saptamani petrecute in Republica Dominicana au fost foarte grele pentru Anca Surdu. Și nu pentru ca nu ar face fața probelor de la Exatlon, ci pentur ca ii este foarte dor de iubitul ei, la care se gandește in permanența de cand a plecat din Romania. Sportiva a recunoscut…

- FCSB a caștigat meciul cu Lazio, 1-0, din turul 16-imilor Europa League. Returul va avea loc pe 22 februarie, la Roma. (Detalii aici) Zecile de mii de spectatori simpatizanti ai ros-albastrilor au putut crea vuiet in tribune, dar rar s-au comportat ca o galerie care sa impinga echipa de la spate. Stelisti,…

- Vedetele care au acceptat provocarea ,,Asia Express”, cel mai dur show de televiziune din Romania, au avut parte de probe dintre cele mai grele, in aventura vieții lor, care se afla abia la inceput. Au jupuit șerpi, au mancat fructe urat mirositoare și oua crude, insa nimic nu pare sa le opreasca din…

- Gabriel, baiatul care in urma cu mult timp canta la flaut in strada, a venit in platoul emisiunii "Rai Da' Buni" alaturi de tatal sau. Cei doi au cantat o buna perioada de timp impreuna, insa Gabriel a depasit cu mult talentul tatalui.

- Chiar daca pare greu de crezut, horoscopul are puterea de a dezvalui destinul tau și al relației pe care o ai cu partenerul tau. Veți ramane impreuna pentru totdeauna sau va veți desparți?

- Mituri despre dragoste. Sau preconcepții care se perpetueaza de generații, fara a avea fundament științific, și care provoaca de multe ori decepții sau condamna relațiile la destramare. Sunt la fel de adanc inradacinate in mintea noastra precum miturile legate de ingrijirea parului sau cele legate de…

- Adela Popescu a facut una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste pentru partenerul ei de viața, actorul și prezentatorul de televiziune Radu Valcan. Radu Valcan a implinit 41 de ani pe 8 februarie. Prezentatorul de televiziune este casatorit, din august 2015, cu vedeta TV Adela Popescu . In…

- Primul barbat din viața Gabrielei Cristea a fost un tanar pe nume Bogdan. S-a spus ca pentru el, vedeta de televiziune ar fi fugit de acasa. Gabriela Cristea, care de curand a facut declarații despre momentul cand va reveni la TV, a trait o poveste de dragoste cu un tanar pe nume Bogdan Santea. Acesta…

- Noua gama BABOR SPA a fost lansata la Centrele Silhouette. Patru ritualuri pentru trup, minte si suflet. Prin intermendiul celor patru arome calatoresti intr-o lume feerica a wellness-ului, traind o experieta holistica pentru trup, minte si suflet. BABOR SPA imbina formulele de ultima generatie cu parfumurile…

- Dupa ce un șofer de tir a distrus poarta de protecție postata inainte de intrarea in pasaj, primarul Timișoarei a decis ca acolo este nevoie de un post fix al Poliției Locale. Agenții stau de șase non-stop, pentru a-i opri personal pe conducatorii auto de vehicule de mare tonaj. „Exista…

- Din proiectul lansat de TVR in urma cu 23 de ani au iesit artisti si oameni de televiziune. Iata cine sunt acestia. Cel mai de succes proiect TVR de „fabricare” a unor noi artisti, „Scoala Vedetelor”, a fost produs in 1995, dupa ideea regretatul Titus Munteanu. Gandita ca o emisiune concurs si ca o…

- Batranii din raionul Cahul, ramasi fara ingrijire, vor beneficia de acum incolo de un azil modern, care le ofera o viata ca acasa. Institutia a fost inaugurata in satul Moscovei si are 25 de locuri.

- Petrita Iordache (47 de ani), artist liric la Teatrul Muzical din Galati si profesoara de canto la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin“, impresioneaza prin daruirea pe care o pune in tot ceea ce face. Dascalul are o metoda aparte de a lucra cu elevii la clasa, punand accentul mai intai pe rezolvarea problemelor…

- Marcel Toader a povestit cum a decis sa divoțeze de artista. Afaceristul și fosta lui soție au ajuns la un punct comun și au mers la notar. "In decembrie, satul de discuții, am vorbit cu avocații mei sa vedem daca putem divorța la notar. Și așa am și facut, dupa ce ei au discutat cu cei ai…

- Cum repari mobila zgariata. Zgarieturi superficiale Pentru zgarieturile superficiale, ai nevoie de o compozitie realizata din doua ingrediente. Pune o parte ulei de masline si o parte zeama de lamaie intr-un bol si amesteca bine. Foloseste o pensula subtire pentru a aplica solutia rezultata…

- Marea dragoste a prezentatorului de televiziune Catalin Maruța este Andra, dar prima lui iubire a fost o tanara pe nume Dana. Prezentatorul de televiziune Catalin Maruța formeaza o familie fericita alaturi de Andra, deși aceasta a marturisit ca nici in familia lor nu este totul chiar pe roze . Andra…

- Dupa un sezon plin de emoții și pentru concurenți, dar și pentru juriul „iUmor”, cel de-al patrulea sezon al emisiunii s-a terminat, iar caștigatoare a fost desemnata, in urma validarii juriului, precum și a votului telespectatorilor, Ana Maria Calița.

- Andreea Marin a povestit cel mai dramatic episod din viata ei, acela fiind pierderea mamei sale. Frumoasa bruneta nu poate trece peste momentul tragediei si, chiar si dupa atata timp, incearca sa nu mai rememoreze acea amintire.

- S-au indragostit, in anul 2009, cand jucau impreuna in „The Last Song”. Trei ani mai tarziu aveau sa se logodeasca, insa legamintul lor de iubire nu a durat mult. Cei doi s-au desparțit la scurt timp dupa logodna. Dragoste naravașa, in 2015 cantareața Miley Cyrus se impaca cu iubitul ei, Liam Hemsworth.

- Dan Merisca (45 de ani) este un stomatolog din Arad pasionat de pictura. Pana in momentul de fata, artistul are peste 1.000 de tablouri realizate, unele dintre ele aflate in colectii private din Canada, Peru, Sri Lanka sau Australia.

- Povestea de dragoste ce a uimit intreaga suflare a showbiz-ului romanesc a luat o turnura uluitoare. Relatia dintre „mama modei din Romania” si colegul de azil s-a transformat intr-o prietenie speciala.

- Mihaela Babușanu, scriitoare și muzeograf in Bacau, nu și-a uitat locurile natale, de cinci ani oferind, cu sprijinul unor oameni cu suflet, jucarii și carți copiilor din Bacești, precum și Centrului Medico-Social din localitate. De cinci ani, Mihaela Babușanu, nascuta in comuna Bacești, nu și-a uitat…

- Un fan al Denisei Raducu si-a demonstrat atasamentul fata de artista care a plecat dintre noi timpuriu, tatuandu-si pe brat chipul cantaretei. Acesta a publicat poza cu tatuajul respectiv pe Facebook,A iar prietenii sai l-au felicitat pentru gestul facut in memoria Denisei.

- Mesaje de Sfantul Ion pentru familie, iubit, iubita MESAJE DE SF. IOAN.”Felicitari, dragul meu Ioan, cu ocazia acestei zile. Iti urez sa fii mereu sanatos si plin de voie buna. La multi ani!” ”Iubirea tacuta și nemarginita ce mi-o porți, increderea și respectul fața de tine, de mine, de…

- Expoziția cu tablourile Melittei Dobrescu, lansata chiar de artista, saptamana trecuta, sub genericul „Din suflet pentru alt suflet”, in scopul de a-l ajuta pe Ciprian Anton, multiplu campion național la tenis de camp in scaun rulant, continua. Lucrarile pot fi vazute și achiziționate, pana la finele…

- Este una dintre cele mai apreciate voci ale Romaniei. A cucerit cele mai importate scene ale lumii: Royal Opera House din Londra, Teatro alla Scala din Milano, Scottish Opera – in Glasgow sau Opera...

- Editie speciala Talk News, în prag de Craciun. Invitati au fost tinerii de la ansamblul folcloric Zestrea Ghimeșeana, din județul Bacau. Ei au venit sa interpreteze colinde si cântece populare, dar și sa danseze.

- Cristina Siscanu i-a dat replica Oanei Zavoranu, care le-a jignit crunt pe mamele care obisnuiesc sa alapteze in public. Cu ochii aproape in lacrimi, sotia lui Madalin Ionescu i-a transmis vedetei ca nu merita sa fie parinte.A

- Criticul literar Dan-Silviu Boerescu vine in aceasta seara, de la ora 18.00, la Antena3.ro LIVE și pe Jurnalul.ro pentru a vorbi cu jurnalista Lorena Burlacu despre cea mai noua carte a sa, "Povești de...

- Mușcate, felicitari de Paști și de Craciun sau calendare – aceste „chițibușuri” se afla pe lista achizițiilor publice ale Primariei Timișoara și pe care se duc bani, deloc puțini, de la bugetul local. Desigur, sumele nu se ridica la impresionantul preț de patru milioane de euro pe care administrația…

- Traditia i-a lasat fara porti pe mai multi gospodari din tara. Sapte dintre ei au depus chiar si o plangere la politie pentru a-si gasi bunurile. Potrivit oamenilor legii, faptasii se vor alege cu amenzi sau chiar vor fi cercetati penal pentru furt.

- 2018 bate la ușa, iar din punct de vedere astrologic exista zodii pentru care anul urmator se anunța extrem de promițator. Trei dintre ele vor avea parte de dragoste multa, dar și de caștiguri financiare neașteptate.

- Betty Salam este hotarata sa se marite cu iubitul ei Catalin si a spus deja ca evenimentul va avea loc in cadru restrans, la anul, o data cu petrecerea de majorat! Pana atunci, fata lui Florin Salam ii face declaratii de dragoste filmate iubitului sau si le arata tuturor prietenilor cat de mult il iubeste!