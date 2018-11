Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de cautare au recuperat ramașițele a cel puțin 42 de persoane ucise in incendiul devastator care a distrus in mare parte orașul Paradise din nordul Californiei, devenind astfel cel mai periculos incendiu de vegetatie din istoria statului, au declarat luni autoritațile, relateaza Reuters,…

