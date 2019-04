Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolia Clujului a prezentat programul slujbelor de la Catedrala Mitropolitana din Cluj-Napoca, din ultimele zile ale Saptamanii Mari si in prima zi de Pasti.Paștele vor fi im0parțite pe tot parcursul zilei de sambata la intrarea in Muzeul Mitropoliei din demisolul Catedralei Mitropolitane.Joia Mare…

- „Este un eveniment unic, despre care se scrie si se vorbeste frumos, nu doar la nivelul judetului Dȃmboviṭa. Lumina simbolizeaza Post-ul In Joia Mare, la Targoviste, va avea loc evenimentul unic in tara „Calea Luminii” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Teatrul Tony Bulandra organizeaza joi, 25 aprilie 2019, incepand cu ora 18:oo, in Piata Mihai Viteazul, procesiunea in jurul Mitropoliei si ulterior pe Bulevardul Carol I, care va avea loc in cadrul celei de-a XX a editie a evenimentului „Calea Luminii”.

- Fostul lider al organizației de pensionari a PSD, Mircea Rizoiu, membru fondator al partidului, a comentat luni, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, trimiterea in judecata a dosarul Revoluției, in care care Ion Iliescu a fost pus sub acuzare pentru infractiuni contra umanitatii:„In situația data, și nu numai…

- POTRIVIT DISPOZITIILOR O.U.G. nr. 99/2006, APROBATA SI MODIFICATA PRIN Lg. 227/2007 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, ALE Lg. 31/1990, ALE ACTULUI CONSTITUTIV, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL BANCII COOPERATISTE MIHAI VITEAZUL TARGOVISTE PRIN PRESEDINTELE ACESTUIA CONVOACA ADUNAREA GENERALA

- Consiliul Concurenței a sancționat sapte companii active pe piața comercializarii produselor alimentare din Romania (3 retaileri și 4 furnizori ai acestora) cu amenzi in valoare totala de 87.713.336 lei (aprox. 18,8 milioane euro). Sancțiunile au fost aplicate in cadrul investigației privind fixarea…

- 2019 ar putea aduce o scadere semnificativa a numarul firmelor care fac afaceri in Romania. Pe fondul instabilitații fiscale, a creșterii costurilor operaționale și a restrangerii și scumpirii finanțarii, la care se adauga accentuarea crizei din piața muncii, tot mai mulți oameni de afaceri vor suspenda…

- Dupa trei ani de prezența pe piața serviciilor medicale din Timișoara, Rețeaua de sanatate Regina Maria iși consolideaza prezența in vestul țarii, prin preluarea celor mai importanți furnizori de servicii de imagistica, Centrele de Radioimagistica dr. Birsașteanu și Telescan. Este vorba de cinci clinici…