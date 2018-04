Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferinta de presa comuna, primarul Cristian Stan, parintele vicar lonut Ghibanu, directorul Teatrului Tony Bulandra, MC Ranin si pictorul Mihai Serbanescu, initiatorul manifestarii, au invitat targovistenii sa participe la un eveniment unic in tara, organizat in Joia Mare, un eveniment care…

- Suntem in Saptamana Patimilor. Maine , in Joia Mare, municipiul Targovistea pentru al XIX-lea an, va fi gazda unui eveniment unic in tara si in lume, „Calea Luminii”. Anul acesta, in fața Mitropoliei Targoviște , organizatorii au decis sa scrie din lumanari “100 de ani –Romania”, lumanari vor fi aprinse…

- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Pastelui, a devenit zi de sarbatoare legala în care nu se lucreaza, potrivit unui act normativ intrat în vigoare luna martie 2018. Asadar, salariatii se vor bucura, pentru prima oara, de timp liber în Vinerea Mare începând…

- Deputatii din Comisia de munca au decis, marti, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel,…

- Pe 16 februarie, incepind cu ora 12.00, la Casa Custodelui din Cetatea de Scaun a Sucevei vor fi ținute doua lecții de istorie. Este vorba despre „Domnia lui Petru Rares: Momentul 1538 – Intrarea lui Soliman Magnificul in Cetatea de Scaun” si „Domnia lui Alexandru Lapusneanu – Prima distrugere a Cetatii…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu și primarul din Soroca, Republica Moldova, Victor Sau au semnat, astazi, protocolul de infrațire intre cele doua orașe. Evenimentul a avut loc in Sala Voievozilor din Cetatea de Scaun a Sucevei, la semnarea protocolului fiind prezenți și președintele Consiliului Județean…

- Implinirea a „630 de ani de atestare documentara a orașului Suceava și a Cetații de Scaun" va fi sarbatorita printr-un amplu program de evenimente, organizate de Primaria Suceava.Pe langa ceremoniile oficiale din Cetatea de Scaun, programul include trei concerte de muzica ușoara in aer ...

- Muzeul Bucovinei organizeaza in perioada 1-28 februarie, la Cetatea de Scaun, in Casei Custodelui, expozitia „Cahle descoperite in Cetatea de Scaun a Sucevei".In perioada mentionata vor fi expuse 17 piese originale descoperite in urma sapaturilor arheologice intreprinse de-a lungul ...