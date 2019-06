Stiri pe aceeasi tema

- Aproape doua miliarde de euro sunt investiti in constructia magistralei feroviare din vestul tarii, in lungime de peste 140 de kilometri. Contractele au fost semnate in 2017, iar lucrarile au avansat incurajator, sustin cei care monitorizeaza proiectele de infrastructura.

- Viteza excesiva si explozia unei roti au fost cauzele accidentrului rutier care s-a soldat cu moartea fotbalistului Jose Antonio Reyes, scrie El Mundo Deportivo potrivit news.ro Potrivit raportului politiei, autoturismul Mercedes Brabus S550 circula cu o viteza de aproximativ 237 de kilometri…

- Pana in 2023, zona de vest a Romaniei va fi legata de centrul tarii printr-o magistrala feroviara de mare viteza, pe care trenurile vor circula cu pana la 160 de kilometri pe ora, potrivit rapoartelor cu privire la stadiul executiei proiectelor de infrastructura.

- Cod portocaliu de vreme severa imediata in judetul Caras-Severin. ANM anunta intensificari ale vantului cu viteze care la rafala vor atinge 90-100 km/h. Cetatenii sunt sfatuiti sa se adaposteasca. Avertismentul e pentru intervalul orar 13-15.00, perioada in care vor avea loc intensificari ale vantului…

- FOTO – Arhiva Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat marti, la Campia Turzii, ca Romania are deja un studiu de fezabilitate facut pentru tronsonul CFR Oradea-Episcopia Bihor-Cluj, care va face jonctiunea cu calea ferata de mare viteza catre Budapesta, si ca in acest an va fi lansata proiectarea…

- Romania are deja un studiu de fezabilitate facut pentru tronsonul CFR Oradea-Episcopia Bihor-Cluj, care va face jonctiunea cu calea ferata de mare viteza catre Budapesta, a declarat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, precizand ca in acest an va fi lansata proiectarea si executia.

- Furturile de cabluri în Regatul Unit au atins maximul ultimilor cinci ani și numarul acestor furturi a crescut cu 85% pe calea ferata, scrie BBC. Din cauza acestor furturi, trenurile au întârziat anul trecut în total 950 de ore, dublu fața de acum doi ani. Datele din Marea Britanie…