Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea de saptamana aceasta de la Washington a ministrilor de externe din statele NATO va lua in discutie toate elementele amenintarii constituite de Rusia si va incerca sa convina asupra unui pachet de masuri vizand consolidarea prezentei militare aliate in Marea Neagra, a declarat un responsabil…

- Ungaria este gata sa cumpere gaze din partea romaneasca a Marii Negre, la pretul pietei, in conditiile in care si-a propus diversificarea surselor de aprovizionare, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Zakonyi Botond, ambasadorul Ungariei la Bucuresti. “Aproape toate casele din Ungaria sunt conectate…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca situatia din regiunea Marii Negre este din ce in ce mai volatila, subliniind ca in acest context a sustinut necesitatea unei prezente fizice a NATO mai buna in zona, iar lucrurile se dezvolta in…

- Ministrul ucrainean al apararii, Stepan Poltorak, aflat, joi, la sediul NATO din Bruxelles, a anuntat ca, în cursul anului 2019, Alianta îsi va spori prezenta navala în Marea Neagra, anunța RBC citat de Rador. În plus, potrivit ministrului, "NATO solicita ferm ca…

- Nu mai puțin de șase cutremure de suprafața au fost inregistrate miercuri dimineața, toate fiind localizate in regiunea Marii Negre. Seismele nu au fost de mare intensitate, cea mai mare valoare masurata avand 3,7 grade pe scara Richter, dar au fost de suprafața. Potrivit Institutului National de Cercetare…

- 7 cutremure la rand, in Marea Neagra. Cel mai mare a avut 3,7 grade. Nu mai puțin de 7 cutremure de suprafața au fost inregistrate miercuri dimineața, toate fiind localizate in regiunea Marii Negre. Seismele nu au fost de mare intensitate, cea mai mare valoare masurata avand 3,7 grade pe scara Richter,…

- Orasul port Dionysopolis Balcic, Bulgaria a fost fondat la sfarsitul sec. VI i. H. pe coasta vestica a Marii Negre de colonisti greci, in contextul fenomenului de "roire" a grecilor in Marea Mediterana si Marea Neagra din sec. VIII VI i. H. In sec. I i. H. a intrat in stapanirea Romei, facand parte…