- Politistii din Alba Iulia au reusit sa identifice si sa captureze cainele care a muscat o femeie si i-a ucis catelul, vineri seara. Intre timp, cainele de lupta a atacat un alt catel aflat pe strada cu stapanul sau.

- Pentru 120 de copii din Brașov gradinița incepe cu scandal. Proprietarul terenului pe care se afla cladirea a pus lacat la ușa și nu a permis nimanui sa intre. Primaria a obținut un ordin judecatoresc pentru a putea deschide gradinița la timp.

- Alexandru Moldovan Castelul Bay din Treznea, constructie in stil neo-baroc, ridicata la jumatatea secolului al XIX-lea si conacul Hatfaludy, construit in secolul al XIX-lea, doua monumente istorice din Salaj aflate in stare avansata de degradare au fost digitizate si transpuse in modele 3D de catre…

- Colectionarul Marc Baradel il acuza pe negustorul de arta Masher Edelman ca este responsabil de accidentul fatal in care opera "Poisson", de Constantin Brancusi, a fost distrusa. Francezul reclama o compensatie importanta pentru opera realizata intre 1924 si 1926 de sculptorul roman.

- ,,Sa-și țina domne’ boul inchis! Ce cauta domne’ la vacile mele?’’ cam așa s-a plans telefonic un gorjean, in urma cu doua zile, sunand la pompieri pentru problema sa domestica. Problema, deși amuzanta, a fost preluata de poliție, dupa ce pompierii i-au explicat, in timp ce incercau sa trateze situația…

- Dinamo a pierdut cu CS Universitatea Craiova, scor 0-2, și atinge noi borne negative in istoria recenta. Dinamo a terminat sezonul trecut pe locul 9. A fost cea mai slaba istorie din toate timpurile in Liga 1, iar inceputul de sezon nu da semne incurajatoare. „Cainii" sunt ultimii in clasament cu 0…

- O ambarcațiune de agrement cu 43 de persoane la bord s-a rasturnat vineri în Marea Neagra, în apropiere de stațiunea Dzhubga din Rusia, în urma incidentului decedând doua persoane, iar alte patru sunt date disparute, informeaza agenția de știri Tass, citând o sursa din…

- Un afacerist din comuna Arcani, care și-a construit in urma cu cațiva ani o pastravarie, a decis, in urma cu o luna, sa-și scoata proprietatea la vanzare. Acesta o vinde cu 75.000 de euro, la pachet cu o casa cu cinci camere și un teren de peste 2700 de mp. Casa deține beci, crama, salon vanatoresc…