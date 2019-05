(Video) Calafatul, devastat de grindină Vremea rea a lovit Calafatul, in aceasta dupa-amiaza, cand in Calafat a cazut grindina de dimensiuni mari. Oamenii au fotografiat fenomenul și au publicat pe rețelele de socializare. Deocamdata nu se știe ce pagube a produs fenomenul meteo, insa cu ... Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

