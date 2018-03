Stiri pe aceeasi tema

- Cainii sunt cei mai buni prieteni ai omului, dar și ajutoare de nadejde pentru construirea unui om de zapada, scrie digi24.ro.O dovedește patrupedul din imaginile de mai jos, care ne arata cum se face un om de zapada, chiar daca stratul de omat nu e unul prea gros.

- Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiul Pitesti, prin Serviciul de Ecarisaj, a capturat, in perioada 01.02.2018-28.02.2018, un numar de 116 caini fara stapan. Cainii au fost prinși in urma monitorizarii zilnice a zonelor de risc – cartierele Trivale, Prundu, Gavana și la sesizarile…

- Incepand de astazi, „Mesagerul de Covasna” va propune o noua rubrica, saptamanala, in cadrul careia vor fi prezentate informații despre prietenii necuvantatori, oferite de crescatori, dresori, veterinari și nu numai. Cainele, caruia chinezii i-au dedicat intreg anul 2018, este cel care deschide aceasta…

- In perioada 17-25 februarie, in judetul Argesul a avut loc editia a patra a stagiului de formare a unitatilor canine de interventie la avalansa. Avtivitatea acestui stagiu va continua insa si in martie cu echipajele canine care n-au putut participa la probele de reconfirmare derulate in intervalul…

- Dupa cum ne-a declarat șeful Biroului ADP Cugir, Ioan Simu, primaria s-a pregatit sa intervna cu utilajele din dotare (doua autoutilitare de tip unimog echipate cu raspanditor de material antiderapant, un buldoexcavator cu lama), atat pentru inlaturarea zapezii de pe strazile principale, cat și de…

- Locatarii și proprietarii de firme care nu curața zapada și gheața din preajma locuințelor vor fi sancționați de polițiștii locali. Aceștia ar putea primi amenzi de pana la cateva mii de...

- Te-ai gandit vreodata ca ai putea avea preconcepții fața de cainele tau? Poate ca suna ciudat, dar felul in care ne tratam și ingrijim cainii se bazeaza, de multe ori, pe zvonuri, fara fundament in realitate. Miturile pe care le vom prezenta ne arata din plin ca niciodata nu trebuie sa luam informațiile…

- Cel mai mare strat de zapada din judetul Sibiu, de 191 de centimetri, se înregistreaza în zona turistica Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în muntii Fagaras.

- Batran, salvat cu șenilata de pompierii din Buzau dintr-un sat cu drumuri impracticabile din cauza nameților. Intervenția Inspectoratului pentru Situații de Urgența Buzau s-a dovedit a fi una dificila și, dupa mai bine de trei ore, pensionarul de 70 de ani a fost preluat de ambulanța. Pompierii au fost…

- Formatia Dinamo a remizat cu FCSB, duminica seara, pe Arena Nationala, scor 2-2, in derbiul etapei a XXV-a a Ligii I, in care a fost egalata dupa ce a condus cu 2-0.Au marcat Pesic '20 si Torje '57 pentru Dinamo, respectiv Man '84 si Teixeira '90+3 pentru FCSB. Dupa golul de 2-2, un fan a intrat pe…

- PROBLEME…Dupa mai bine de 12 ore de ninsoare continua, judetul Vaslui a fost acoperit cu un strat consistent de zapada. Pentru agricultori, zapada a venit ca o mana cereasca, dar pentru drumari caderile de zapada au devenit un adevarat cosmar. Daca pe drumurile judetene, nationale si europene s-a circulat…

- CONDUCEȚI PRUDENT PE TIMP DE CEAȚA, PLOAIE SAU NINSOAREAvand in vedere atentionarea meteorologica emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, (…) fenomenele vizate fiind precipitații, intensificari ale vantului, ninsori, Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea atrage atentia cu privire…

- Compania Boston Dynamics a facut de multe ori furori pe internet cu robotii sai, care se aseamana din ce in ce mai mult, mai ales in miscari, cu fiintele biologice reale. Ei bine, cercetatorii de peste ocean au facut un nou pas inainte si au reusit sa dezvolte precedentul robot-caine, adaugandu-i un…

- Zapada a pus stapinire pe nordul țarii. Rețelele sociale au fost umplute cu poze ale internauților care au surprins imagini parca rupte din poveste, iar asta in timp ce in centrul și sudul țarii nu se vede nici urma de zapada.

- Peste 700 de kilometri de ambuteiaje, autobuze retrase in garaje in perioada de varf a traficului si trenuri intarziate. Sunt efectele iernii care s-a instalat in jumatatea de nord al Frantei. Cea mai afectata este regiunea capitalei. Stratul de zapada nu depaseste cativa centimetri, dar este un fenomen…

- In 4 februarie 1938 era distribuit in cinematografe filmul Alba ca Zapada si cei sapte pitici produs de compania Walt Disney, primul lungmetraj muzical de desene animate. Cu un impact cultural enorm, filmul a fermecat intreaga lume, a fost desenul animat cu cele mai mari incasari din toate timpurile,…

- Am auzit multe povești despre oameni salvand animale, dar uneori se mai intampla și invers.Intr-o zi o femeie a auzit un sunet stins, care semana cu un planset in apropierea parcarii care era situata chiar langa casa ei. Ceea ce a vazut cand s-a apropiat a fost un caine și cațelușii pe care incerca…

- Zilele trecute, o tanara familie care si-a achizitionat recent o casa in sat a avut parte de un adevarat soc. Și-a descoperit cateii intoxicati cu o substanta necunoscuta, despre care banuiesc ca ar putea fi un pesticid aruncat cateilor de o mana criminala. „Amstaff-ul este un caine…

- Primaria Bistrita a inchis, luni, partia de schi in care a investit 25 de milioane de lei, dupa ce zapada s-a topit din cauza temperaturilor ridicate, punand in pericol siguranta schiorilor. Partia a fost inaugurata in urma cu 3 zile. Vremea calda din ultimele doua zile si precipitatiile…

- – despre comunismul rezidual dintre sinapsele pseudo-capitaliste – De cum a nins, primaria bahluieseana, asemeni tuturor primariilor romineze, a transmis bahluiezilor arondati avertismentul traditional de iarna : curatati trotuarul din fata casei / blocului / magazinului / sediului etc, altfel veti…

- Daca esti fan pisici, gasesti aici un top 7 al celor mai iubitoare si mai prietenoase rase de pisici. Rase de pisici. Top 7 cele mai iubitoare si prietenoase rase de pisici. Vezi ce rase iti incanta inima Rase de caini: De ce latra cainii? „Latratul este modul in care cainele comunica…

- Un elev a fost ucis de colegul sau de clasa intr-o școala primara dintr-o localitate situata in apropiere de orașul german Dortmund, transmite poliția germana citata de BBC News. Din primele informații, un elev de 15 ani l-a injunghiat mortal pe un coleg de clasa in vțrsta de 14 ani la școala generala…

- In zapada, pe drum, putin dupa ora 4 dimineata! Asa a venit pe lume un baietel din Vaslui. Si ca prin minune e teafar. La fel si mama lui. Bebelusul s-a nascut inainte de termen, de aceea, initial, mama nu s-a alarmat cand au inceput durerile. Ulterior, insa, a chemat ambulanta si, insotita de tatal…

- Zapada este din belsug, iar privelistea pare cu adevarat desprinsa dintr-un basm, spun turistii care ajung sa se bucure de iarna aici, pe domeniul schiabil Transalpina. La peste 1300 de m altitudine , profesionistii in sporturi de iarna se considera cu adevarat rasfatati. Stratul de zapada…

- Paienjenisul de cabluri din Iasi care strica estetica orasului a prins pentru cateva ore un farmec aparte datorita zapezii. Firele albe, lasate mai tare spre pamant sub povara zapezii, au starnit interesul fotografilor, dar au si reprezentat un pericol. FOTO: Radu MESNITA VEDETI SI: FOTO: Dam cu capul…

- Codul galben de vreme rea se prelungeste pana in aceasta noapte, 19 ianuarie, ora 01. Potrivit meteorologilor, vantului se va intensifica iau zapada va fi spulberata.In intervalul mentionat in judetele Vaslui, Vrancea, Galati, Braila si Constanta, iar in a doua parte a noptii si in Carpatii Meridionali,…

- O situatie amuzanta si iesita din comun a fost surprinsa de un locuitor al capitalei. Un conducator auto care si-a lasat masina parcata pe bulevardul Dacia 30/1 a inceput sa o curate de zapada cu un fierastrau!

- Zapada abundenta de azi-noapte creeaza mari probleme in alimentarea cu energie electrica, din cauza ca s-au rupt cablurile de alimentare. Conform unei situații de azi-dimineața, de la ora 9.00, in Prejmer, Maieruș, Stupini și Sanpetru sunt 1.320 de consumatori care au ramas fara energie. De asemenea,…

- Reprezentanții Primariei Ciugud au scris, miercuri, pe Facebook, ca prima zapada nu a creat probleme, iar pentru inlaturarea ei s-a intervenit cu utilajele proprii. Prima zapada din acest an nu a creat probleme in comuna Ciugud, administrația locala intervenind cu utilajele proprii pentru deszapezirea…

- Traficul rutier pe DN 18, intre orasul Baia Sprie si localitatea Mara, prin Pasul Gutai, este ingreunat de ceata, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului - judetul Maramures, Dan Buca. "Vizibilitatea este redusa de ceata pe DN 18, in Pasul…

- Partia mica de schi din statiunea Sugas Bai, aflata la aproape zece kilometri de municipiul Sfantu Gheorghe, a fost redeschisa publicului, stratul de zapada masurand in prezent peste 30 de centimetri, potrivit administratorilor acesteia. "Am profitat de racirea vremii si am repus in functiune…

- Doi caini de lupta au scapat duminica dintr-o curte de pe strada Tanasescu si au atacat o fata de 22 ani care mergea spre casa. Ea a fost muscata in regiunea genunchiului si mainii stangi. In apararea victimei a sarit tatal acesteia, si el fiind muscat, de mana, fata si piciorul drept. Un vecin care…

- Alexandra Nitulescu a inceput anul in Egipt, acolo unde a beneficiat de o vacanta pe cinste. Aceasta si-a incarcat bateriile pentru noul an si a profitat din plin de peisajele minunate pentru a se putea relaxa si pentru a posta cat mai multe poze pe retelele de socializare, acestea fiind mai mult…

- De regula, cand visezi animale, acestea dezvaluie sentimentele primare, comportamente si reactii. Sunt vise despre instincte pe care de cele mai multe ori le reprimi sau le subestimezi, iar sinele superior iti da semne ca vrea sa fie bagat in seama. Atunci cand visezi caini, ei ilustreaza…

- Zapada va imbie la practicarea unor sporturi de iarna, care ofera multe beneficii asupra mentinerii starii optime de sanatate. Sporturile practicate pe zapada presupun un efort mai mare, iar rezultatul consta in imbunatatirea sistemului cardiovascular. Totodata, este extrem de important ...

- Milioane de oameni care traiesc pe Coasta de Est a SUA s-au confruntat in ultimele zile cu asa-numitul "ciclon bomba" care a adus o vreme polara, cu caderi abundente de zapada si viscol puternic, provocand inundatii, intreruperi ale alimentarii cu energie electrica, anulari ale curselor aeriene si…

- Serviciile meteorologice americane au emis avertismente de vreme rea pentru treisprezece state, in conditiile in furtuni de zapada si vanturi de mare viteza au lovit joi coasta de est in cadrul asa-numitului "ciclon-bomba", relateaza DPA. Zapada a cazut peste palmierii din Florida, iar…

- Echipe de politisti, pompieri, jandarmi si ale Salvamont, precum si doua utilaje de deszapezire intervin miercuri pentru a debloca un grup de 22 de turisti aflati la o cabana de pe varful Roman, unde au petrecut Revelionul, potrivit prefectului judetului Valcea, Florian Marin. Acesta a precizat…

- Un incendiu a izbucnit, vineri seara, la o locuinta din comuna Giroc, judetul Timis, aflata la doar doi kilometri de Timisoara. Cauza incendiului este un scurtcircuit electric, provocat de cainele familiei, care a ros un cablu.

- Suntem la sfârșitul lunii decembrie însa data din calendar nu se oglindește deloc în valorile din termometre. În loc de zapada, constanțenii au avut parte astazi la malul marii de 15 grade Celsius, soare din belșug și un cer perfect senin. Nu a fost nevoie de prea mult curaj…

- Raffey Cassidy, actrița din ”Tomorrowland”, pelicula pe care Antena 1 o va transmite in aceasta seara, neintrerupta de publicitate, a debutat in film la 10 ani, dand replica unor actori faimoși, precum Charlize Theron, Kristen Stewart ori Chris Hemsworth. A jucat alaturi de Johnny Depp ori Emily Watson,…

- Craciunul este o perioada de risc pentru cainii de companie, care pot sa ajunga in situatia de a manca mai multa ciocolata decat in restul anului, in contextul in care acest aliment este toxic pentru ei, au anuntat joi oamenii de stiinta din Marea Britanie, citati de AFP.

- „Privește cu atenție imaginea și descopera cana cu cu ciocolata calda pe care am ascuns-o printre pinguini” – aceasta a fost provocarea pe care celebrul Gergely Dudas, alias Dudolf, le-a lansat-o...

- „Nu vrei sa ajungi la ortopedie? Nimic mai simplu! Curața zapada și gheața din fața casei tale!” – aceasta este tematica ultimei, dar nu cea din urma, campanie inițiata și derulata de Poliția Locala Brașov. Nu este o știre pentru nimeni ca a venit iarna, insa este momentul prielnic sa le readucem…

- Județul Cluj, sub Cod galben de viscol Zonele montane din județele Cluj, Bistrița-Nasaud și Maramureș sunt vizate de o noua avertizare Cod galben nowcasting de viscol, emisa, luni, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Conform prognozei, pâna la ora 14:00, în cele trei…

- Magia sarbatorilor de iarna incepe sa-și faca simțita prezența. Sentimentele puternice traite in aceasta perioada vor fi accentuate sambata, 9 decembrie, de la ora 16.00, cand Teatrul de Vara „Radu Beligan” va gazdui ediția inaugurala a spectacolului „Omul de zapada” organizat de soprana Gabriela Iștoc…

- Buletin rutier – 6 decembrie 2017 Starea vremii: In ultimele 24 de ore , cerul a fost acoperit, cu precipitatii sub forma de ninsoare la inceputul intervalului si in timpul noptii si al diminetii. Zapada proaspat cazuta a fost de 15 cm in zona de munte si 7 cm in zona de campie. Temperaturile in…