Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul statului Kosovo a pus, vineri, sub acuzare 12 persoane, inclusiv oficiali ai guvernului, pentru fraudarea pensiilor, pentru ca au inregistrat in mod fals mii de persoane ca veterani de razboi care au primit astfel milioane de euro beneficii de la stat, relateaza Reuters.

- Sapte persoane au fost ranite duminica seara intr-o suburbie a Parisului dupa ce au fost injunghiate de catre un atacator, care a fost ulterior arestat de catre politisti, a declarat o sursa judiciara, citata de Reuters.

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dimineața, la o locuința din Sectorul 5, flacarile extinzandu-se la un bloc invecinat, de 3 etaje.Blocul are aproximativ 50 de apartamente. In total, sunt 5 persoane carora le-a fost acordat primul ajutor de echipajele SMURD: 2 pompieri si 3…

- Peste 300 de persoane au primit ingrijiri medicale, in cea de a doua zi de desfasurare a festivalului Untold, la punctele special amenajate in interiorul perimetrului inchis in care se desfasoara evenimentul muzical, situat in zona centrala a orasului Cluj Napoca, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unui…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF) au gestionat, sambata, impreuna cu Serviciul de Ambulanta (SABIF), 47 de cazuri medicale la BIAS 2018. Potrivit unui comunicat al ISUBIF transmis sambata AGERPRES, patru persoane au fost transportate la spital.…

- Echipajele de salvare trimise de autoritatile din China si Thailanda intervin miercuri pentru recuperarea a peste 3.000 de persoane care au ramas blocate intr-o regiune izolata din Laos, dupa ce barajul hidroelectric Xepian-Xe Nam Noy s-a prabusit luni noapte, relateaza Reuters.

- 33 de pasageri ai unui zbor Ryanair au primit ingrijiri medicale, vineri, dupa ce cabina s-a depresurizat, iar pilotul a fost nevoit sa aterizeze de urgența la Frankfurt, a anunțat sambata poliția germana, relateaza Reuters.

- Doua persoane au fost ranite grav in urma deraierii unui tren de pasageri, marti dimineata, in apropierea orasului austriac St. Polten, relateaza agentiile de presa APA, Reuters si dpa. In tren,...