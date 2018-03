VIDEO: Buncarul de marimea unui oras

Stiri pe aceeasi tema

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni legate…

- Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump jr. Scrisoarea a fost primita luni la ora 10.00 (17.00, ora Romaniei) la apartamentul celor doi din Manhattan, New York. Autoritatile nu au stabilit inca ce substanta era in plic. Vanessa Trump a fost spitalizata…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump jr., a fost spitalizata luni dupa ce a intrat in contact cu o pulbere de culoare alba continuta intr-un plic, anunta Politia din New York, citata de Fox News. Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump jr. Scrisoarea…

- Actorul american Bruce Willis si-a scos la vanzare exclusivistul sau apartament din New York pentru suma de 17,7 milioane de dolari, potrivit agentiei imobiliare Douglas Elliman, citata de EFE. Proprietatea indragitului actor are 6 camere, 4,5 bai si o vedere privilegiata asupra Central…

- Fiica cea mare a fostului presedinte Barack Obama, Malia, a fost surprinsa, la o intilnire romantica, pe strazile din New York. Cel care pare sa-i fi cucerit inima este Rory Farquharson, fiul unui bancher londonez. Rory a intrat in atentia presei inca din luna noiebrie a anului trecut, cind a fost fotografiat…

- Un turist roman care se plimba cu bicicleta in Manhattan, in apropiere de Empire State Building, a fost impușcat, duminica, in spate in timpul unei rafuieli intre doi interlopi, informeaza realitatea.net. In total trei barbați, printre care și turistul roman ...

- Atacul s-a produs in fața unui magazin de bauturi, dupa o rafuiala intre doi rivali. Unul dintre ei a tras mai multe gloante dintr-un pistol si a ranit trei persoane, una dintre acestea fiind un barbat roman de 29 de ani, care venise ca turist. Romanul circula pe o bicicleta cand s-au produs…

- Celebritaților le place sa aiba locuințe somptuoase in orașele in care poposesc mai mult timp ori acolo unde vor sa fuga de lumina reflectoarelor. Bruce Willis este unul dintre acestea, achiziționandu-și, in urma cu puțin ani, un apartament luxos in New York. foto: Trulia Ei bine, acum, actorul a ajuns…

- Consiliul de Afaceri Romano-American (RABC) si-a desemnat, dupa un proces de selectie de sase luni, propriul candidat la functia de ambasador al Statelor Unite in Romania. Este vorba despre Tiberius Vadan, expert in afacerile internationale si dezvoltarea afacerilor globale, dupa cum se precizeaza…

- Aproape 20 de persoane și-au pierdut viața în SUA și doua în Canada din cauza condițiilor meteorologice extreme. În unele zone ale SUA și Canadei, temperaturile au coborât pâna la aproximativ —30 de grade, a comunicat Serviciul Meteorologic Național.

- Un incendiu a izbucnit luni pe acoperisul Turnului Trump din orasul New York, anunta autoritatile americane, conform CBS News. Incendiul a izbucnit in zona acoperisului Turnului Trump, situat in cartierul Manhattan din New York.Focul a izbucnit in jurul orei 7.00 (14.

- Un incendiu a izbucnit la turnul Trump din New York, anunta CNN citat de Realitatea.net. Pompierii din New York au confirmat un incendiu in turnul Trump, dar au precizat ca focul este sub control si nu exista persoane evacuate. Totusi, doi oameni au fost raniti. Printre acestia, un pompier aflat la…

- Un incendiu a izbucnit luni pe acoperisul Turnului Trump din orasul New York, anunta autoritatile americane, conform CBS News. Incendiul a izbucnit in zona acoperisului Turnului Trump, situat in cartierul Manhattan din New York. Focul a izbucnit in jurul orei 7.00 (14.00, ora Romaniei), au transmis…

- Duminica poate fi considerata ziua extremelor pentru temperaturile de pe glob, fiind inregistrata o diferența de peste 100 de grade Celsius intre New York, unde sint inregistrate unele dintre cele mai scazute temperaturi din istorie și Sydney, unde se apropie de recorduri de caldura. In Statele Unite…

- Este bilanțul-record pe 2017 a incasarilor de pe urma spectacolelor realizate de teatrele profesioniste situate pe celebra artera din Manhattan, New York, o creștere cu 270 de milioane de dolari fața de anul trecut. Record și pentru numarul de spectatori, 13,74 de milioane, fața de 13, 25 de milioane…

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au înregistrat în estul Canadei și Statelor Unite, la doar câteva zile dupa o furtuna puternica care a afectat mii de zboruri și s-a soldat cu cel puțin 19 decese în SUA, informeaza presa internaționala. Autoritațile au…

- Un incendiu a izbucnit miercuri pe proprietatea cuplului format din Bill si Hillary Clinton de la Chappaqua, in statul New York, insa nimeni nu a fost ranit, scrie AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Decizie CONTROVERSATA a presedintelui SUA: Donald Trump A DIZOLVAT comisia privind frauda electorala…

- Adevarata emblema pentru noul cartier din New York, Hudson Yards, monumentala scara va oferi vizitatorilor o perspectiva deosebita asupra raului Hudson si renumitului Manhattan. Este un santier al...

- Coasta de est a Statelor Unite, cuprinsa de un val de ger polar de aproape doua saptamani, a fost afectata joi de o furtuna hibernala ce a provocat anularea a mii de curse aeriene, inchiderea scolilor si amanarea lucrarilor din aceasta saptamana din Senat, informeaza AFP. Strazile din…

- Turcia a denuntat ferm, joi, gasirea ca vinovat de catre un tribunal de la New York a unui bancher turc, in cadrul unui proces cu privire la ocolirea sanctiunilor americane impuse Iranului, scrie digi24.ro.

- "Am primit un apel la 14.51 (19.51 GMT) legat de un incendiu in curs la adresa 15 Old House Lane", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei din New Castle, oras apropiat de Chappaqua, localitate situata la 65 km nord de Manhattan. "Incendiul a fost stins. Nu exista niciun ranit.…

- Un incendiu a izbucnit miercuri pe proprietatea cuplului format din Bill si Hillary Clinton de la Chappaqua, in statul New York, insa nimeni nu a fost ranit, a anuntat politia locala, citata de AFP. "Am primit un apel la 14.51 (19.51 GMT) legat de un incendiu in curs la adresa 15 Old House…

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar.''Cand vanzatorul mi-a dat biletul…

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar."Cand vanzatorul mi-a dat biletul…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari, informeaza UPI. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la…

- Autoritatile din metropola americana New York vor instala peste 1.500 de stalpi de securitate pe trotuare, pentru a proteja pietonii de eventuale atacuri teroriste cu vehicule, a anuntat miercuri primarul Bill de Blasio, relateaza site-ul televiziunii CNN. Este vorba despre o investitie…

- Milioane de oameni din intreaga lume au sarbatorit in strada trecerea in anul 2018, admirand spectacole impresionante de lumini si artificii care au avut loc in orase precum Sydney, Dubai, New York, Paris sau Londra, scrie News.ro. Evenimentele de celebrare a noului an s-au desfasurat, insa, in conditii…

- Rose Marie a interpretat rolul lui Sally Rogers in serialul "The Dick Van Dyke Show". Artista a avut o cariera prodigioasa, ce s-a intins pe parcursul a 90 de ani. A primit o stea pe bulevardul Hollywood Walk of Fame, in 2001. Actrita americana Rose Marie a murit la varsta de 94 de ani, anunta CNN.…

- Rose Marie a interpretat rolul lui Sally Rogers in serialul "The Dick Van Dyke Show". Artista a avut o cariera prodigioasa, ce s-a intins pe parcursul a 90 de ani. A primit o stea pe bulevardul Hollywood Walk of Fame, in 2001. Rose Marie Mazzetta s-a nascut pe 15 august 1923, la Manhattan,…

- Jim Burns, unul dintre creatorii emisiunii "MTV Unplugged" a murit marti la varsta de 65 de ani din cauza ranilor suferite dupa ce a fost lovit sambata de un taxi in orasul New York, informeaza variety.com.Jim Burns, care avea deficiente vizuale, se plimba pe strada alaturi de cainele lui…

- Biroul Federal de Investigatie (FBI) l-a inculpat pe Everitt Aaron Jameson, 26 de ani, pentru tentativa de furnizare de sprijin material unei organizatii teroriste straine, iar in cazul in care este gasit vinovat risca pana la 20 de ani de inchisoare.Potrivit autoritatilor, Jameson si-a…

- Zoobia Shahnaz, in varsta de 27 de ani si originara din Pakistan, a fost acuzata de frauda bancara si de spalare de bani, fiind detinuta fara dreptul de a putea fi eliberata pe cautiune.Procurorii au declarat ca aceasta a luat imprumuturi frauduloase in valoare de 85.000 de dolari, pentru…

- Gruparea Stat Islamic a amenintat ca vor urma atacuri in SUA ca raspuns la decizia administratiei lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, conform unuia dintre conturile de pe retelele sociale ale gruparii, noteaza Reuters.Intr-un mesaj postat pe platforma Telegram…

- Autorul atentatului de luni dintr-un tunel al metroului new-yorkez, Akayed Ullah, a postat luni pe Facebook, înaintea atacului, un mesaj în care îi transmitea presedintelui american Donald Trump ca a 'esuat în a-si proteja tara', transmit dpa si AFP, citând din…

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa identifice familia lui Akayed Ullah, tanarul care a incercat sa comita un atentat in New York, relateaza Reuters. Acesta a mers la o autogara din apropiere de Times Square, unde a detonat un dispozitiv exploziv legat de el. Trei oameni au fost raniți in deflagrație.…

- Suspectul in atentatul de la New York, soldat cu trei raniti luni, era necunoscut politiei din Bangladesh, au anuntat marti fortele de ordine din aceasta tara care ancheteaza cu privire la trecutul lui Akayed Ullah, relateaza AFP, potrivit News.ro . Un barbat in varsta de 27 de ani originar din Bangladesh…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene s-a autosesizat privind explozia din terminalul de autobuze din New York, SUA, soldata cu mai multi raniti.Ambasada Republicii Moldova la Washington este in contact permanent cu autoritațile americane pentru elucidarea circumstanțelor acestui incident.…