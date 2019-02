Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 17 ianuarie 2019, politistii Postului de Politie Rosia Montana au intervenit la o locuinta din comuna, unde au fost semnalati, ca, in mod frecvent, sunt provocate scandaluri. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul, in varsta de 49 de ani, in mai multe randuri a venit…

- Se spune ca Sarbatorile aduc toata familia impreuna, iar acest lucru pare chiar mai valabil ca niciodata, daca stam sa ne uitam la exemplul lui Cristi Borcea. In pofida numarului generos de membri, afaceristul a reușit sa-și strang familia de Craciun.

- Un adolescent de 15 ani din Zalau a fost dat disparut de familia sa in urma cu trei saptamani, dar autoritațile nu au reușit sa dea de urma lui nici dupa atatea zile. Tudor Niream a disparut in seara de 23 noiembrie, pe cand se afla la bunici, in satul Recea Mare, județul Salaj . El a plecat de acasa…

- Prezentatorul TV Dan Cruceru a devenit tatic pentru a doua oara. Soția sa, Cristina, a adus pe lume un baiețel. Dan Cruceru este in culmea fericirii. Familia sa s-a marit. Partenera de viața a prezentatorului TV, Cristina, a adus pe lume cel de-al doilea copil al cuplului, un baiețel. Cei doi mai…

- Ana-Maria, fosta concurenta de la "Mireasa pentru fiul meu" traieste una dintre cele mai mari bucurii, la doar cateva luni dupa ce s-a casatorit. Sotia lui Stefan are parte de o zi speciala astazi si a decis sa imparta bucuria si cu fanii sai.

- Dupa un incendiu care a lasat doar scrum din casa lui Miley Cyrus, viata aduce o veste buna in familia artistei. Fratele lui Miley Cyrus, Braison Cyrus, s-a logodit cu Stella McBride, in acest weekend.

- Drama in familia lui Ștefan Hrușca. Tatal artistului a incetat din viata. Interpretul de muzica folk, care locuiește de mai mulți ani in Canada, a ajuns de urgenta in Romania pentru a pregati ceremonia de inmormantare, informeaza B1 TV. Ștefan Hrușca a insistat ca tatal sau sa fie dus acasa pentru ca…