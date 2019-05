(VIDEO) Bucureşti: Pacienţi, umiliţi de asistente. Mi-a venit greu să mă uit” "Mi-a venit greu sa ma uit. Ideea este urmatoarea: nu este cazul sa toleram acest tip de comportamente, cine nu are vocatie sa ingrijeasca pacientii nu are ce cauta in sistemul sanitar. Conducerea spitalului a convocat Comisia de disciplina pentru maine dimineata (vineri - n.r.) care va stabili sanctiunile. Din punctul meu de vedere, sanctiunea trebuie sa fie cea mai drastica - desfacerea contractului de munca", a afirmat ministrul, intr-o conferinta de presa. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zi plina de lacrimi și durere pentru toți cei care au cunoscut-o, respectat-o și iubit-o pe ”mama Zina”. Creatoarea de moda s-a stins din viața la varsta de 82 de ani, la azilul in care locuia de ani buni, iar astazi a fost incinerata la crematoriul din București.

- Nuami Dinescu este total transformata, dupa ce a slabit 25 de kilograme. Actrița a dezvaluit cum a reușit sa faca asta, fara sa se infometeze. „Mananc de toate, mai puțin paine, paste, dulciuri, cartofi. Ideea e ca trebuie sa te ții cam in 400 de calorii dimineața. Poți sa mananci un ou pus intr-o roșie…

- Ana Baniciu a venit in platoul Unica.ro si a vorbit despre experienta ei la filmarile „Faci sau taci“, comedia romaneasca care se afla acum in cinematografele din Romania. Vezi interviul video cu artista! A fost vreun moment critic pe platourile de filmare de la „Faci sau taci“? Pot sa iți spun de…

- "In urma analizarii masurilor legislative adoptate de Romania in decembrie 2018, Comisia a constatat ca sistemul preturilor angro reglementate, nou introduse pe piata gazelor din Romania este contrar cerintelor juridice ale UE. De asemenea, Comisia considera ca aceste masuri nu sunt adecvate pentru…

- Derularea mecanismelor comisiilor FRF e obstrucționata din cauza unor probleme juridice incurcate. CS Balotești, club din Liga 2 aflat in ancheta la Comisia de Disciplina și Etica a FRF intr-un dosar de meciuri presupus trucate pentru pariuri (primul termen a fost luni, 4 martie, urmatorul pe 11 martie),…

- In ziua in care Laura Codruta Kovesi a obtinut un vot crucial in Parlamentul European pentru a accede la functia de procuror-sef al Parchetului European, Antena3 anunta evident "pe surse" ca fosta sefa DNA a fost chemata din nou la audieri la sectia speciala de investigare a magistratilor saptamana…

- In perioada 17 – 20 februarie 2019 a avut loc la București, cea de-a XXII-a sesiune ordinara a Adunarii generale a Asociației Comunelor din Romania (A.Co.R.), desfasurata sub genericul „Spațiul rural romanesc, spațiul rural european”. La lucrarile Adunarii generale au fost prezenți peste 500 de primari…

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, in sedinta de miercuri, proiectul referitor la reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Acesta prevede ca vor fi desfiintate cele opt directii regionale si vor fi infiintate la nivelul judetelor, precum si trecerea structurii…