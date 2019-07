VIDEO / Bottle Cap Challenge, nebunia verii 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Marius Niculae (38 de ani) a acceptat provocarea lansata recent pe rețelele sociale și a aratat ca sta bine din punct de vedere fizic. Fostul fotbalist s-a filmat facand „Bottle cap challenge", provocarea prin care protagoniștii trebuie sa desfaca dopul unei sticle cu ajutorul unei execuții cu piciorul,…

- Manchester City i-a achitat clauza de reziliere mijlocașului spaniol Rodri (23 de ani). Atletico Madrid va primi 70 de milioane de euro. Mutarea a fost confirmata astazi printr-un comunicat postat pe site-ul oficial al madrilenilor. Rodri devine astfel al doilea cel mai scump transfer din istoria lui…

- Suntem in sezonul caiselor, fructe pe cat de bune la gust si de parfumate, pe atat de sanatoase. Pot fi consumate ca atare, dar si sub forma de preparate: prajituri, compot, dulceturi, inghetata, nectar, etc.

- Acum poti sa-ti achizitonezei o instalatie Tomasetto STAG200 Plus cu butelie toroidala de peste 40 litri pentru suma de 2300 lei TVA si montaj inclus. In acest pret clientii primesc o instalatie NOUA cu 3 ANI GARANTIE FARA LIMITA DE KM care are si MONTAJUL INCLUS fara…

- Tunsoarea verii 2019 este cu siguranța bobul! Da, clasicul bob mediu se bucura de o intoarcere neașteptata vara aceasta și mai multe vedete au facut deja pasul cel mare și și-au tuns parul. Vezi cine sunt acestea, in galeria foto de mai sus! Cand a aparut tunsoarea bob Bobul a aparut undeva prin 1914,…

- Cristiano Ronaldo, 34 de ani, ar putea pleca dupa un sezon de la Juventus și ar putea ajunge la FCSB. Presa din Italia scrie azi ca PSG prgatește transferul verii și il vrea pe Cristiano Ronaldo. Francezii ar oferi 140 de milioane de euro pentru a-l aduce pe lusitan, iar acestuia i-ar oferi un salariu…

- Vor ramane deschise sapte in Sectorul 1, cinci in Sectorul 5 si cate doua in Sectoarele 2, 3, 4 si 6. In total 20 de gradinite vor fi deschise in Capitala, dupa data de 1 iulie si 31 august. Va prezentam mai jos lista gradinitelor deschise in vacanta de vara: Sectorul 1 1. Gradinita nr. 46 1 iulie –…

- Desi in principiu sunt impotriva manifestarilor nesportive in absolut orice sport, sunt totuși momente in care trebuie sa acorzi macar circumstante atenuante sportivului care o ia pe aratura, daca nu cumva chiar sa ii dai dreptate 100%. Un asemenea caz s-a petrecut in urma cu vreo doua, trei ...