VIDEO Bolt a uimit la primul antrenament la Dortmund, dar antrenorul Borussiei l-a trimis la plimbare

- Antrenorul de la Pandurii Targu Jiu, Adrian Bogoi, nu exclude ca in urmatoarele zile sa mai vina jucatori la Targu Jiu. Unul dintre jucatorii adusi de directorul sportiv Emil Dica nu a inceput antrenamentele pentru ca este......

- ''Vreau sa joc intr-un campionat mare!'', a declarat fostul atlet jamaican Usain Bolt, starul sprintului, al carui vis, la 31 ani, este sa urmeze o cariera de fotbalist de inalt nivel, el antrenandu-se joi si vineri cu Borussia Dortmund pentru a se testa in contact cu jucatorii profesionisti…

- Gigi Becali a explicat de ce a refuzat prezența la turneul anunțat de Adrian Thiess, competiție la care urmau sa participe FCSB, Real Madrid, Liverpool și Borussia Dortmund. Patronul FCSB a cerut 300.000 pentru a-și implica echipa in aceasta competiție, cu 700.000 mai puțin decat Barcelona. Raspunsul…

- Dupa un sezon in care a fost eliminata in optimile UEFA Champions League și in care se bate pentru locul doi, la Manchester United se pregatește revoluția. Daily Mail dezvaluie ca antrenorul lui Manchester, Jose Mourinho, planuiește schimbari masive pentru noul sezon. Antrenorul portughez este dezamagit…

- Borussia Dortmund și-a luat azi revanșa in fața propriilor suporteri dupa eliminarea dureroasa din optimile Europa League, cand a fost invinsa de Salzburg. Borussia a jucat pe teren propriu cu Hannover și a obținut victoria care o ajuta sa revina pe locul 3 in Budesliga. Dortmund s-a impus cu 1-0, grație…

- Halep, locul I WTA, s-a calificat noaptea trecuta pentru a treia oara in semifinalele turneului de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, pe croata Petra Martici, locul 51 WTA, scrie news.ro, și o va intalni in etapa urmatoare pe Naomi Osaka.

- Antrenorul echipei PAOK Salonic, Razvan Lucescu, i-a luat apararea patronului clubului, Ivan Savvidis, care a intrat pe teren inarmat la meciul cu AEK Atena, intrerupt in urma unor incidente."Golul a fost validat 3-4 minute, dupa care au fost proteste vehemente ale celor de la AEK si s-a lasat…

- George Țucudean a marcat în minutul 10, iar Billel Omrani în minutul 90+3. Formația CSM Iași a primit un penalty în minutul 84. Antrenorul echipei din Gruia, Dan Petrescu, a fost trimis în tribuna în minutul 87 din cauza protestelor. "Arbitrajul a…

- Echipa de baschet ieseana trebuia sa castige meciul de la Targu Mures, disputat acum o luna. N-a reusit. A sperat ca se va intoarce cu victorie de la Timisoara, cu Timba. N-a reusit, desi combatantele sunt de valori apropiate, iar evolutia Politehnicii se arata in crestere. Dovada, meciul bun facut…

- Antrenorul formației Pandurii Targu Jiu, Adrian Bogoi, este convins ca gruparea gorjeana va „fenta“ falimentul și se va redresa in timp, motivand ca este un brand și nu poate sa dispara. „Sunt optimist, cred ca activitatea va continua mult timp ...

- Antrenorul galez al nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca ''stejarii'' trebuie sa castige cu bonus ofensiv meciul cu Rusia, de sambata, de la Cluj-Napoca, in Rugby Europe International Championship. "Ne asteapta un meci greu,…

- UTA a inceput prost noul sezon, iar antrenorul Cristi Todea credea ca va fi pus pe liber. Sau, asa sustin surse de incredere, din jurul tehnicianului. Insa, azi, lucrurile s-au lamurit. Cel putin pentru moment. Todea nu a fost demis Desi poate multi asteptau, Cristi Todea nu…

- De ce n-a jucat Ștefan Radu in Lazio – FCSB. Stefan Radu nu a jucat in ”dubla” dintre FCSB si Lazio, din ”16”-imile Ligii europa, dar antrenorul Simone Inzaghi Inzaghi da asigurari ca jucatorul roman este bine si ca a incercat sa-l odihneasca in aceste doua partide. ”Radu este unul dintre stalpii echipei.…

- Dinamo și FCSB au terminat la egalitate, 2-2, dupa ce echipa alb-roșie a condus cu 2-0 pana in minutul 84. Antrenorul lui Dinamo, Vasile Miriuța, a fost criticat dur dupa decizia de a-l scoate pe Dan Nistor, un mijlocaș defensiv, și de a-l introduce pe atacantul Daniel Popa, in minutul 81. ...

- Borussia Dortmund se afla in forma buna inainte de confruntarea din manșa secunda cu Atalanta Bergamo din Liga Europei. Elevii lui Peter Stoger au invins in deplasare cu 1-0 formația Borussia Monchengladbach intr-un meci din etapa a 23-a a Campionatul Germaniei de fotbal.

- Monica Gabor surprinde pe toata lumea! Romanca s-a lasat filmata alaturi de un baietel pe care il numeste fiul ei si al lui Mr. Pink. Deocamdata vedeta nu a explicat cine este, insa oamenii s-au gandit imediat ca ar fi vorba de copilul lui Mr. Pink dintr-o relatie anterioara.

- Antrenorul FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a declarat, vineri, dupa meciul cu CSU Craiova, ca arbitrul Marcel Barsan i-a explicat ca a fost penalti clar, dar a intors decizia la semnalizarea asistentului. "A fost penalti clar, dar acum lamentarile noastre sunt de prisos, pentru ca cele trei puncte…

- UEFA a decis sa-l delege pe neamțul Deniz Aytekin, cel care in sezonul trecut a arbitrat meciul FC Barcelona - PSG 6-1, din UEFA Champions League. Dupa acel meci, cei de la PSG i-au reproșat arbitrului de 39 de ani neacordarea a doua lovituri de pedeapsa, unul la faultul lui Mascherano asupra lui…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, ca nu intentioneaza sa joace la egal meciul FCSB, deoarece daca ar face acest lucru formatia sa ar pierde cu siguranta. “Tot timpul, cand joci in deplasare, daca nu pierzi, e un rezultat bun, dar daca mergem cu gandul sa jucam la egal vom…

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, anunța care are ceva probleme inaintea marelui meci cu FCSB de sambata. Tehnicianul nu a putut susține azi normal ședința de pregatire și in plus, dezvaluie ca are cațiva jucatori cu probleme medicale. "Din pacate, astazi nu am putut sa facem antrenament pe teren…

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, a fost dezamagit de jocul echipei sale in partida caștigata cu Gaz Metan, scor 2-1. Acesta a vorbit și despre situația lui Denis Alibec, atacant care este suspendat la meciul cu CFR Cluj. "Nu am teama de nimeni. Știu ceea ce putem, intalnim echipe bune, CFR, Lazio și…

- De vineri, Televiziunea Romana va difuza, in direct si inregistrat, cele mai importante si interesante probe din sporturile de iarna! Cea de-a XXIII-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarna va avea loc Pyeongchang, in Coreea de Sud.

- Antrenorul si patronul FC Viitorul, Gheroghe Hagi, a anuntat ca nu va mai vorbi despre situatia fotbalului romanesc pentru o perioada nedeterminata, fiind nemultumtit de modul in care mass-media a interpretat afirmatiile sale.

- Incident socant intr-una dintre ligile regionale ale Argentinei, acolo unde mijlocasul Cesar Pagani (27 de ani), legitimat la formatia Escuela Presidente Roca, a venit inarmat la antrenament, amenintandu-si antrenorul ca il va ucide daca nu il va introduce in primul "11"!Potrivit Washington Post, Cristian…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta in cantonamentul din Spania, ca vicecampioana a pierdut circa 30-40% din echipa prin transferul portarului Florin Nita la Sparta Praga.

- Emmy AbrahamsonA a scris o carte inspirata dupa propria viata. In 2006, ea si-a intalnit sufletul pereche intr-o persoana la care nu s-ar fi gandit niciodata daca nu l-ar fi intalnit.

- Fostul mare atlet, Usain Bolt (31 ani), e mai hotarat ca niciodata sa se apuce de fotbal. Dupa ce a anunțat ca in luna martie va da probe la Borussia Dortmund, jamaicanul viseaza sa joace și peste ocean. David Beckham și-a inființat propria echipa, Miami Beckham United, care va evolua din sezonul urmator…

- Stefan Fogorosi va pregati in retur Viitorul Sintimbru, astazi, la Galtiu avand loc, in nocturna, primul antrenament al anului. Antrenorul albaiulian, plecat de la Sportul Petrești, a avut la ședința de pregatire 22 de jucatori, numele noi fiind Herepean și Tripșa (FC Micești), plus juniorii Ol. Doru…

- Portughezul Ivo Pinto, fundașul dreapta care a evoluat la CFR Cluj in sezonul 2012-2013, este acum capitanul lui Norwich, care evolueaza in liga secunda engleza. Acesta a suferit o accidentare de-a dreptul stupida inaintea ultimului meci al echipei sale. ...

- Invitat in studiourile Televiziunii Romane, in cadrul emisiunii 1Matinal, transmisa in direct, Valentin Bosioc, campionul Musclemania si antrenorul personal al celebritatilor, a dezvaluit putin din secretele sale.

- Pe 24 Ianuarie 2018, zi de sarbatoare nationala, cand celebram Unirea Principatelor de la 1859, cetatenii interesati de patrimoniul cultural si istoria locala sunt invitati intr-o plimbare prin Orasul Micii Uniri.

- Marta Kostiuk, 15 ani, a pierdut azi in fața Elinei Svitolina cu 2-6. 2-6, insa performanța sa ramane una dintre poveștile impresionate ale acestei ediții. Intr-un peisaj al tenisului feminin in care e foarte puțin loc pentru adolescentele minune, Marta Kostiuk a reușit sa atraga atenția. ...

- Antrenorul nationalei de rugby a Angliei, Eddie Jones, a anuntat lotul celor 35 de jucatori convocati pentru editia din acest an a Turneului celor Sase Natiuni, Dylan Hartley, component al echipei Northampton Saints, fiind nominalizat capitan si având misiunea de a conduce nationala ''trandafirului''…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Kayserispor, e laudat de Guray Vural, mijlocașul formației turce, care spune ca jucatorii il apreciaza foarte mult. "Antrenorul nostru are un caracter foarte bun. Discuta cu fiecare jucator in parte. Glumeste cu toti. In acelasi timp este si disciplinat si ne insufla…

- Unul dintre cei mai mari atleți al tuturor timpurilor, Usain Bolt (31 ani), chiar vrea sa se apuce de fotbal. Sportivul jamaican va da probe la formația germana Borussia Dortmund, finalista Champions League din 2013, anunța site-ul express.co.uk. "Voi da niște probe in luna martie la Dortmund, pentru…

- Simona Halep trebuie sa respecte un regim alimentar special, care s-o ajute sa faca fața antrenamentelor intense. Asta n-o împiedica, însa, sa guste din când în când din mâncarea ei preferata.

- Campioana Viitorul s-a reunit in aceasta dupa-amiaza la Ovidiu, fara antrenorul Gheorghe Hagi. Primul antrenament al anului a fost condus de secundul Catalin Anghel. Fața de prima parte a sezonului, singura noutate din lotul dobrogenilor e atacantul Mihai Voduț, care a venit liber de contract de la…

- Petrolul si-a stabilit, in mare parte, coordonatele perioadei de pregatire din aceasta iarna. Inaintea reluarii campionatului Ligii 3, din care are ca obiectiv promovarea, gruparea ploiesteana va efectua doua stagii centralizate si va sustine noua jocuri amicale, lista partenerilor de intrecere nefiind…

- Real Madrid a scris istorie cu Zinedine Zidane pe banca, devenind singura echipa care isi apara trofeul Ligii Campionilor, in noul format al competitiei. Dupa ce au castigat tot ce putea castiga, "galacticii" n-au mai aratat aceeasi forma din ultimii doi ani in noul sezon, iar postul lui "Zizou"…

- Dupa sinuciderea din ziua de Craciun a soților Maleon, care a lasat masca o țara intreaga, astazi, la Iași, au fost anunțate doua cazuri similare. Se poate vorbi, astfel, despre un val de sinucideri la Iași in numai trei zile.

- Intalnire istorica: Marius Copil, la antrenament cu Novak Djokovici. Aradeanul Marius Copil se afla la Dubai, pentru primul turneul din noul sezon. Acolo se afla și sarbul Novak Djokovici, care revine dupa o pauza indelungata priciunuita de o accidentare. Copil este pe cel mai bun loc al carierei, 93,…