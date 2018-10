Stiri pe aceeasi tema

- „Sambata, jucam cu Supercupa pe masa. Ne așteptam sa invingem, obiectivul nostru este sa caștigam primul trofeu al sezonului. Sunt increzator ca putem sa jucam mult mai bine decat am facut-o in partidele cu Karhu Basket”, a declarat Richard. Invitat sa faca o comparație intre actuala echipa…

- Marți, 11 septembrie, la Consiliul Județean Argeș a avut loc o intalnire cu tema: ”Informare acasa! Siguranța in lume”, fiind prezenta și Natalia Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, dar și mai mulți primari argeșeni. Scopul campaniei a fost de a realiza o informare cat mai corecta și…

- Printul Harry (33 de ani) si ducesa Meghan (37 de ani) au participat, marti, la „Premiile WellChild Awards’’, un eveniment caritabil care vizeaza sustinerea copiilor bolnavi, dar si a familiior acestora.

- Celebrul artist Aurelian Temișan și-a surprins familia cu o vacanța de mare lux, in Maroc. Invitat in platoul emisiunii „Agenția VIP”, acesta a povestit, cu lux de amanunte, cum a decurs totul in vacanța, dar și prin ce peripeții a trecut.

- Povestea cazematelor din comunele Urecheni si Timisesti este putin cunoscuta, nu doar multora dintre nemteni, ci si romanilor, in general. Subiectul a iesit la lumina, la modul cel mai propriu, odata cu ”eliberarea” cazematelor – termenul fiind foarte potrivit -, de vegetatia care le ”stapanea” de ani…

- Julio Baptista, 36 de ani, achiziția cu super-CV de la CFR, e in realitate o capcana in care au picat clujenii: au semnat fara ca jucatorul sa fi facut teste medicale și au aflat abia dupa aceea ca brazilianul are astm bronșic, o afecțiune care necesita un tratament cu o substanța aflata pe lista "dopantelor".…

- Potrivit ultimelor statistice prezentate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș, numarul bolnavilor cronici ramași in evidența a crescut la nivel de județ. In luna mai, ultima emisa de DSP Argeș, erau inregistrați peste 300.000 de bolnavi la nivel de județ, comparativ cu aceeași luna anul trecut…

- Un studiu Kaspersky Lab arata ca știrile privind breșele de date și presiunea de a gestiona mai multe conturi online cauzeaza un nivel ridicat de stres în rândul populației. În urma studiului, realizat în Europa, s-a constatat ca: • 63% dintre persoane…