- Guvernul britanic a publicat miercuri seara documentul referitor la planurile privind ieșirea Marii Britanii din UE, în care avertizeaza ca un Brexit fara acord va duce la reducerea proviziilor medicale și creșterea prețurilor la alimente, relateaza CNN și BBC. Documentul a fost publicat dupa…

- Maria Ciobanu, deputata blocului ACUM ar putea parasi coalitia de guvernare ACUM-PSRM. Deputata scrie ca si-a luat timp pentru a analiza si pentru a lua o decizia corecta în urma discutiilor cu alegatorii sai care ar îndemna-o la acest pas. „Atunci când îmi…

- Directorul Directiei Agricole Covasna, Konczei Csaba, a declarat miercuri, pentru Agerpres ca acest ordin, ce reglementeaza, printre altele, distantele dintre zonele locuite si ferme, se "bate cap in cap" cu realitatea, pentru ca majoritatea fermelor de animale se afla in interiorul satelor, fiind…

- Blocul electoral ACUM, format din Partidului Platforma Demnitate si Adevar si Partidul Actiune si Solidaritate, va avea candidati comuni la alegerile locale generale si la cele parlamentare noi din circumscriptii. Despre aceasta a anuntat presedintele PPDA, Andrei Nastase, in cadrul unui briefing de…

- Militarii aflati la putere in Sudan si liderii miscarii de contestare au semnat un acord istoric care deschide calea unui transfer de putere catre civili. Documentul a fost semnat de Mohammed...

- Vicepresedintele PAS Mihai Popsoi a anuntat ca Blocul ACUM nu vede niciun impediment in semnarea unui noi acord de guvernare cu Socialistii, care sa specifice clar prioritatile din perioada urmatoare. Afirmatia a fost facuta dupa ce marti, 13 august, Comitetului Executiv Politic al Partidului Socialistilor…

- Președintele fracțiunii PSRM in Parlament indeamna partenerii de coaliție sa semneze un Acord politic intre PSRM și Blocul ACUM, in care sa fie expres indicate obiectivele politicii interne și externe ale țarii.

- Presedintele USR, Dan Barna, vrea convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru a fi luate masuri pentru ca evenimentul de la Caracal sa nu se mai repete. El sustine ca o tragedie ca aceea de la Caracal trebuia sa duca la demisia Guvernului.