VIDEO Bitcoinul romanesc: Cum ar fi sa castigi bani cand pierzi timpul pe net

- Producatorul de încaltaminte Clujana, care a acumulat datorii de peste 13 milioane de lei, a intrat în insolventa, în urma unei decizii luate joi de Tribunalul Specializat Cluj.

- Anul 2018 se pare ca va fi un an de rascruce pentru invațamantul romanesc. Bacalaureatul se va susține in doua etape, salariile dascalilor se vor da prin inspectorate, iar din vara, profesorii vor incepe un un program de formare, care se va intinde pe patru ani. Sunt principalele modificari din Educație,…

- Astazi, in cadrul campaniei „Carți care merita citite”, va propunem titluri captivante, aparute recent la Editura Corint, in colecția Istorie. Dincolo de realizarile scriitorilor straini, merita evidențiate lucrarile a doi autori romani: Nicoleta Ionescu-Gura și Florian Banu. Primul a ales sa scrie…

- HOROSCOP BERBEC Mintea ta e sursa ta principala de energie, pentru ca de acolo vin idei pe banda rulanta, una mai buna ca cealalta. Lasa-te, deci, condus in toate de roadele mintii tale, pentru ca dai clasa orcui prin rationamente logice, argumentatie clara si la obiect, calcule corecte facute…

- Colectivizarea a insemnat o trauma pentru lumea sateasca in Romania. In mai putin de doua decenii, taranii au fost lasati fara pamanturi, transformate in proprietate de stat. Procesul a fost in multe cazuri brutal, cu rascoale taranesti, dar si cu represalii extrem de dure din partea autoritatilor.

- Patronii lui Liverpool nu vor mai mult decat maximum un loc patru in Premier League, atat timp cat au ales sa cheltuie o avere pe transferul unui fundas central, punctul nevralgic al echipei conduse de Jurgen Klopp, din care mai fac parte Matip, Lovren si Klavan. 85 de milioane de euro pe un jucator…

- Cluburile din Liga 1 au indeplinit, in premiera, cerințele fair play-ului financiar in timpul competițiilor, respectiv nu au fost inregistrate datorii restante fața de cluburi și angajați, la data limita 30 noiembrie 2017. Ciclul de monitorizare financiara a cluburilor licențiate de Liga I, in timpul…

- Tristețe mare in sportul romanesc. Un mare voleibalist al Universitatii Craiova s-a stins din viața, sambata, in urma unui accident rutier care s-a petrecut in localitatea Butoiesti, din Judetul Mehedinti.

- RunPee poate fi desmenata deja cea mai folositoare aplicatie lansata in 2017. Ea cuprinde o baza de date a celor mai noi si mai apreciate filme, impreuna cu cele mai bune minute alese de utilizatori pentru o pauza la baie.

- Violenta impotriva femeilor si modul in care poate fi prevenita sau stopata ar trebui sa devina un subiect central pe agenda dezbaterilor din spatiul public romanesc, a declarat luni presedintele Klaus Iohannis. "Flagelul violentei domestice care se desfasoara nestingherit in multe locuinte din satele…

- Cât costa o ora din viața. Iata o pilda care te va pune pe gânduri. Un om a venit de la munca tarziu, obosit si nervos, gasindu-si baiatul de 5 ani asteptand la usa. – Tati, pot sa te intreb ceva? – Da, sigur, despre ce e vorba? a raspuns omul.…

- Mihai Stoichița, președintele Comisiei Tehnice a FRF, a declarat ca FCSB si CSA Steaua vor fuziona. Stoichita avertizeaza ca nu trebuie sa excludem varianta impacarii intre Gigi Becali si generali.

- Birocrația absurda a sistemului medical romanesc este ilustrata de un nou caz, revoltator, al unui om de o tarie morala și de o noblețe extraordinare, care, operat de o forma extrem de rara și de chinuitoare de cancer, este trimis a treia oara de Casa de Asigurari de Sanatate Brașov dupa niște hartii.

- Astazi, la Muzeul Marinei, Liga Militarilor Profesionisti, a oferit o diploma caporalului Laurentiu Cobzaru, din Galati, "in semn de apreciere pentru modul in care onoreaza Corpul Militarilor Profesionisti cu ocazia Zilei nationale a Romaniei" Laurentiu Cobzaru, membru al Ligii, a alergat in cinstea…

- Bitdefender, cel mai mare producator roman de software, a anuntat ca fondul de investitii Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare actionar al companiei, odata cu achizitia pachetului minoritar de aproximativ 30%, detinut de fondul de investitii Axxess Capital. “Ca urmare a acestei tranzactii,…

- Slobodan Praljak, unul dintre cei șase foști policieni croați bosniaci și lideri militari, fusese condamnat de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie la 20 de ani de inchisoare, in 2013, pentru crimele comise in razboiul croato-bosniac (1992-1994).

- Joi, 30 noiembrie, la miezul nopții, Constanța are intalnire cu baieții de la SUBCARPAȚI la Doors Club! Trupa Subcarpați iși aniverseaza 7 ani de existența iar noi sarbatorim cu toții Ziua Naționala in compania trupei a carei muzica este in același timp familiara și diferita de tot ce se canta astazi…

- Exponenții Partidului Liberal devin din ce în ce mai deranjați de schimbarile pe care le aduce primarul interimar Silvia Radu la instituție. Dupa ce l-a dat afara de la ședința pe șeful Direcției Transporturi, Oleg Poiata, fostul ministru al mediului Vasile Munteanu a hotarât sa-i ia…

- Tehnica moderna ii ajuta din ce in ce mai mult pe polițiști. Dronele, de exemplu, au simplificat munca poliției americane. De cand au aparut, numarul serviciilor de forța care le folosesc s-a dublat.

- Stela Popescu a incetat din viața joi, 23 noiembrie, la varsta de 81 de ani. A fost gasita moarta in holul casei. Ștefan Banica Junior este profund indurerat de dispariția Stelei Popescu, cea care a facut ani de zile un cuplu pe scena cu tatal sau. „Sunt șocat pentru ca nu imi imaginez și…

- Teatrul romanesc și cultura romaneasca mai pierd o personalitate deosebita, considera fostul președinte Ion Iliescu, care și-a exprimat profundul regret la moartea marii artiste Stela Popescu. Fostul președinte și-a amintit ca a cunoscut-o pe Stela Popescu înca din perioada…

- Ștefan Banica Junior a vorbit despre moartea marii actrițe Stela Popescu. Artistul este in stare de șoc. Stela Popescu, care a avut multe secrete la viața ei , a fost una dintre cele mai indragite șiu apreciate actrițe de comedie din Romania. Artista a incantat generații intregi de romani cu rolurile…

- Manifestatia PNL de la Palatul Parlamentului e aproape de final dupa ce liberalii au incercat sa faca un lant uman in jurul institutiei. Potrivit autoritatilor, in jur de 3.500-4.000 de persoane s-ar fi strans sa participe la aceasta actiune.

- Iulia Albu este prezenta aproape zilnic pe micile ecrane, dar cu toate acestea nu vrea sa auda de TV. Iulia Albu este cunoscuta publicului telespectator drept fashion-editor, cea care urecheaza vedetele atunci cand acestea nu adopta ținute prea fericite la evenimentele la care participa, in opinia ei.…

- In data de 21.11.2017, ora 02:15 la SC One Star Security SRLndash; Postul 16, Centrul de recreere, in exteriorul CNE Cernavoda a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui lucrator.Potrivit inspectorilor ITM Constanta, Ion R., in varsta de 57 de ani, era agent de securitate.Din cercetari s a stabilit…

- Pugilistul Mihai Nistor va boxa in meciul Europa vs Cuba, care va avea loc pe 22 noiembrie, la Praga, unde cea mai buna echipa de box a lumii, Cuba, va infrunta echipa Europei. Romanul a fost desemnat de organizatori sa reprezinte Europa la categoria +91 kg, urmand sa se dueleze cu Yoandy Toirac Ortega…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si alte cinci au fost ranite, duminica, în Maroc în urma unei busculade care s-a produs în timpul distribuirii de ajutoare alimentare în localitatea Sidi Boulaalam, din vestul tarii, a anuntat

- Black Friday eMAG. emag.ro a anuntat valul 2 de reduceri care contine noi promotii la mii de produse. Black Friday eMAG - Toate reducerile sunt AICI. Pâna la ora 14:00, clienții eMAG au comandat peste 700.0000 de produse, în valoare de 248 milioane de lei. Cele mai cautate…

- Medicul naționalei de rugby a Romaniei, Octavian Cimpian, a murit joi dimineața la Timișoara, la varsta de 41 de ani. Medicul care a colaborat timp de 12 ani cu naționala de rugby a Romaniei era grav bolnav, informeaza site-ul oficial al Federației Romane de Rugby. "Este o pierdere grea pentru noi,…

- O aeronava Airbus A319, care aparține American Airlines, a fost lovita de o pasare în timp ce se pregatea sa aterizeze pe aropotul din Miami, Florida, SUA. Astfel, botul avionului a fost distrus de coliziune.

- "Încotro Alecule?". Astfel își începea Ion Luca Caragiale scrisoarea adresata lui Alexandru Vlahuța, prietenul sau bun, alaturi de care a lucrat la "Timpul". Epistola, datata 1894, a fost redescoperita de "Magazin Istoric" și publicata în 2012.…

- De cand a devenit mamica, Andreea Mantea este in culmea fericirii și afișeaza un zambet larg cu fiecare apariție publica. Prezentatoarea TV a devenit mamica in urma cu doi ani, atunci cand a adus pe lume un baiețel pe nume David . Micuțul pare sa-i calce pe urme, caci se simte in largul lui de fiecare…

- Fratele unui mafiot italian a lovit un jurnalist al postului Rai TV, chiar in timpul unui interviu. Incidentul a avut loc in Ostia, unde reporterul televiziunii naționale din Italia voia sa il intrebe pe barbat de legaturile cu o grupare de extrema dreapta. Jurnalistul l-a intrebat pe Roberto Spada,…

- Nadia Comaneci este una dintre cele mai apreciate personalitati din istoria sportului românesc si international. Sportivul de performanta care a obtinut o medalie de aur, argint sau de bronz în probele individuale sau pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice sau o medalie de aur…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba prin serviciul de ocupare EURES Romania ofera 800 locuri de munca vacante in Spania. Se cauta 400 de femei și 200 de cupluri pentru munca sezoniera in agricultura. Sunt solicitate persoane apte pentru munca la camp, varsta 18–50 ani, pentru recoltarea…

- Pambac, una dintre cele mai mari fabrici de morarit și panificație din România, își automatizeaza activitațile din depozite cu soluția WMS de la Senior Software. Compania estimeaza ca investiția va fi recuperata în maximum un an și jumatate. Dupa implementarea noului sistem, Pambac…

- Poliția rusa a arestat luni in jur de 15 militanți ai stangii naționaliste, care s-au reunit pentru o manifestație neautorizata in cel de-al doilea oraș ca importanța al țarii, Sankt-Petersburg, informeaza AFP. Coaliția "O alta Rusie", condusa de scriitorul Eduard Limonov,…

- Francezii de la Renault au dezvaluit prețul cu care noua Dacia Duster va fi comercializata in Franța. Așa cum Capital anunța inca din septembrie, vehiculul va avea un preț de baza cu doar cateva sute de euro peste cel actual, iar varianta de top depașește, pentru prima data in istoria marcii romanești,…

- Marian Ionescu a fost cumințit de baiețelul lui. De cand a devenit tatal lui Andrei, in noiembrie anul trecut, liderul Direcția 5 face in așa fel incat sa plece mai rar la cantari cu trupa și sa stea mai mult pe-acasa! Soția lui, Octavia Geamanu, prezentatoarea Observatorului de weekend de la Antena…

- Luni, 6 noiembrie vor fi prezentate datele unei cercetari sociologice realizat la solicitarea ziarului „TIMPUL” de catre compania sociologica Fondul Opiniei Publice „FOP”. Cercetarea a fost realizata în perioada 7 octombrie - 29 octombrie. Au fost chestionate…

- Cand vine vorba de Ariel Winter, primul lucru care obisnuia sa ne vina in mintea era rolul ei simpatic din The Modern Family. Timpul a trecut, insa, iar Ariel s-a maturizat si acum primul gand cu ea este strans legat de cei mai scurti pantaloni pe care i-am vazut vreodata pe o persoana publica. Ultima…

- Starul argentinian al FC Barcelona, Lionel Messi, a fost foarte "solicitat" de suporteri greci în timpul meciului cu Olympiakos Pireu, din Grupa D a Ligii Campionilor. În prima repriza, un fan a intrat pe teren si l-a îmbatisat si pupat pe Messi, care se pregatea…

- La stația meteo Bisoca din județul Buzau, vantul a suflat cu 148 de km la ora, ca in timpul unui uragan. Și in restul țarii s-au inregistrat fenomene meteo neobișnuite. La Brașov, localnicii au filmat o furtuna de zapada care, in loc sa aduca fulgii la pamant, ii urca spre cer.

- Relatiile fericite sunt acelea in care ne simtim apreciati, valorizati si in care gasim incredere si deschidere. Cu totii ne dorim sa ne intalnim sufletul pereche, aceea persoana care sa ne faca sa ne simtim speciali si sa ne iubeasca neconditionat.

- “Iubitul meu ma sustine tot timpul! Vorbim despre casatorie, despre un copil. Avem o relatie serioasa. Acum ma simt foarte linistita sufleteste, iar acest lucru ma ajuta sa evoluez in cariera. Ne sustinem reciproc”, ne-a spus Roxana, care ne-a mai marturisit ca se intelege foarte bine cu baietelul…

- M-a intrebat de cu zori un amic cum am simțit schimbarea orei, trecerea indarat de la 4,00 la 3,00? Uitasem, dovada aparatele-ceas care depind de mine, ramase pe orele care curgeau de ieri, linear. N-am simțit nimic, zic. Nici junghiuri, nici exaltari, nici dereglari. Daca ma doare burta nu e pentru…

- Mercedes-Benz continua procesul de dezvoltare și testare in cazul viitorului Clasa A. Modelul de clasa compacta a fost surprins recent in timpul unor teste desfașurate pe circuitul german de la Nurburgring.

- Timpul petrecut in trafic pentru a ajunge de acasa la birou este cu siguranța unul dintre marile dezavantaje resimțite de mulți dintre locuitorii capitalei. Tocmai de aceea, cei care se gandesc sa iși cumpere un apartament nou incearca sa gaseasca acele blocuri amplasate cat mai aproape de stațiile…

- Nemo, cainele președintelui Emmanuel Macron, a urinat pe un șemineu din Palatul Elysee, spre amuzamentul șefului statului francez, dupa cum se poate vedea dintr-un videoclip postat de canalul online LCI, scrie agerpres.ro.