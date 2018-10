Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație la intersecția bulevardului Balcescu cu strada Spiru Haret. Din primele date oferite de Poliție, un autoturism nu a acordat prioritate de trecere altui turism care circula pe N. Balcescu, dinspre Crang catre Centru, iar in urma impactului al doilea autovehicul a lovit un biciclist…

- Politia Orasului Gaesti a fost sesizata despre faptul ca o femeie, in varsta de 42 de ani, din Uliesti, a fost victima unui eveniment rutier. In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca in timp ce se deplasa pe bicicleta, pe fondul aparitiei intempestive a unor caini, femeia s-ar fi speriat…

- Un barbat din comuna Marginea a ajuns, ieri dimineața, la Spitalul Municipal din Radauți, dupa ce a fost a fost implicat intr-un eveniment rutier. Ieri dimineața, in jurul orei 10.15, Emanuel Iosif Beghean, in varsta de 21 de ani, din orașul Vicovu de Sus, se deplasa la volanul unui autoturism ...

- Un sofer a fost ranit in urma unui accident rutier produs sambata dimineata pe DN 2A.Potrivit IPJ Constanta, la data de 22 septembrie a.c., ora 07.30, un barbat de 28 ani a condus un autoturism Mercedes, pe DN 22A, dinspre Saraiu catre Constanta, si ajungand la intersectie cu DN 2A, nu respecta semnificatia…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Suceava dupa ce a cazut de pe bicicleta si s-a lovit violent la cap. Politistii ajunsi la fata locului au gasit langa biciclist o sticla de jumatate de litru de alcool.Miercuri dimineata, in jurul orei 7.00, politistii de ...

- Unul dintre cei doi romani declarați morți in accidentul din Italia este in viața, dar in stare grava. Autoritațile italiene au dificultați majore privind identificarea victimelor. Initial, s-a anuntat ca 2 romani si-au pierdut viata.

- Un grav accident cu trei autoturisme implicate s-a produs duminica dupa-amiaza pe DN2 E85 la ieȘirea din Oreavu spre Buzau. Evenimentul s-a soldat cu decesul unei femei și ranirea altor patru persoane. In urma coliziunii intre doua autoturisme, unul dintre ele a fost proiectat in afara șoselei, unde…

- Șoferii continua sa conduca cu viteza excesiva și in stare de ebrietate. Astfel, in zilele de weekend au fost inregistrate 102 de șoferi prinși bauți la volan, unul dintre ei a tamponat mortal un biciclist.