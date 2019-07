(VIDEO) Biciclist bătut de șoferul unui BMW în trafic. Scene filmate în București Se pare ca tanarul de pe bicicleta, care livra produse alimentare catre o adresa anume, l-ar fi enervat pe soferul bolidului pentru ca mergea pe linia de tramvai. Barbatul i-ar fi facut semn biciclistului sa revina pe banda initiala, insa acesta ar fi refuzat. A urmat un schimb de replici, dupa care soferul a iesit pe geam si a inceput sa-l loveasca in mod repetat pe baiat in zona capului. Apoi, a coborat din masina si l-a amenintat pe biciclist cu u (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

