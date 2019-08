Stiri pe aceeasi tema

- A XI-a editie a evenimentului “Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition” (BIAS 2019) are loc sambata, 24 august, pe Aeropotul Baneasa - Aurel Vlaicu. Cel mai impresionant show aerian al Romaniei și cel mai așteptat al anului reunește sute de aeronove, piloti civili si militari.…

- Peste 150.000 de spectatori sunt asteptati sambata pe Aeroportul International „Aurel Vlaicu” Baneasa, la BIAS 2019, cel mai mare show aviatic din Romania. ”Spectacolul oficial va incepe la ora 10:00, in forta, cu MIG 21 Lancer, un solo foarte frumos, urmat de un Airbus al Tarom,…

- TAROM a demarata in luna iunie a acestui an procedurile pentru cumpararea de noua aeronave noi tip ATR 72-600, iar un astfel de model va putea fi vazut de participantii la show-ul aviatc BIAS 2019 care are loc sambata la Bucuresti pe Aeroportul Aurel Vlaicu / Baneasa.

- BIAS 2019 are loc anul acesta sambata, 24 august. Bucharest International Air Show, organizat de Aeroportul Baneasa & ROMAERO, este cel mai mare spectacol de aviație din Romania și se afla la cea de-a XI-a ediție.

- Traficul rutier se desfașoara ingreunat, doar pe banda de urgența, dupa ce un camion incarcat cu fructe s-a rasturnat, joi seara, pe Autostrada Soarelui, in zona Lehliu – Gara, județul Calarași, anunța MEDIAFAX.Citește și: SURSE Klaus Iohannis a batut palma in secret! Lovitura pentru Dan Barna…

- Zi mare pentru USR-isti. 501 delegati din intreaga tara s-au reunit la Bucuresti, la Teatrul National pentru a decide cine este candidatul partidului, cel care ar urma sa intre in cursa cu Klaus Iohannis, pentru functia suprema in stat. In urma deciziei luate de votanti, candidatura i-a fost acordata…

- O noua intrare in stația de metrou Tineretului din București a fost inaugurata de Metrorex, joi. Stația de la Tineretului era una dintre puținele stații de metrou din Capitala care avea o singura intrare. Cea de-a doua iesire din stația de metrou de pe magistrala 2 este orientata in directia Piata Unirii,…