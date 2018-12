Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Rus a facut o scurta declarație dupa ce s-a aflat despre scandalul in care este cu Antonio, barbatul cu care facea cununia religioasa in urma cu o luna. In urma cu cateva zile s-a aflat ca Antonio și-ar fi agresat partenera de viața, pe Bianca Rus, și ca a plecat de acasa. Dupa ce a fost acuzat…

- Elena Ionescu a nEscut in urmE cu trei luni un bEie:el perfect sEnEtos "i a reu"it sE revinE rapid la silueta de dinainte. CantErea:a are un plan alimentar bine stabilit "i nu se abate de la acesta, oricat de pofticioasE ar fi.

- Bianca Rus si Antonio s-au casatorit religios in weekend, la Satu Mare. Vedeta a optat pentru o rochie stil prințesa, cu un decolteul impresionant, care i-a scos in evidența bustul voluptuos. Ținuta a fost accesorizata cu o coroana ca de regina. Petrecerea a fost una de pomina, care a inceput…

- Elena Gheorghe s-a distrat in weekend cu peste 70 de invitați la petrecerea fetiței sale, organizata pentru ruperea turtei și implinirea unui an de viața. Cantareața a optat sa faca evenenimentul in aceeasi locatie din Pipera-Voluntari, aleasa și pentru botezul micuței Amelie Nicole. “Am organizat petrecerea…

- Vedeta fiecarei toamne, dovleacul, face parte dintr-o familie mare si pregatita sa aduca numai beneficii organismului.Galbenul-portocaliu aprins ascunde o multime de carbohidrati si beta-caroten... Adevarat rasfat pentru pupilele gustative, dar si un remediu naturist pentru sanatatea si echilibrul organismului…

- In varsta de 38 de ani, Natasha Shishmanian a nascut! Soția lui Chris Evans a adus pe lume gemeni, iar starul a surprins pe toata lumea cand a anunțat numele pe care l-a ales pentru bebeluși. Vedeta fusese dusa la un spital din Anglia ieri, 19 septembrie, titreaza Daily Mail. Chris Evans a devenit tatic…

- Cristina Ich a fEcut o gafE monumentalE in aeroport. Vedeta se afla chiar in avion in momentul in care a fost prinsE in fapt, iar ceea ce a urmat este total amuzant. Norocul Cristinei este cE prin felul sEu de a fi, prin ce a pEtit, nu a fEcut decat sE le provoace un ras copios prietenilor virtuali.

- Claire Foy a renuntat la hainele somptuoase de regina pentru un look mult mai gotic in noul trailer exploziv pentru ''The Girl in the Spider's Web'', ultima carte din seria Millennium si a doua ecranizata la Hollywood, relateaza luni The Wrap. Vedeta din "The Crown"…