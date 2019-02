Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragusanu a reactionat pe retelele de socializare, dupa ce a aparut vestea ca Victor Slav si-a prezentat noua iubita parintilor. Blondina pare ca nu este deloc afectata de gestul facut de tatal fetitei sale, s-a pozat in masina si a postat imaginea pe Internet, fiind extrem de suparata, din cauza…

- Dupa o desparțire cu scantei, Alex Bodi și Bianca Dragușanu s-au intors unul in brațele celuilalt, parca mai indragostiți ca niciodata. Blondina a lasat garda jos și l-a acceptat, din nou, in inima ei pe barbatul care se pare ca știe sa o faca fericita, cu adevarat. De fapt, relația lor pare sa evolueze…

- Este oficial! Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au impacat dupa ce s-au desparțit din cauza orgoliilor. Blondina și ''prințul criptomonedelor'' se afla intr-o escapada romantica la Istanbul.

- Alex Bodi, iubitul vedetei, a plecat in Germania cu Ioana de la Miami, tanara din Ploiești care a ajuns in atenția publicului dupa ce a petrecut o intreaga noapte alaturi de starul columbian Maluma. Alex Bodi a plecat in Germania impreuna cu focoasa Ioana, dar și cu sora acesteia. Bianca Dragusanu,…

- Bianca Dragusanu a fost surprinsa de Click! la un salon din Capitala, unde dupa ce si-a schimbat culoarea parului si chiar s-a uscat singura cu foehnul, fara fite de diva, a demarat in tromba la volanul noii sale masini, un Range Rover Sport, negru, in valoare de 100.000 de euro. Bianca Dragusanu,…