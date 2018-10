Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Sorin Grindeanu intervine in disputa majora din PSD. Intr-un scurt interviu pentru STIRIPESURSE.RO el susține ca e ingrijorat de ceea ce se intampla in partidul in care a activat și este de parere ca totul se intampla din mize personale. Sorin Grindeanu susține ca e ingrijorator faptul…

- Bianca Dragușanu și-a bagat fanii in boala dupa ce a publicat o fotografie pe contul sau de socializare. Toata lumea a ramas masca cand a vazut cum s-a descurcat Bianca la… provocarea 69. () Un lucru este cert! Bianca Dragușanu are un corp de invidiat, iar acest lucru nu-l poate contesta nimeni. Vedeta…

- Andreea Mantea a fost numita noua prezentatoare a emisiunii detinuta pana acum cateva zile de Bianca Dragusanu. Frumoasa bruneta este foarte entuziasmata de noul proiect din viata sa si promite sa dea tot ce este mai bun.

- Telenovela vieții Biancai Dragușanu pare sa continue in plin! Dupa ce au aparut imagini cu blondina in timp ce se saruta cu foc cu Tristan Tate – care ii e fostul, actualul, toate deodata – lucrurile devin și mai confuze.

- Bianca Dragusanu a vorbit astazi sincer despre ce n-a gasit la Victor, dar a primit din partea lui Tristan. Blondina stie foarte bine ce isi doreste intr-o relatie, asa ca fix asta a cautat atunci cand i-a iesit in cale milionarul jumatate american, jumatate englez.

- Bianca Dragusanu a transmis astazi un mesaj subtil pentru cuplurile care se cearta, inclusiv pentru Tristan Tate, caci asa cum spynews.ro a dezvaluit, si ei au avut parte de o neintelegere in weekendul ce a trecut.