Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana Luciu a povestit despre experiența „Asia Express”, vineri, la „Prietenii de la 11”. Ea a dezvaluit ca au existat momente tensionate intre ea și colega ei, Margherita de la Clejani.

- Cea de-a treia ediție Asia Express- Drumul Elefantului, difuzata marți seara de Antena 1, a fost una extrem de tensionata. Trei echipe au participat in cursa pentru ultima șansa, un traseu de misiuni prin Sri Lanka, ce le-a oferit vedetelor o ultima șansa de a demonstra ca merita sa ramana in competiție.…

- Dupa o zi grea, in care imprevizibilul a schimbat soarta clasamentului de nenumarate ori, Margherita de la Clejani și Iuliana Luciu a fost echipa ajunsa pe ultimul loc. Din cauza faptului ca elefantul din cutia securizata a fost roșu, cele doua au parasit competiția.

- In cursa „Ultima Șansa”, Iuliana Luciu și Margherita de la Clejani au ajuns pe ultimul loc, ceea ce le-a adus și riscul de a fi eliminate. In cutia securizata s-a aflat elefantul care, de aceasta data, a fost roșu. Astfel, prima echipa eliminata in sezonul 2 Asia Express este formata din Iuliana și…

- A avut loc și prima eliminare de la „Asia Express”. La finalul Cursei pentru Ultima Șansa, echipa formata din Margherita din Clejani și Iuliana Luciu a luat avionul inapoi spre Romania. Totul, spre consternarea celorlalți concurenți.

- Concursul „Asia Express” continua sa faca victime, deși abia au trecut doua zile de la inceperea difuzarii emisiunii. Margherita din Clejani, care face echipa cu Iuliana Luciu, nu a mai rezistat și a fost la un pas sa renunțe. De ce? Pentru ca și-a pierdut... extensiile.

- Drumul Elefantului i-a solicitat la maximum pe concurentii din Asia Express, show care va avea premiera pe duminica, 10 februarie, de la ora 20.00 si va fi difuzat 3 zile pe saptamana: duminica, luni si marti. Misiunile dificile si efortul sustinut si-au spus cuvantul pe parcursului competitiei. Acesta…

- Iuliana Luciu si Margherita de la Clejani au petrecut noaptea in sectia de politie. Aflate in cursa pentru cei 30 de mii de euro, vedetele noastre au ajuns sa stea peste noapte in sediul politiei dintr-un oras din Sri Lanka. „Am strans 20 de polițiști in jurul nostru. Am dormit in camera generalului.…