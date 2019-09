Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu, in varsta de 19 ani, a castigat US Open, invingand-o in finala pe Serena Williams, scor 6-3, 7-5. "Multumesc pentru toti oamenii din Romania, multumesc ca m-ati! Oh, no... sustinut. Nu doar aici, la US Open, dar mereu. Multumesc mult!", a spus ea la microfonul televiziunii…

- Bianca Andreescu, locul 5 WTA, câstigatoare a US Open, le-a multumit pentru sustinere fanilor români, prin intermediul unui post de televiziune al comunitatii române din New York, informeaza News.ro."Multumesc pentru toti oamenii din România, multumesc ca m-ati <sustinat>!…

- ​La doar 19 ani și la prima participare pe tabloul principal de la US Open, Bianca Andreescu a reușit performanța de a deveni prima jucatoare din Canada care se impune intr=un turneu de Grand Slam. Jucatoarea de origine romana a vorbit la conferința de presa despre modul in care se pregatește pentru…

- Bianca Andreescu a obtinut o noua victorie de rasunet. Jucatoarea din Canada de origine romana s-a calificat in semifinalele turneului de Grand Slam US Open, dupa ce s-a impus in fata sportivei belgiene Elise Mertens.

- Bianca Andreescu, canadianca in varsta de 19 ani de pe locul 15 WTA, a rezolvat ecuația Taylor Townsend (23 de ani, 116 WTA), pe care a invins-o cu 6-1, 4-6, 6-2, și e in „sferturile" newyorkeze la debutul ei in turneul de Mare Șlem, unde o intalnește la noapte pe Elise Mertens (23 de ani, 26 WTA). …

- Bianca Andreescu (19 ani, 27 WTA) a revenit dupa accidentare și a reușit un prim set de excepție in fața Karolinei Pliskova (27 de ani, 3 WTA) in sferturile de finala de la Rogers Cup. Jucatoarea din Canada cu origini romanești i-a administrat un sec 6-0 in primul set cehoaicei Karolina Pliskova, in…

- Eugenie Bouchard (25 de ani, 112 WTA) a pierdut meciul din turul 1 de la Rogers Cup cu Bianca Andreescu (19 ani, 27 WTA), scor 4-6, 6-1, 6-4, insa n-a parut deloc afectata de infrangere. „Genie" a postat pe contul ei de Instagram o poza alaturi de Bianca Andreescu, jucatoare din Canada cu origini romanești,…

- Toronto Raptors e noua campioana in NBA, prima din Canada, dupa ce a trecut in meciul 6 al finalei de Golden State Warriors, scor 114-110. Surpriza mare in finala NBA! Toronto profita de accidentarile campioanei din ultimii doi ani și caștiga titlul pentru care a mers all in in acest sezon. ...