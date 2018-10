Stiri pe aceeasi tema

- Moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi a starnit un val de reactii la nivel mondial si duce Arabia Saudita intr-o mare criza diplomatica. Profesorul si jurnalistul Azzam Tamimi, unul dintre cei mai buni prieteni au jurnalistului saudit ucis, a acordat un interviu in exclusivitate pentru „Adevarul“.

- Politistii IPJ Constanta au depistat in trafic mai multi conducatori auto care s au urcat la volan chiar daca nu detineau permis de conducere valabil. Potrivit IPJ Constanta, la data de 3 octombrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 7 Rurala Crucea au depistat un tanar, in varsta de 18 ani, care a…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, le-a refuzat joi Statelor Unite rolul de mediator unic in Orientul Mijlociu, acuzandu-l pe presedintele american, Donald Trump, ca pune "in pericol" solutia cu doua state, israelian si palestinian, relateaza AFP. "Cu toate deciziile sale, guvernul…

- 400 de caini de la adapostul Mariuța – din localitatea doljeana Desa – sunt in pericol de a muri de foame pentru ca proprietara acestuia nu mai are bani sa intrețina adapostul. Femeia a investit in adapost toții banii pe care i-a caștigat la munca in Italia, dar acum s-a trezit ca nu mai are niciun…

- Starea cailor de rulare aflate in ograda CFR Infrastructura este la pamant si in orice moment se poate produce o catastrofa. Asta rezulta dintr-un raport intocmit chiar de Ministerul Transporturilor la solicitarea Comisiei de specialitate din Camera Deputatilor si care a intrat in posesia ziarului…

- Rudele MEdElinei Manole ii duc lipsa fiului regretatei artiste, pe care nu l-au mai vEzut de ani de zile. }n trecut, fratele artistei sus:inea cE acest lucru le este interzis de cEtre Petru Mircea, care ar refuza orice intalnire in care sE fie inclus "i bEiatul.

- O bEtranE, in varstE de 60 de ania deschis focul in cartierul in care stEtea, dupE ce a mers lini"titE sE i"i ducE gunoiul. Seara pErea una lipsitE de evenimente, insE femeia a tras o spaimE sorE cu moartea "i nu a mai a"teptat poli:ia pentru a-"i face dreptate.

- Pericol si panica la mall CERCETARI…Este ancheta ampla la mall, dupa ce un tavan de rigips s-a prabusit peste o familie care lua masa, politistii au deschis dosar penal pentru vatamare din culpa. INCIDENT GRAV… Trei persoane, doi adulti si un copil de numai un an, au vazut moartea cu ochii, sambata…