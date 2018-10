Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai controversate sarcini din showbiz-ul romanesc mai are puțin și ajunge la final. Betty Stoian se afla pe ultima suta de metri, iar burtica ei de marime considerabila dovedește acest lucru cu varf și indesat.

- Betty Stoian este foarte fericitE, cEci in mai pu:in de o lunE i"i va strange bEie:elul in bra:e. Cu toate acestea, fericirea ei este umbritE de rEutatea fanilor de pe internet, care ii tot repro"eazE cE, de cand este insErcinatE, i"i modificE fotografiile.

- Mai este pu:in timp "i Betty Stoian va ajunge la varsta majoratului. Pe 28 august, fiica celebrului manelist va implini frumoasa varstE de 18 ani. }nsE, ~paranghelia intampinE probleme, care au "i dus la luarea unei decizii radicale.

- Betty Stoian a intrat in ultimul trimestru de sarcinE, astfel cE este din ce in ce mai nerEbdEtoare sE-"i strangE in bra:e bEie:elul. Dar panE va aduce pe lume copilaxul, artista a decis sE plece din Bucurexti xi sE se relaxeze intr un loc mult mai rEcoros. Mai exact, Betty Salam a plecat la munte.

- Betty Stoian mai are doua luni si va deveni mama entru rima oara. Ea va aduce pe lume un baietel care este asteptat cu mare nerabdare in familia artistei. Atat ea cat si sotul ei sunt in culmea fericirii, iar viitoarea mamica arata parca mai bine ca niciodata.

- Florin Salam are parte de o bucurie inedita: in același an, a devenit din nou tatic și urmeaza sa devina și bunic, pentru prima oara. Iubita manelistului, Roxana Dobre, a adus deja pe lume cel de-al treilea copil al ei, in timp ce fiica artistului, Betty Stoian, mai are puțin pana va naște.