- Un șofer cu numere de Bihor a fost surprins azi, 21 martie ca și-a lasat dubița aiurea in drum, deși mai erau locuri de parcare. Mai mult decat atat, a blocat și alte mașini parcate. Totul s-a intamplat pe strada Ion Vidu din Satu Mare. Acesta a fost surprins de catre cei de la Drivers […]

- Ieri, 18 martie 2018, in jurul orei 03.45, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes, in timp ce actionau pe raza localitatii Pianu, l-au depistat pe un tanar de 25 de ani, din comuna Pianu, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Adrian Alexandrov se bucura de perioada in care Elena Udrea este plecata din tara si petrece cat mai mult timp alaturi de prietenii sai. Recent, barbatul a fost surprins intr-un club de fite din Capitala, unde s-a distrat toata noaptea, inconjurat de femei care nu il scapau din priviri, scrie Spynews.ro.…

- Betty Stoian, fiica celebrului manelist Florin Salam, este indragostita lulea de iubitul Catalin Vișanescu. Cei doi nu se abțin de la a iși exprima in mod public dragostea unul pentru celalalt.

- EXATLON. Ionuț, de la ”Razboinici”, este unul dintre cei mai valoroși concurenți, dar și iubiți, im același timp. El a ramas suprins de imagine ape care soția lui a postat-o pe rețeaua de socializare. Soția Nela abia așteapta sa-l revada, ii duce dorul, și a facut publica o imagine din intimitate: Ionuț…

- Modelul și soțul ei se pregatesc de nunta! Fiica celebrului manelist Florin Salam, Betty și iubitul ei, Catalin Vișanescu, au primit, oficial, permisiunea de a se casatori. Judecatorii au aprobat cererea depusa in urma cu o luna de tatal fetei. Cantaretul de manele a solicitat instantei sa…

- Partenera de viața a lui Florin Salam, Roxana Dobre, intampina niște probleme neașteptate in timpul sarcinii. Din pacate, greutatea a inceput sa ii puna probleme și sa o ingrijoreze. Medicii i-au oferit sfaturi salvatoare.

- Betty Salam și iubitul ei, Catalin Vișanescu, au primit, oficial, permisiunea de a se casatori. In urma cu aproximativ o luna, Florin Salam a depus la Judecatoria Sectorului 3 din Capitala o acțiune in numele fiicei sale, prin care a cerut magistraților sa-i aprobe “casatoria minorului“, pentru ca Betty…

- Un sofer al firmei de curierat rapid a fost filmat facand derapaje controlate cu masina firmei. Imaginile au fost postate pe Facebook. Autorul filmarii a prezentat filmul cu un mesaj acid. „Va intrebati unde sunt coletele voastre? De ce ajung sparte si strambe? Aici este raspunsul dumneavoastra“.…

- In ultima vreme s-a tot vorbit despre faptul ca Betty Salam ar fi insarcinata, iar viitorul soț al acesteia a rupt tacerea și a marturisit tot adevarul. Catalin Vișanescu a declarat ca fiica lui Florin Salam nu este insarcinata, iar nunta va avea loc pe 25 august, cu trei zile inainte de ziua vedetei.…

- Florin Salam va deveni bunic? E intrebarea care a zguduit lumea mondena. Desi cununia lui Betty, fiica sa de 17 ani, era programata dupa ce ea va implini varsta majoratului, totul se va petrece, se pare, mai devreme. Viitorul sot al fiicei manelistului a clarificat totul.

- Barbatul de 57 de ani, care, marti, a fost grav accidentat dupa ce a fost izbit de o masina a mascatilor IJP Arges, a decedat la spital. Politia face acum cercetari pentru ucidere din culpa.

- In urma unei sesizari, jandarmii mehedinteni au depistat un barbat care fortase portiera unui autoturism parcat in zona Autogarii din municipiul Drobeta Turnu Severin. Pana la sosirea jandarmilor,

- Jandarmii au surprins o persoana care dorea sa vanda fara sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, 500 pachete de tigari netimbrate (10. 000 tigarete). Joi, 09 februarie a.c., ora 09.30, un echipaj de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile, a desfasurat o actiune punctuala in zona Piata Abator…

- Betty a lansat un apel ingrijorator pe o retea de socializare, iar atentia tuturor a fost pe afirmatia: "Haideti sa ne unim si sa ii acordam o sansa la viata". Fata cea mare a lui Florin Salam a dezvaluit ca un tanar se afla pe un pat de spital si, ca sa ramana in viata, are nevoie urgent de sange.

- Cum le-a raspuns fiica lui Florin Salam celor care au intrebat-o de nunta. Betty traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Catalin, iar recent, cei doi au vorbit și despre casatorie. Totuși, bruneta a fost deranjata atunci cand unul dintre admiratori a adus in discuție acest subiect. „Universal…

- Cu toate ca in trecut sustinea ca isi doreste cu ardoare sa isi tatueze chipul Fanicai, mama sa naturala, Betty Salam nu doar ca si-a facut tatuaje, ci chiar s-a umplut cu ele. De mentionat este faptul ca, acestea din urma sunt cel mai probabil temporare.

- Apariție inedita, pe raul Sebeș. Lebada care ”supravegheaza” lucrarile la viitorul pod al autostrazii Sebeș-Turda. O lebada de culoare alba pura a fost observata, miercuri, de catre un cititor al publicației pe raul Sebeș, in zona Arini, unde se construiește viitorul pod al Autostrazii Sebeș-Turda.…

- Betty Stoian se pregateste deja de nunta si tine regim pentru a ajunge la silueta mult visata. Betty Salam a fixat DATA NUNTII. Este o zi SPECIALA "Nu mai mananc de la fast food. De dimineata beau apa fiarta cu lamaie... Dimineata mananc omleta, rosii sau avocado, altceva nu mananc.…

- In ultimele luni, Betty Salam a aparut des in tabloide din cauza faptului ca s-a pufosit. Pentru kilogramele luate in plus, artista a fost aspru criticata de fani, iar in cadrul unui interviu, ea a povestit ce fel de mesaje a primit de la acestia, dar, mai ales, cum au reusit sa o uimeasca unii dintre…

- Mesaj postat pe Facebook de soția artistului Ruslan Lazarin, casa acestuia fiind calcata de hoți vineri seara, intre orele 22.10 – 22.30: ”Poza asta aș fi vrut sa o vad in ziare și pe facebook macar o data! Nu citeste nimeni statisticile Poliției despre furturi și violuri. Cifre care au in spate munca…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Constanta, ca la inceputul saptamanii viitoare se va decide componenta noului Guvern si ca nu este important ca el sa fie ministru, ci ca programul de guvernare sa continue, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- La Spitalul Judetean din Craiova este floare la ureche sa fumezi pe holurile unitatii spitalicesti. Fumatorii lasa urme peste tot, iar conducerea unitatii spitalicesti ridica din umeri: nu reusesc sa ii opreasca.

- Dupa o indelungata absența din viața publica, Florin Salam a revenit cu o declarație emoționanta. Artistul se declarara entuziasmat de nunta fiicei sale, Bety Salam. "Ai emoții undeva, acolo in suflet. Și socru mic daca sunt eu voi fi tot un fel de socru mare. E emoția aia cand auzi. Te și…

- Florin Salam isi canta durerea in noua melodie, lansata azi. Dupa jumatate de an de pauza, celebrul manelist si-a varsta amaraciunea in versuri, vorbind astfel despre problemele familiare pe care le-a avut in ultimele luni. Fiica lui, Betty Salam, a plecat de acasa si nu mai vorbeste cu tatal ei. De…

- Fiica lui Florin Salam si iubitul ei, aniversare cu surprize! Sunt de 3 ani impreuna, dar se iubesc ca in prima zi! Betty si Catalin Visanescu isi arata iubirea ori de cate ori au ocazia. Nu asteapta un moment special pentru asta.

- ”Fratele” lui Florin Salam a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca intre fiica cea mare si iubita manelistului sunt tensiuni mari. Ulterior, am stat de vorba cu Betty Salam si am aflat ce se intampla, de fapt, intre artista si ”mama vitrega”. (CITESTE AICI: Cum a petrecut Craciunul…

- ”Eu nu am treaba cu ambasadele. Eu am transmis Ministerului Afacerilor Externe ceea ce este public - legile in romana si in engleza. Mai departe, corespondenta cu ambasadele, cu Bruxellesul si asa mai departe este treaba Ministerului de Externe. (...) Inteleg ca ei inca nu au primit. De ce sa persifleze…

- Betty Salam a oferit un interviu pentru Antena Stars, in care a vorbit despre ce va face de Revelion, dar si cu cine il va petrece. Surprinzator, fiica lui Florin Salam nu l-a mentionat nici pe acesta in interviu, dar nici pe Roxana Dobre, lucru ce ar putea confirma ca i-ar fi "sters" pe cei doi din…

- Betty Salam traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Catalin Visanescu, iar dupa ce a fost ceruta in casatorie de acesta, cei doi indragostiti s-au mutat impreuna. Fiind primul Craciun de cand locuiesc sub acelasi acoperis, Betty s-a gandit sa ii faca o surpriza de zile mare iubitului sau.

- Betty Salam a dezvaluit cum isi petrece tatal ei Craciunul – primul dupa despartirea dureroasa de cea de-a doua "sotie", Roxana Dobre. Marturisirea asteptata cu sufletul la gura de multi prieteni si fani de-ai manelistului a fost facuta intr-un live pe o retea de socializare de-ale artistei. De asemenea,…

- Betty Salam petrece primul Craciun in calitate de logodnica a lui Catalin Visanescu, barbatul in bratele caruia si-a gasit linistea dupa moartea mamei sale. Mai mult, fiica lui Florin Salam s-a mutat de cateva luni de acasa ca sa locuiasca impreuna cu viitorul sot. Astazi, vedeta si-a surprins fanii…

- "Ginerele" lui Florin Salam a avut parte de o primire incendiara, dupa ce a revenit in Romania din Spania, unde a fost ca sa vada un meci important. Catalin Visanescu i-a adus logodnicei sale un dar de cateva mii de euro, iar Betty a impartasit bucuria traita cu fanii.

- Așteptarea a luat sfarșit! Iubitul lui Betty s-a intors acasa și i-a facut o surpriza de proporții fiicei lui Florin Salam. Tanara a pus repede mana pe telefon pentru a le arata tuturor ce a primit.

- Ramasa singura, dupa ce logodnicul ei, Catalin Visinescu, a plecat in Spania, Betty a luat un taxi cand a iesit in oras. Ei bine, la scurt timp dupa ce s-a urcat in masina, fiica lui Florin Salam a avut parte de o surpriza inedita. Taximetristul a inceput sa danseze cand a auzit o melodie, iar artista,…

- Dupa marea despartire a manelistului, se pare ca si Betty Salam este singura in pragul sarbatorilor de iarna. Fiica lui Florin Salam asteapta Craciunul, de data aceasta fara sa fie alaturi de iubitul sau Catalin Visanescu.