- Ruby Kate Chitsey, o fetița de numai 11 ani, a reușit sa aduca zambetul pe buzele unor batrani care de foarte mulți ani tanjeau dupa lucruri simple, dar ignorate de toata lumea. Potrivit CNN, Ruby Kate și-a petrecut o mare parte din vacanța de vara alaturi de mama ei, care lucreaza la un azil…

- O fetita de 11 ani din Sinaia a ajuns in stare grava la spitalul din Brasov, dupa ce a fost tratata cateva zile la Sinaia pentru o infectie puternica. Aici, fetita a eliminat un tifon, cel mai probabil uitat in corpul ei in urma cu un an, cand a fost operata de apendicita.

- Diana Mihaela Ciur a fost diagnosticata, in 2005, cu leucemie acuta mieloblastica, o forma agresiva de cancer cu un mare risc de recidiva. Fetița este internata din luna iunie a anului 2018, la spitalul Bambino Gesu din Roma. Mama a povestit pentru rotalianul.com calvarul prin care fetita ei trece de…

- O fetita de 10 ani din comuina Burjuc, judetul Hunedoara, a fost violata de tatal ei, in decursul a noua zile, in mod repetat. Fetita a fost cea care i-a povestit mamei sale prin ce a trecut, iar femeia a alertat autoritatile. Coșmarul fetiței a durat din 28 octombrie pana in 5 noiembrie, scrie ziardehunedoara.ro.…