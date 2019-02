Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru a vorbit despre partenera sa de viața. Intr-una dintre rarele ocazii cand face acest lucru, prezentatorul de televiziune a laudat calitațile de gospodina ale soției sale. Prezentatorul de televiziune Dan Negru este casatorit cu Codruta, impreuna cu care are doi copii – Daria si Bogdan. Daria…

- Politistii care au intervenit la un accident rutier pe Bulevardul Republicii din Roman au fost avertizati de un trecator ca o persoana le-a furat valiza cu echipament.Imediat a fost identificat si barbatul respectiv, care se indeparta linistit cu valiza politistilor.

- Agresiunea care a avut loc duminica seara in satul Crasnaleuca din comuna Coțușca nu ramane fara urmari. Dupa ce luni seara Botoșaneanul a facut publice imaginile, iar alte persoane au postat pe Facebook filmul bataii, oamenii legii s-au sesizat.

- Politistii Sectiei 8 Lapusata, judetul Valcea, au fost sesizati de catre o doamna din localitatea Ladesti, pe 7 ianuarie, cu privire la faptul ca tatal sau de 76 ani, a fost agresat fizic de un minor de 17 ani. Polițiștii ...

- Catrinel Sandu a dat de ințeles ca și-ar fi unit destinul cu americanul alaturi de care și-a refacut viața dupa divorț. Catrinel Sandu a divorțat in 2017 de jucatorul de tenis Gabriel Trifu, cu care are doua fetițe. Vedeta și-a gasit liniștea alaturi de Steve, un american care are doi baieți și care…

- O fetița in varsta de doar zece ani și-a pierdut viața in urma unor complicații ce au aparut in urma unui ritual de mutilare a organelor genitale, potrivit autoritaților locale citate de CNN.

- Cel mai rasunator scandal din afara a fost cu siguranța cearta cu deznodamant nefericit dintre Chris Brown și Rihanna, lasand-o pe celebra cantareața aproape desfigurata dupa bataia primita de iubitul ei. Acum, la aproape zece ani de atunci, Chris Brown incearca sa revina in viața ei prin intermediul…