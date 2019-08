Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de aproximativ 30 de ani s-a inecat in Mamaia. Salvamarii l-au gasit, iar salvatorii au incercat sa-l resusciteze. Victima insa murise. Este a 12-a persoana care și-a gasit sfarșitul in valuri, de la inceputul sezonului estival. Dispariția barbatului a fost semnalata in zona hotelului Malibu…

- Un grav accident de circulatie a fost anuntat, prin telefonul de urgenta 112, ca a avut loc, pe bulevardul Mamaia, din municipiul Constanta, in urma cu cateva minute.Martorii spun ca accidentul a avut loc in fata Restaurantului La Scoica.Potrivit dispeceratului ISU Dobrogea Constanta, in evenimentul…

- A inceput numaratoarea inversa pentru The Color Run LOVE TOUR, cursa euforica in culori care celebreaza sanatatea, bucuria si orginalitatea.Competitia se va desfasura in statiunea Mamaia, in parcarea Hotelului Rex, maine, incepand cu ora 19:00, astfel: plecarea se va face din parcarea din fata hotelului.Cursa…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara la intersectia bulevardelor Tomis cu Mamaia din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, doua autoturisme au fost implicate. Din primele informatii o persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata. De asemenea, sunt scurgeri de combustibil pe carosabil.…

- Șoferii vor mai avea mult de așteptat pana cand iși vor putea lasa mașinile in parcarea supraterana pe care Primaria Timișoara dorește sa o realizeze in spatele magazinului Bega. Municipalitatea incearca, inca din anul 2014, sa recupereze de la o firma deținuta de frații Cristescu acel teren, care a…

- In apa, sunt pericole uriase la orice pas, chiar si atunci cand marea e aparent linistita. Salvamarii sunt in alerta peste 12 ore pe zi. Cei mai vulnerabili sunt copiii. In peste 70 la suta dintre operatiunile de salvare, sunt implicati minori. Salvatorii spun ca mai mult de jumatate…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanta, in fata la Lake View. Potrivit SAJ Constanta o persoana a fost ranita, victima fiind constienta. . Din primele informatii la fata locului intervine une chipaj SMURD Fripis. Politistii rutieri au deschis o ancheta in…

- Un barbat in varsta de 51 de ani a fost la un pas sa moara in apa marii astazi, in zona Hanul Piraților din Mamaia. El a fost resuscitat și transportat cu elicopterul la spital. Victima s-au aventurat in apa marii chiar daca salvamarii arborasera steagul galben, semn ca sunt valuri și curenți puternici,…