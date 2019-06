Stiri pe aceeasi tema

- Natura s-a dezlanțuit din nou duminica dupa-masa in Alba. O ploaie torențiala de aproximativ jumatate de ora a facut prapad la Galda, iar in ... The post FOTO-VIDEO| Natura s-a dezlanțuit din nou in Alba: Ploaie torențiala la Galda și grindina la Tauți appeared first on Ziarul Unirea .

- Meteorologii au emis o avertizare cu COD PORTOCALIU, valabil in județul Alba pana la ora 14.14. Sunt prognozate ploi torențiale puternice ”In data de 07.06, intre 13.20 – 14.15, averse ce vor cumula local 35-40 l/mp, grindina de dimensiuni mici și medii, intensificari ale vantului la munte”, a transmis…

- Ploaia torențiala de sambata a produs un adevarat dezastru in comuna Pianu, din județul Alba. Edilul localitații, nascut și crescut acolo, a declarat ca niciodata comunitatea nu s-a confruntat cu o situație de genul acesta. “Sunt nascut și crescut in comuna Pianu și de 51 de ani nu s-a intamplat așa…

- In județul Alba UDMR a avut un procent de 3,08%, respectiv aproape 5.000 de voturi, obtinand voturi in 75 din cele 78 comune, orase si municipii. Scorul UDMR in Alba pare unul real, avand in vedere ca aici exista cateva localitati cu comunitati puternice. In municipiul Aiud, UDMR a avut 1.171 voturi,…

- O ploaie torențiala cazuta vineri a inundat mai multe terenuri dintr-un sat din Alba. Codul Galben de inundatii este in vigoare pana in aceasta ... The post VIDEO ȘTIREA TA: O ploaie torențiala a inundat mai multe terenuri dintr-un sat din Alba. Cod Galben de inundatii pana in aceasta noapte appeared…

- Strada Bucerzii din Craciunelu de Jos, care face legatura cu satul Bucerdea Granoasa, a fost inundat, vineri dupa-amiaza, dupa o ploaie torențiala puternica. Potrivit unui cititor care ne-a trimis poze, strada a fost acoperita cu apa și namolul care s-au scurs de la padure și din Bucerdea Granoasa.…

- Cateva strazi din Teiuș, județul Alba, au fost inundate, sambata, dupa ce canalizarea orașului nu a facut fața unei ploi torențiale. Apa a ajuns, in unele locuri, la 20 de centimetri inalțime, transmite Mediafax.Ploaia torențiala scurta, dar puternica, de sambata, a pus in dificultate rețeaua…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) are de duminica, 31.03.2019, filiale locale și in cele doua localitați din Apuseni cu rezonanța istorica: Abrud și Avram Iancu. Echipa de extindere a filialei județene USR Alba a constituit doua filiale locale intr-o singura zi. Datorita numeroaselor cereri de…