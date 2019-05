Stiri pe aceeasi tema

- O bataie ca in filme a avut loc in centrul orașului reșita. Membri a doua familii au decis sa iși faca dreptate singuri, folosind violența. Oamenii s-au luat la bataie cu rangi și bate, in fața unui notariat.

- Un copil in varsta de trei ani a fost lovit in strada de matușa sa. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona primariei din Fontibon, Columbia. In imagini se observa femeia mergand de mana cu baiețelul. Cei doi se afla in apropierea scarilor din fața primariei, acolo unde baiețelul…

- O femeie, in varsta de 83 de ani, din municipiul Brasov a fost atacata in plina strada de un individ care pusese ochii pe cerceii ei. Batrana se indrepta spre casa, iar in apropierea locuinței sale, talharul s-a repezit la ea si i-a smuls cerceii din urechi. Din nefericire pentru biata femeie, tortita…

- Un barbat din Gorj a ajuns la spital, dupa ce a fost batut crunt de un vecin, care il suspecta ca are o relatie amoroasa cu sotia sa! Omul sustine ca totul a avut loc chiar in curtea politiei comunei Matasari

- Caz extrem de grav in Galați. Un tanar de 19 ani este pur și simplu calcat in picioare și batut de mai mulți taximetriști. Scenele, de o violența ieșita din comun, au fost surprinse de camerele de supraveghere din zona.

- Un polițist, aflat in timpul liber cu mașina persoanala a observat un scandal in plina strada. El a intervenit sa-l salveze pe un barbat de 42 de ani, administrator la o societate comerciala din Buhuși, din mainile unor trei tineri de etnie roma care il agresau. De aici și pana la o bataie generala…

- IMAGINI BATAIE IN PLINA STRADA INTRE DOUA ELEVE DIN Sighetu Marmatiei.video+foto Incidentul s-a produs in cartierul 1 Mai din Sighetu Marmatiei, in plina zi, dupa orele de curs. ”In urma articolului aparut in mass media, politistii din Sighetu Marmatiei s-au sesizat din oficiu, au identificat atat victima…

- A fost bataie in toata regula pe strazile din Blaj, sub ochii trecatorilor ingroziți. Trei barbați in toata firea s-au incaierat ziua in amiaza mare și și-au imparțit pumni și picioare. Unul dintre ei a fost lasat intr-o balta de sange.