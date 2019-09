Intre parintii unor copii care se jucau in fata unui bloc din Alexandru a izbucnit un conflict. Unul dintre tati l-a lovit cu pumnii si picioarele pe alt parinte, iar scena a fost filmata. Barbatul violent se numeste Bogdan Mairean este cercetat pentru loviri si alte violente. El a fost retinut pentru 24 de ore. Barbatul a mai fost cercetat si in trecut dupa ce l-a agresat pe un sofer in trafic.