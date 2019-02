Stiri pe aceeasi tema

- Un colet suspect a fost depistat, joi seara, la stația de metrou Lujerului insa, in urma verificarilor, s-a constatat ca era vorba de o cutie goala, au precizat pentru Mediafax reprezentanții Poliției Capitalei. Autoritațile au fost in alerta, joi seara, ...

- In cea de-a doua zi a anului 2019, un adolescent de 17 ani a incercat sa se sinucida, la stația de metrou Costin Georgian. S-a aruncat pe șine, dar cazul a fost sesizat imediat la 112 și s-a intervenit de urgența.

- Combinatia dintre alcool si spiritul Craciunului s-a lasat cu o bataie de strada intre Mosi Craciuni. Imbracati cu tot ce trebuie pentru rolul de Mos, mai mulți barbati s-au luat la cearta ?...

- Scene desprinse parca din filmele de acțiune au avut loc pe o strada principala din Calafat, județul Dolj. Cu nervii intinși la maxim și o pofta nebuna de scandal, membri a doua clanuri de rromi s-au luat la bataie in plina strada.

- Cu un plan urbanistic invechit, fara infrastructura rutiera moderna, Bucurestiul se transforma incet, dar sigur, intr-o Capitala a nervilor intinsi la maximum. Aseara, metroul a fost luat cu asalt de zeci de mii de oameni care au iesit in oras, in seara lui Mos Nicolae.

- Studiul de fezabilitate pentru noua stație de metrou dintre stația Berceni și Șoseaua de Centura va fi gata la sfarșitul anului, costul acestuia fiind de 1,3 milioane de lei, bani asigurați din bugetul Primariei Sectorului 4. Și costul lucrarilor va fi asigurat tot din bugetul primariei, insa acesta…

- O nunta ca-n povești s-a transformat intr-o bataie ca-n filme, in Cluj-Napoca, unde mirele, care a consumat bauturi alcoolice peste masura, i-a aplicat un pumn in fața unui chelner, fara motiv. Ba mai mult, la scurt timp totul a degenerat intr-un scandal monstru. Mirele, un tanar de 30 de ani, a consumat…

