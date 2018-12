Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca PSD este ‘intr-o prabusire accelerata’, referindu-se la sondajul IMAS comandat de partid si realizat in luna noiembrie care arata ca PSD are 24,9% din preferintele electoratului. ‘Este un sondaj pe care USR il face in mod lunar, este practic un abonament,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri seara, la Realitatea Tv, referitor la sedinta Camerei Deputatilor de miercuri, ca Opozitia a reusit o cooperare si o colaborare buna si s-au obtinut voturi care dau sperante pentru o motiune de cenzura. "Parlamentul si-a castigat un pic de demnitate…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca coaliția PSD-ALDE nu mai are majoritate la Camera Deputaților, fiind incapabili sa asigure cvorumul necesar in ședința de plen. Liderul USR a susținut ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului de saptamana viitoare devine importanta.„Majoritatea…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, marți, dupa ce Comisia Europeana a prezentat raportul MCV in care critica justiția din Romania, ca țara noastra risca sa iasa din Uniunea Europeana și ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului a devenit obligatorie informeaza mediafax. „Avem și rezoluția…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca decizia Curtii Constitutionale referitoare la Codul penal reprezinta "un lucru imbucurator" pentru sansa Romaniei de a pastra o Justitie "functionala". "Avem o decizie a CCR prin care se constata ca acest Codul penal dictat de Liviu Dragnea nu este unul…

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat duminica seara, intr-o conferinta de presa organizata la inchiderea urnelor, ca potrivit ultimelor date, „referendumul nu a fost validat de cetatenii Romaniei”, situatia de luni fiind exact aceeasi cu cea de vineri. Barna a mai spus ca rezultatul referendumului…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, miercuri, ca legea offshore reprezinta o miza majora si o oportunitate pentru Romania de a deveni "un jucator pe piata de energie", scrie Agerpres. "Exista o perceptie de consens pe care am regasit-o in interventiile tuturor vorbitorilor, aceea…