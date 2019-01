Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona, deținatoarea trofeului, este la un pas sa fie eliminata din sferturile Cupei Spaniei, dupa 0-2 cu Sevilla, pe terenul andaluzilor. Returul are loc pe 30 ianuarie, la Barcelona. Cu o echipa fara Messi, Luis Suarez și Busquets, dar cu nou venitul Kevin Prince Boateng, Barcelona nu a putut face…

- Cei de la Barcelona au surprins cu transferul lui Kevin-Prince Boateng (31 de ani), care va juca pe Camp Nou pana la finalul acestui sezon, fiind imprumutat de la Sassuolo. Catalanii il pot transfera definitiv in aceasta vara, pentru opt milioane de euro.

- Kevin Prince Boateng a fost prezentat la Barcelona, dupa ce a fost imprumutat de Sassuolo pana-n vara, cu opțiune de transfer definitiv pentru 8 milioane de euro. Mijlocașul in varsta de 31 de ani a fost prezentat pe stadionul Camp Nou. Au fost mai mulți jurnaliști decat fani blaugrana la prezentarea…

- LIONEL MESSI // Barcelona o infrunta de la aceasta ora pe Eibar, intr-un meci din etapa a 19-a din La Liga. Partida, in care Leo Messi a inscris in repriza secunda, e in direct la TV Digi Sport 1 și TV Telekom Sport 2. Catalanii conduc cu 3-0 in minutul 70, dupa golurile reușite de Luis Suarez (19,…

- Barcelona a pierdut surprinzator in deplasare cu Levante, 1-2, in manșa tur a optimilor Cupei Spaniei, meci in care Messi n-a jucat. Returul va avea loc pe Camp Nou, pe 17 ianuarie. Busquets admite ca golurile primite rapid au bagat echipa in corzi. Foarte greu pentru Barca fara Messi și Luis Suarez…

- Fara Lionel Messi, Luis Suarez, Ter Stegen și Gerard Pique (printre alții), Barcelona a fost prada ușoara pentru Levante, in manșa tur a optimilor Cupei Spaniei la fotbal. Catalanii au fost salvați de reușita lui Coutinho de pe final de partida (penalti in minutul 85), plecand de pe terenul lui Levante…

- Contractul lui Ernesto Valverde cu Barcelona expira in vara, iar șefii catalanilor inca nu i-au propus acestuia prelungirea ințelegerii. Italienii de la Corriere dello Sport, citați de catalanii de la Sport, anunța ca șefii Barcelonei s-au interesat de situația lui Roberto De Zerbi, 39 de ani, antrenorul…

- FC Barcelona a invins-o fara drept de apel, cu scorul de 5-1, pe "eterna rivala "Real Madrid, in marele derby al fotbalului spaniol, "El Clasico", disputat duminica pe stadionul Camp Nou, in cadrul etapei a 10-a din Primera Division. Chiar si fara starul Lionel Messi (accidentat), Barca…