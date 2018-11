Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei din Buftea au fost injunghiate mortal de un cetatean irakian. Ulterior, agresorul a intrat intr-o altercatie cu un politist, dupa care a fost impuscat de oamenii legii. Ancheta este in plina desfasurare.

- Dubla crima la Buftea, unde un barbat de origine irakiana si-a ucis sotia si fiica. Criminalul a fost impuscat de politisti. Victimele sale au fost gasite in apartamentul in care locuiau. Totul a...

- Un cetatean irakian si-ar fi ucis sotia si fiica si ar fi încercat sa ucida si un politist, la Buftea, lânga Bucuresti. Barbatul ar fi fost împuscat, dar nu mortal.

- Detalii cutremuratoare. Vezi de ce si-a omorat politistul copilul. Incredibil unde a pus cadavrul. Criminalul a lasat un bilet de adio.foto M. F., politistul de 29 de ani care si-a ucis sambata baietelul de 3 ani si 7 luni iar apoi s-a omorat, tocmai divortase saptamana aceasta de sotia lui. Potrivit…

- Mama unei femei din Marea Britanie a dezvaluit cum ginerele sau, romanul Marian Caliman (32 de ani), i-a ucis fata cu cuțitul, apoi i-a trimis un mesaj in care i-a spus ca-i pare rau. Marian Caliman a ucis-o pe Faye Caliman (30 de ani) cu un cuțit. Ea a fost injunghiata in fața, gat, stomac, spate și…

- Mihai Caliman (32 de ani), un roman stabilit in Nottingham, in Marea Britanie, care in luna mai a acestui an și-a omorat soția, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Barbatul a filmat-o pe Faye Caliman (30 de ani) cu puțin timp inainte sa o ucida cu 12 lovituri de cuțit. In inregistrare se pot vedea…

- Un concurent de la "Te iubesc de nu te vezi" a reusit sa intristeze pe toata lumea cu povestea lui de viata. A trecut printr-o multime de probleme: si-a pierdut o sotie, a urmat fiica din cauza dependentei de droguri, apoi alta sotie.