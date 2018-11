VIDEO | Bărbat din Constanța, filmat în timp ce arunca moloz și tencuială pe geam, de la etajul 8. Ce decizie a luat poliția Un barbat din Constanța a fost amendat cu suma de 400 de lei de catre Poliția Locala, dupa ce a fost filmat in timp ce arunca pe fereastra apartamentului (aflat la etajul 8) moloz și tencuiala. Poliția susține ca un vecin al barbatului l-a vazut cum arunca moloz și zidarie direct pe fereastra și l-a filmat, apoi a trimis imaginile la poliție, scrie Mediafax. In imagini se vede clar ca materialele de construcție sunt aruncate intenționat de la etaj. Poliția a constatat ca barbatul iși facea amenajari interioare in casa și ca, cel mai probabil, i-a fost lene sa arunce resturile de zidarie in mod… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

