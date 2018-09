Stiri pe aceeasi tema

- Meciul de fotnal Poli Iasi-Dinamo Bucuresti a fost unul tensionat. Mai multe mesaje scrise si afisate in timpul partidei de vineri, 21 septembrie, au fost interzise de observatorul meciului si Jandarmerie.

- MOBILIZARE… Peste 100 de firme de constructii din toata Romania au participat, ieri, la cea de-a 15-a editie a Congresului National de Drumuri si Poduri, care s-a desfasurat la Iasi, in capitala Moldovei. O editie tensionata, pusa sub semnul dorintei celor care traiesc in aceasta zona de a avea o autostrada…

- Grupul civic ”Impreuna pentru A8” și ”Moldova vrea autostrada” au afișat azi la locul unde are loc un eveniment național al drumarilor, bannere prin care afirma: Moldova s-a saturat de promisiuni. Moldova vrea autostrada! Istoria presiunii civile pentru a fi construita A8 este mai ampla. Iașul trebuia…

- Se fac noi pasi in ceea ce priveste proiectul Ministerului Transporturilor privind construirea unui drum de mare viteza care sa lege doua provincii romanesti, Muntenia si Moldova. Zilele trecute, Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat ca au fost scoase la licitatie studiile de fezabilitate…

- "Jandarmii sunt folositi sa reprime proteste democratice la adresa hotiei acestei guvernari. De asemenea, exista deja numeroase semnale ca PSD a adus in Piata Victoriei persoane asociate gruparilor interlope. Aceleasi care l-au insotit pe Dragnea la DNA sau la instanta. Este cu atat mai grav cu cat…

- Pe fondul neputintei si indiferentei pe care o arata Bucurestiul fata de necesitatea construirii de autostrazi in Moldova, un nou semnal vine de la Bruxelles. De asta-data, invitat sa se pronunte asupra politicii confuze a administratiei centrale in materie de infrastructura rutiera este insusi presedintele…

- Doua secvente nu tocmai fericite s-au derulat la sedinta anuala a Comisiei de Transporturi si Turism a Parlamentului European la care a asistat delegatia compusa din membrii asociatiilor civice care militeaza pentru construirea de autostrazi in Moldova. Reuniunea, care a avut loc saptamana trecuta la…