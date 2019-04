Stiri pe aceeasi tema

- Norvegienii suspecteaza Rusia ca a antrenat balene pentru a fi spioni in apele nordice dupa ce un pescar a fost uimit cand a vazut ca o balena alba, care s-a apropiat de barca lui, poarta, un ham special pentru echipamentele video. Expertii din viata subacvatica afirma ca balena ar fi fost special antrenata…

- Pescarul a povestit presei din tara nordica ca balena avea un comportament ciudat in preajma barcilor. Iar cercetatorii vietii acvatice sustin ca balena a primit instruire militara din partea marinei rusesti. In timp ce pescarul si colegii lui incercau sa se indrepte catre mal, balena ar fi…

- Pescarii norvegieni din regiunea Finnmark au descoperit o balena alba (beluga) cu o camera GoPro și suport de sustinere inscriptionat „echipament apartinanad St. Petersburg”, transmite canalul NRK, potrivit „Dojdi” TV. Unul dintre pescari a povestit ca, pe 25 aprilie, cand pescuia in apropierea insulei…

- Putin a asistat marti, in cadrul unei vizite la santierul naval militar de la Sankt Petersburg, la lansarea submarinului nuclear Belgorod, la fabrica Sevmas din Severodvinsk, in nord-vestul Rusiei, printr-o teleconferinta. Marina rusa a anuntat ca submarinul, care urmeaza sa fie dotat cu drone…

- Rusia va desfasura in curand sisteme de rachete antiaeriene Tor-M2 in zona arctica, afirma amiralul Nikolai Evmenov, intr-un interviu publicat miercuri de Krasnaia Zvezda, ziarul oficial al Ministerului Apararii de la Moscova, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura pentru Elena Udrea și…

- O mama in varsta de 29 de ani și-a vandut fiul nou nascut pentru suma infima de 80 de euro. Femeia din Rusia mai avea doi copii acasa și a decis sa-l vanda pe al treilea unei alte femei pe care a cunoscut-o online. Gravida s-a dus apoi sa nasca in Sankt Petersburg, unde locuia cumparatoarea, dar toata…

- O parte a unei cladiri din incinta Universitatii de tehnologia informatiilor, mecanica si optica din Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei) s-a prabusit sambata, serviciile de urgenta locale precizand ca nu au fost raportati raniti pana in prezent, transmit agentiile de presa ruse, informeaza Reuters,…

- Zidurile unui imobil al Universitatii din Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei) s-au prabusit sambata, mai multe persoane fiind prinse sub daramaturi, au anuntat agentiile de presa ruse, citate de Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Operațiune in forța a trupelor de securitate in Egipt:…