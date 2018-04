Stiri pe aceeasi tema

- O campanie de constientizare si prevenire a violentei prin recunoasterea copiilor abuzati, semnalizarea de catre victima prin gestica a abuzului si sesizarea institutiilor abilitate, a fost lansata,...

- O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea din Lincoln (Anglia) a anuntat identificarea unui nou antibiotic ce este capabil sa ucida chiar si bacteriile care au dezvoltat rezistente la tratamentul cu antibiotice, descoperire ce ar putea duce la aparitia unei noi clase de antibiotice, prima dupa…

- Ornitorincii sunt creaturi cu o infatisare extrem de ciudata, insa o proteina ce se gaseste in laptele produs de aceste animale ar ajuta omenirea in lupta impotriva bacteriilor ce au dezvoltat rezistenta la antibiotice.

- Reprezentanții structurilor de drept din Letonia au criticat dur propunerea unor parlamentari de a face publice materialele așa-numitului ”dosar al oligarhilor”, clasat în lipsa de proble. Printre argumentele celor care s-au împotrivit inițiativei date se numarași faptul…

- Sapte cazuri de gripa au fost confirmate de Institutul Cantacuzino in judetul Alba, in acest sezon. Potrivit DSP, acestea nu au fost grave, iar pacientii respectivi au fost externati. Insa institutia transmite recomandari pentru prevenirea imbolnavirilor. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba s-a…

- Centrul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii a fost gazda unei conferinte de presa sustinuta de cms.sef Danil Zepisi, inspectorul sef al IPJ Dambovita. Seful Politiei Dambovita a prezentat programele de prevenire a criminalitatii elaborate la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita,…

- Centrul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii a fost gazda unei conferinte de presa sustinuta de cms.sef Danil Zepisi, inspectorul sef al IPJ Dambovita. Seful Politiei Dambovita a prezentat programele de prevenire a criminalitatii elaborate la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita,…

- Centrul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii a fost gazda unei conferinte de presa sustinuta de cms.sef Danil Zepisi, inspectorul sef al IPJ Dambovita. Seful Politiei Dambovita a prezentat programele de prevenire a criminalitatii elaborate la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita,…

- Centrul de Analiza și Prevenire a Criminalitații a fost gazda unei conferințe de presa susținuta de cms.șef Danil Zepiși, inspectorul șef al IPJ Dambovița. Șeful Poliției Dambovița a prezentat programele de prevenire a criminalitații elaborate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița,…

- La data de 20 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea accidentelor de circulatie si cresterea gradului de disciplina rutiera.Politistii rutieri au aplicat 42 de sanctiuni contraventionale in valoare de 195.85 de lei. De asemenea, au…

- O noua clasa de antobiotice a fost descoperita de oamenii de știința de la Universitatea Rockefeller, din SUA. Acestea provin din molecule prezente intr-o mare varietate de soluri, scrie iflscience.com.

- O noua familie de antibiotice a fost descoperita in fragmente de sol, compusii naturali avand potentialul de a combate infectii bacteriene rezistente la alte medicamente de acest tip, potrivit unui studiu realizat de cercetatori americani, publicat...

- In data de 13 februarie 2018, la ora 00.26, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre S.I., de 38 de ani, din loc. Bascov, județul Arges, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in fața unui bloc de pe Bulevardul Transilvaniei, din municipul Alba Iulia, a fost agresat fizic de catre…

- Inspectoratul de Poliie Judeean Brila deruleaz în aceast sptmân o serie de activiti pentru a se asigura c brilenii merg la cumprturi sau circul cu mijloacele de transport în comun în siguran. Astfel poliitii de proximitate de prevenire i de investigaii criminale au fost în m...

- O explozie s-a produs, luni dimineata, la o statie de alimentare cu carburanti din orasul Galati. Capacul unei pompe de benzina a fost proiectat in aer si a lovit un autoturism care alimenta, pagubele nefiind insa insemnate.

- „Am o mare rugaminte catre toti iesenii cu suflet mare. Va rog din suflet sa va indreptati rugaciunile, puterea si dorinta de a dona sange la Centrul de Transfuzii din Iasi", a precizat fiica acestuia in anunt. Initial a fost dus la Spitalul de Neurochirurgie, iar ulterior la Spitalul „Sf. Spiridon",…

- De curand s-au implinit 200 de ani de dinastia Bernadotte. Cu aceasta ocazie, moștenitoarele tronului suedez au realizat o ședința foto speciala alaturi de Regele Carl Gustaf al XVI-lea. Regele Suediei, alaturi de fiica sa, moștenitoarea tronului suedez Moștenitoarele tronului suedez s-au lasat fotografiate…

- Troleibuze oprite in centrul Bucureștiului din cauza unei pene de curent Arhiva Foto: captura Youtube În Capitala, pe bulevardul Elisabeta, troleibuzele sunt oprite pe ambele sensuri, pe prima banda - din cauza unei pene de curent. Problemele sunt între Universitate si Mihail Kogalniceanu. …

- In perioada 2.02.2018 – 4.02.2018, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au acționat in Targul Auto Transilvania, in targul de animale din Gilau și in zona supermarket-urilor, pentru menținerea climatului de ordine si liniste publica, prevenirea si combaterea comerțului ilicit si cu…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale-Compartimentul Urmariri impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Meseșenii de Jos au pus in aplicare sambata, 3 februarie a.c., un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea emis de Judecatoria Zalau la aceeași data, pe numele unui tanar de 23 de…

- Interesele de securitate ale Romaniei la Marea Neagra sunt aparate de oameni foarte valorosi, a afirmat sambata ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, precizand ca modernizarea marinei militare nu mai poate fi amanata. "Am continuat astazi vizita de lucru la structurile marinei noastre…

- In primele doua saptamani dupa deschiderea celor noua Puncte de Informare și Asistența, peste o mie de cetațeni au apelat la serviciile puse la dispoziție de autoritatea locala Sector 6. Cele mai multe solicitari au venit de la persoane care au avut nevoie de prim-ajutor, de cateva momente de odihna…

- Initiativa pentru Competitivitate (INACO) si Centrul de Cercetari al Facultatii de Relatii Economice Internationale (REI), in parteneriat cu Patronatul Investitorilor Autohtoni - PIAROM, organizeaza, joi, la Academia de Studii Economice din Capitala, o dezbatere cu tema "De ce pierde Romania din…

- Fapta de nedescris! Drapelul din zona Arcului de Triumf a fost incendiat astazi. Din unele fotografii aparute pe retelele de socializare se vede clar cum drapelul din fata Guvernului e pe jumatate ars. Internautii cer verificarea camerelor de luat vederi din preajma, pentru a depista faptasul. Deocamdata,…

- Peste 300 de persoane au protestat, duminica seara, in centrul orasului Sibiu, impotriva modificarilor legilor Justitiei, in cadrul unei manifestatii autorizate. Manifestantii s-au reunit in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului, de unde au pornit in coloana spre principalele bulevarde…

- Centrul de Cultura „Bratianu” va organiza in data de 1 februarie 2018, incepand cu ora 1100, la Conacul Bratienilor, un simpozion dedicatPiei Bratianu, la care vor participa elevi de la Școala Gimnaziala “Constantin Brancoveanu” din Ștefanești. Anul acesta, in luna februarie, se implinesc 98 de…

- In cadrul parteneriatului incheiat cu Colegiul National “Mihai Viteazul” in data de 23.01.2018 am sarbatorit “Ziua Unirii Principatelor Romane”. Seniorii de la Centrul de zi din cadrul Serviciului Public de

- Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Arad a fost subiect de discutie de nenumarate ori si a fost blamata de toti pacientii care au trecut pe acolo. Cladirea care arata jalnic, dotarile insuficiente, conditiile de groaza din respectiva sectie au facut ca aradenii sa ceara imperativ autoritatilor…

- Epidemia de gripa din SUA, considerata cea mai severa din ultimii ani, a provocat deja moartea a 30 de copii in intreaga tara, potrivit Centers for Disease Control and Prevention (Centrele pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, CDC) citate sambata de EFE. In ultima saptamana s-au insumat…

- Evenimentul va avea loc la Centrul de cultura ”Luceafarul” din orașul Nisporeni, intr-o zi de duminica, pe 28 ianuarie, cu incepere de la ora 12.00. ”Cred ca sala nu va fi plina, ci arhiplina”, a declarat pentru ”Expresul” Iurie Carbune, liderul organizației locale a Partidului Unitații Naționale din…

- Epidemia de gripa din SUA, considerata cea mai severa din ultimii ani, a provocat deja moartea a 30 de copii in intreaga tara, potrivit Centers for Disease Control and Prevention (Centrele pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, CDC).

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca fermierii din judetul Karditsa au anuntat organizarea unei blocade cu tractoare si alte masini agricole, la data de 22 ianuarie 2018, pe E65 noua autostrada din Grecia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora, situatia traficului se prezinta astfel:Tronsoane de drumuri nationale inchise 4 :Judetul Tulcea DN22D Horia ndash; Izvorul Cerbului; DN22A Harsova Constanta ndash; Ciucurova Tulcea ; DN22 Tulcea Cataloi sunt…

- Politistii brasoveni nu au putut inca stabili identitatea celor doua cadavre descoperite intr-o locuinta din centrul vechi al Brasovului, acestea fiind in stare avansata de descompunere, sub forma de schelete, insa se presupune, conform declaratiilor vecinilor, ca ar fi rude ale proprietarului locuintei…

- Anul 2017 a fost marcat de tensiuni politice, schimbari de guverne, scandaluri in Parlament și in strada. Pentru toate acestea, romanii il vad responsabil pe Liviu Dragnea. PSD, partidul condus de Dragnea, este considerat de romani dezamagirea anului precedent, potrivit unui sondaj realizat de Centrul…

- Presedintele Donald Trump prezinta o stare de sanatate "excelenta" si este apt din punct de vedere mental sa-si indeplineasca atributiile, a declarat amiralul Dr.Ronny Jackson, medicul oficial al liderului de la Casa Alba. "Stare generala de sanatate a presedintelui este excelenta", a declarat…

- Opoziția parlamentara susține ideea alegerilor anticipate, insa rezultatul unui asemenea demers nu ar avea un final cu mult diferit fața de situația actuala, releva un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie.Vezi…

- Cu internationalul Alexandru Ionita, trimis sub comanda lui Marius Maldarasanu la formatia de Liga a III-a, „satelitul” Astrei s-a reunit ieri dimineata la Ploiesti, efectuand si primul antrenament pe terenul din cartierul „9 Mai”. Au participat 27 de jucatori, alti cativa fiind invoiti, o serie de…

- Un plasture cu ace minuscule ar putea incetini aparitia bacteriilor rezistente la antibiotice. Acesta trimite medicamentele direct in sange, iar procedeul nu e deloc dureros. Majoritatea medicamentelor se administreaza oral, iar acest lucru este o problema, spun cercetatorii britanici.Citeste…

- Panica la Centrul de plasament Antonio, din Constanța, unde 15 pompieri cu doua autospeciale intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit in curtea orfelinatului. Potrivit ISU Dobrogea, cei 63 de copii din centru sunt in afara pericolului.

- GRAV… O persoana instituționalizata in Centrul de Ingrijire și Asistența Sociala Hușiu este de negasit de 7 zile! Poliția din Huși a declanșat ample cautari, insa barbatul in varsta de 71 de ani este de negasit. In aceasta dimineața, de pilda, trei mașini de Poliției cercetau inclusiv zona unui iaz,…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Hotararii Guvernului pentru completarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. Textul proiectului…

- O femeie in varsta de 39 de ani din judetul Sibiu a decedat la finele lunii decembrie, dupa ce aceasta a fost plimbata intre unitatile de primiri urgente ale Spitalului Clinic de Urgenta Sibiu si Spitalului Militar Sibiu. Cele doua unitati spitalicesti sunt sub ancheta. Potrivit Mediafax, Maria Ciorogar,…

- Dupa ce moartea adolescentei de 16 ani a provocat durere in sufletul familiei, dar și in cel al apropiaților, tanarul care a condus fara permis a fost arestat de poliție. In acest moment, baiatul se afla in Centrul de retinere si arestare preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud.

- Polițiștii vranceni au prezentat, in ședința Autoritații Teritoriale de Ordine Publica (ATOP) Vrancea, o informare privind activitațile ce se desfașoara la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea in perioada sezonului rece 2017-2018. Astfel, IPJ Vrancea a stabilit o serie de masuri…

- Casa Memoriala "Mihai Eminescu" de la Ipotesti va fi redeschisa publicului dupa patru luni de la inchiderea sa pentru lucrari de reparatii, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, managerul Memorialului Ipotesti - Centrul de Studii Mihai Eminescu, Ana Sainenco. Potrivit acesteia, casa in…

- Accident rutier cu patru raniți pe DN 1, la ieșirea din Otopeni. Un accident grav de circulație s-a petrecut pe DN1, la kilometrul 14+500, la iesirea din localitatea Otopeni, judetul Ilfov. Doua mașini au fost implicate in incident, iar in urma impactului patru persoane au fost ranite, dintre care doua…