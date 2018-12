Stiri pe aceeasi tema

- Baba Vanga, care a prezis inceputul și sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, dar și moartea prințesei Diana și atacurile din 11 septembrie 2001 din Statele Unite ale Americii, a facut numeroase previziuni pentru anul 2019, care nu sunt deloc bune.

- Baba Vanga, celebra prevazatoare oarba care a trait în Bulgaria în secolul 20, a devenit cunoscuta în toata lumea prin numarul mare de "predicții adeverite" de-a lungul timpului.

- Investigația poliției din Bulgaria in cazul jurnalistei de investigații Victoria Marinova care fost ucisa in localitatea bulgara Ruse, in noaptea de sambata, continua. Jurnalista de 30 de ani a fost gasita fara suflare intr-o zona greu accesibila, in niște tufișuri, langa Dunare. Anchetatorii spun…

- Papa Francisc ar putea vizita in 2019 Romania, au confirmat vineri pentru AGERPRES surse din Arhiepiscopia Romano-Catolica. ‘E foarte probabil. Noi asteptam vizita, care trebuie confirmata. Nu stim inca data exacta. Va veni, la anul, candva’, a spus una dintre surse. Publicatia spaniola Periodista Digital…

- Federatia Cultura si Mass-Media FAIR MediaSind, organizatia reprezentativa din Romania pentru sectorul Cultura si Mass-Media, si Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala (INCFC) au lansat marti, in Bucuresti, proiectul european Live Skills, finantat prin Programul Erasmus +. Conform…

- Atacantul oradean a marcat de doua ori, in minutele 47 si 71. Golul de 2-0 l-a reusit cu un sut cu stangul plasat de la 14 metri in dreapta portarului, iar pentru cel de 5-1 a punctat cu un sut puternic cu stangul trimis de la 17 metri in stanga portarului, aproape de vinclu. Keseru…