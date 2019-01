VIDEO / Axa cheltuie Maluma milioanele pe care le face! Cum s-a afixat cel mai sexy artist latino

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei va incheia anul pe locul 24 in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi. Tricolorii au inceput anul pe 40, dar au urcat 4 locuri in februarie, 4 in aprilie si cate 2 in iunie si august, cate unul in septembrie si octombrie, iar in noiembrie a urcat…

- In ciuda faptului ca BNR a limitat gradul de indatorare la 20% - 40% din venituri, aproximativ 44% dintre romani intentioneaza sa contracteze un credit in urmatoarele sase luni, in timp ce numai 8% sunt siguri ca nu vor sa se imprumute, arata un sondaj efectuat de catre GfK.

- Șerban Huidu a transmis și el un mesaj dupa ce a fost criticat de Ioana Dichiseanu, fiica renumitului actor Ion Dichiseanu. In urma cu cateva zile, Ioana Dichiseanu lansa critici la adresa prezentatorului de televiziune Șerban Huidu și a emisiunii „Cronica Carcotașilor”, pe care acesta o modereaza…

- Marin Barbu a fost invitatul lui Costin Ștucan in emisiunea GSP Live. "Magiun" a oferit raspunsuri interesante in cadrul runei de Q & A. Idolul din copilarie: "Mereu l-am admirat pe Anghel Iordanescu. Il vedeam mereu cand venea la Steaua. Eu eram copil de mingi, il admiram. Avea un driblig fin". Cand…

- Marian Dima Belgia si Austria – acesta este…itinerariul de sfarsit de an pentru Alexia Apostolescu. Medaliata la Balcaniada de sarituri peste obstacole, la tineret, in Croatia, la inceputul toamnei, sportiva prahoveana Alexia Apostolescu incheie sezonul cu cateva concursuri de top, in Belgia si Austria.…

- Bustul poetului nepereche realizat de un botosanean este amplasat intr-o celebra regiune, care a fost vizitata in primele opt luni ale anului de 3 milioane de turisti, din care cateva mii sunt romani.

- Columbia a invins Statele Unite ale Americii cu scorul de 4-2 intr-o partida amicala disputata pe stadionul Raymond James din Tampa. Primul și cel mai spectaculos gol al partidei a fost marcat de James Rodriguez, in minutul 36, dupa ce a preluat o minge la marginea careului, s-a intors cu fața spre…

- Turneul de adio al superstarului britanic Elton John, început în luna septembrie în Statele Unite, va ajunge si în Europa, unde patru concerte sunt programate în Franta anul viitor, a anuntat marti promotorul concertului.