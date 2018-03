Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Toader a fost prezent in emisiunea Xtra Night Show unde a vorbit despre necazul pe care il are cu apartamentul. Pentru a actiona impotriva, a ceea ce Toader numeste ''grup infractional'', acesta a decis sa se autoevacueze.

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin implinește 31 de ani. Cu aceasta ocazie, artista a facut un scurt bilanț al celor intamplate in viața și cariera sa. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a trecut prin momente dureroase anul trecut, dupa ce s-a separat de omul de afaceri Marcel…

- Televiziunea Antena 1 a fost amendata cu 5.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru emisiuni in care cantareata de muzica populara Maria Constantin a fost acuzata de infidelitate de fostul ei partener, Marcel Toader. CNA a dat aceasta amenda pentru emisiunile „Acces…

- DECLARAȚIA UNICA. Platile anticipate in contul impozitului pe veniturile realizate din activitati economice de persoane fizice vor fi eliminate urmand sa fie instituit un singur termen de plata, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta privind masuri fiscal-bugetare, publicat de Ministerul Finantelor…

- Costurile pentru a fi ales sunt mai mari decat par la prima vedere. Conform unor consilieri locali din orașul Rovinari, județul Gorj, liberalii sunt nevoiți sa plateasca sume imens de bani pentru a ajunge pe listele partidului și a putea fi aleși. Evenimentele la care cei doi fac referire s-ar fi petrecut…

- Marti, 6 martie, a avut loc semnarea contractului privind gestiunea si intretinerea drumurilor din municipiul Baia Mare. Astfel, toate lucrarile care privesc reparatiile la strazi, trotuare, zone pietonale si nu numai vor fi executate in urmatorii patru ani de asocierea dintre firmele ARL Cluj, SC Construrom…

- Calin Geambașu și-a vandut apartamentul pentru a le da bani parinților, insa aceștia nu i-au mai returnat suma de bani, iar interpretul a fost nevoit sa locuiasca in chirie. Artistul a facut totul public in direct la tv. „Parintii mi-au dat dauna totala. Eu mi-am vandut singura proprietate imobiliara…

- Angajații Primariei Timișoara au fost adunați in sala de consiliu, ca pe vremea școlii cand elevii indisciplinați erau școși la careu. In jurul orei 13, consilierul personal al primarului Nicolae Robu, Ionuț Nasleu, și șefa Seviciului Resurse Umane din Primaria Timișora, Rodica Aurelian, au chemat tot…

- Complexul Energetic Oltenia si-a indeplinit obligatiile de conformare privind achizitia de certificate verzi aferente anului 2017, dupa ce a achizitionat peste 227.000 de astfel de titluri, cu o valoare care depaseste 30 de milioane de lei, potrivit unui comunicat al companiei. Certificatele verzi au…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Emilia Dorobanțu a acceptat sa vorbeasca intr-un amplu intreviu acordat Oanei Turcu, la Antena Stars, despre perioada dificila in care familia ei a fost implicata intr-un scandal mediatic.

- Conflict la Asia Express intre Dorian Popa și Moroșeni. Totul a inceput, atunci cand Catalin Moroșanu a decis sa il trimita pe artist și pe mama lui, cu mașina greșita. Catalin Morosanu a vorbit in platoul „Xtra Night Show” despre competitia care i-a uimit pe toți. „Cand tu pui pe cineva spre eliminare,…

- De foarte multe ori, competitia cere sacrificii, iar acest lucru poate fi sesizat si in cazul lui Liviu Varciu, care a luat decizia de a-si oferi lantul de argint unui taximetrist, pentru a-l duce la destinatie, fara sa fie nevoit ca, dupa cativa kilometri, sa coboare si sa mearga pe jos.

- Claudia Gutulescu, o romanca originara din Drobeta-Turnu Severin care traieste de mai multi ani in Londra, a povestit pe Facebook cum s-a petrecut scurta ei vacanta in Romania. Ea s-a aratat socata de preturile din supermarket.

- Printr-o alta decizie de marti a prim-ministrului, lui Gheorghe Popescu i-a fost acordata calitatea de consilier onorific al premierului "in domeniile promovarii programelor de sport si sustinerii proiectelor de dezvoltare a structurilor sportive, precum si in legatura cu organizarea Turneului final…

- In spatiul public circula, de cateva zile, informatia ca subsidiara Uber din Romania ar plati taxe de trei ori mai mari decat restul companiilor de taximetrie din Bucuresti. Desi contestata de multi inca de la aparitie, ipoteza pare a fi atractiva in conflictul dintre cele doua patronate, dar si…

- Cornel Galeș, fostul partener de viața al cantareței de muzica populara Ileana Ciuculete, a facut noi declarații in scandalul cu cei doi baieți ai artistei. De la moartea interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, pe 14 martie anul trecut , soțul acesteia, Cornel Galeș, este in scandal cu cei…

- Jurnalistul Mircea N. Stoian scoate la iveala lucruri neștiute despre Marcel Toader și fosta sa soție, Maria Constantin. Omul de afaceri Marcel Toader și interpreta de muzica populara Maria Constantin au divorțat anul acesta , dupa un scandal monstruos. Dupa separare, Maria Constantin a fost acuzata…

- Cele mai tari reclame de la Super Bowl 2018. Au platit zeci de milioane de dolari sa apara! Ca in fiecare an, finala Super Bowl se bucura de audiente fantastice. Nu e de mirare ca pretul difuzarii reclamelor in pauzele publicitare este deosebit de piperat. Pentru 30 se secunde de difuzare unele companii…

- Romania.travel, portalul de promovare a Romaniei ca destinatie turistica, inchis intrucat reprezentantii Ministerului Turismului, care il au in administrare, nu au achitat taxa anuala pentru detinerea domeniului, a redevenit activ incepand de sambata, ministrul Turismului, Bogdan Trif, platind taxa…

- De ce refuza Marcel Toader sa iși plateasca datoriile la administrație. Afaceristul are probleme mari și risca sa fie executat silit din cauza datoriilor. Acesta a vorbit in direct la Antena 1, despre problemele din ultima perioada. Marcel Toader a vorbit in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” despre…

- Marcel Toader a vorbit in cadrul emisiunii "Xtra Night Show" despre un eveniment care s-a intamplat in urma cu un an, dar si despre motivul din cauza caruia refuza sa isi plateasca datoriile de la administratie.

- Transferul lui Omar Faruk este primul care a fost inregistrat in acte cu plata facuta in Bitcoin. Dupa cum relateaza presa turca, Harunustaspor a platit in schimbul fotbalistului de 22 de ani 0.0524 Bitcoin, ceea ce este echivalentul a 2.500 de lire turcesti. Harunustaspor este o grupare din…

- Afaceristul ar fi riscat sa piarda apartamentul din buricul capitalei, din cauza datoriilor la intreținere. Marcel Toader e obligat sa-și vanda casa in care a locuit și-n care a avut parte numai de ghinion in dragoste. Marcel Toader a gasit soluția sa scape de toate relele ce i s-au intamplat in ultimii…

- A vrut sa demonstreze in instanta ca sotia lui l-a inselat, dar s-a trezit cu probe in care el era cel infidel. Maria Constantin a depus la dosarul divortului probe compromitatoare cu Marcel Toader, in care acesta agata pe site-uri de socializare femei carora le trimitea si poze deocheate. Vazand…

- Sotia lui Ilie Nastase este foarte atenta la astectul fizic, de aceea a trecut de mai multe ori pragurile clinicilor de chirurgie estetica. Ultima data s-a intamplat in urma cu doar cateva zile. Brigitte a ajuns in Turcia, pentru o noua interventie.A

- Costul mediu lunar de intreținere pentru copiii care frecventeaza creșele din municipiul Alba Iulia, in anul 2018, va scadea cu aproximativ 170 de lei fața de anul trecut. Consilierii locali vor vota, in ședința de marți, 30 ianuarie, aprobarea costului mediu lunar de intreținere și a contribuției parinților…

- Chilianul Alexis Sanchez (29 de ani), transferat de la Arsenal la Manchester la schimb cu Mhitarian, a reacționat la acuzațiile din ultima vreme: "Nu sunt un mercenar. Unii vorbesc fara sa știe nimic". Dupa saptamani de negocieri și așteptare, Alexis Sanchez a devenit oficial jucatorul lui Man. United.…

- Ecaterina Andronescu, despre protestele din 20 ianuarie. Ecaterina Andronescu, senatoare și vicepresedinte al Partidului Social Democrat (PSD), a precizat la un post de televiziune, legat de protestele din seara zilei de sambata, 20 ianuarie, ca daca ele transmit un mesaj in exterior ca Romania este…

- Marcel Toader, marturisire neașteptata despre Gabriela Cristea. Afaceristul a povestit in cadrul emisiunii de la Antena 1, despre rochiile Gabrielei Cristea, ce i-au ramas dupa divorțul de aceasta. Marcel Toader a spus ca a aruncat toate acele haine ale Gabrielei Cristea, in ciuda sumelor mari investite…

- In cadrul emisiunii "Xtra Night Show", Marcel Toader s-a raportat la decizia Oanei Lis de a vinde hainele lui Viorel Lis si a rememorat clipele alaturi de Gabriela Cristea. Marcel Toader a sustinut ca si el a ramas cu haine in urma separarii de Gabriela Cristea.

- Dezvaluiri neștiute despre Andreea Berecleanu. Știrista de la Antena 1 a vorbit in direct la tv, despre familia ei și despre ceea ce ii place sa faca cel mai mult. Vedeta are o familie frumoasa și un soț care ii face toate poftele. „Pe partea de final a jurnalului imi permit sa fie mai altfel, cand…

- Omul de afaceri Marcel Toader a luat o decizie radicala. Acesta iși vinde apartamentul in care a locuit cu patru dintre fostele sale partenere de viața. Marcel Toader, care este in divorț cu interpreta de muzica populara Maria Constantin , este pus pe fapte mari. Dupa ce i-a adus tot felul de acuzații,…

- Omul de afaceri Aurel Popescu (47 de ani), cunoscut sub porecla „Moroiul“, a platit, aseara, o cautiune de 100.000 de lei pentru a fi lasat in libertate si cercetat in continuare sub control judiciar.

- Marcel Toader, primele declarații despre relația cu artista de muzica populara, Aida Preda. Afaceristul rupe tacerea, dupa ce s-a spus ca cei doi au o relație amoroasa. Acesta a dezvaluit in direct la tv , ca a cunoscut-o pentru prima oara in urma cu 5 ani și a dat mai multe amanunte despre relația…

- Cozi interminabile, astazi, in prima zi cand s-au deschis ghiseele serviciului de taxe si impozite din Constanta. Constiinciosi, oamenii, in special pensionarii, au venit sa-si achite darile. Nu au primit deciziile acasa, sa afle cat au de plata, dar ei o stiu pe a lor: ca trebuie sa inceapa anul fara…

- Mircea Badea a vorbit in versuri la postul de televiziune Antena 3. El i-a facut o dedicație cu totul aparte. Mircea Badea, care formeaza un cuplu cu vedeta de televiziune Carmen Bruma , demonstreaza ca se pricepe la facut rime. La postul de televiziune Antena 3, Mircea Badea, al carui salariu a fost…

- Fostul ministru, Elena Udrea, ii ataca pe unii politicieni si jurnalisti, scriind pe Facebook ca a ajuns sa aiba dosare penale pentru ca a platit prestatia unor politiceni in campanii sau a acoperit salariile unor jurnalisti care acum se considera ca facand parte din categoria „#rezist”. „Sper ca ati…

- Au trecut aproape 11 ani de la moartea marelui artist de muzica de petrecere Gica Petrescu iar muzeul promis in memoria artistului nu va mai fi realizat pana la urma. Locuinta de la bloc a artistului, ramasa in paragina si care urma sa ajunga casa memoriala, a ramas in continuare un loc insalubru si…

- Multi au spus ca Gheorghe Hagi a fost cel care a finantat cariera Simonei Halep, inainte ca ea sa ajunga in elita tenisului. De fapt, altcineva a fost alaturi de actualul lider WTA, dupa cum a dezvaluit chiar ea.

- 1. Intre cine exista obligația legala de intreținere? Obligația legala de intreținere exista intre persoanele prevazute de lege, respectiv intre urmatoarele categorii: intre soț și soție; intre rudele in linie dreapta (adica intre parinți și copii, intre bunici și nepoți, intre strabunici și stranepoți…

- Premierul Mihai Tudose a avut un mesaj referitor la victimele Revolutiei din decembrie 1989, cu ocazia implinirii a 28 de ani de la acest moment. Seful Guvernului a precizat ca romanii trebuie sa „cinteasca memoria“ celor care si-au pierdut viata la Revolutia din 1989.

- Surpriza! Marți, 19 decembrie, la Judecatoria sectorului 5 și-a facut apariția Marcel Toader. Nimeni nu s-ar fi așteptat sa-l vada, avand in vedere ca nici la notariat și nici la primul termen in procesul de divorț barbatul nu s-a prezentat. De data aceasta, afaceristul a anunțat ca renunța la acuzațiile…

- Fostul baschetbalist american Michael Jordan este cel mai bine platit sportiv din toate timpurile, avand o avere estimata la 1,85 miliarde dolari, conform clasamentului publicat de revista americana Forbes.